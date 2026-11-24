Prognoza meteo pentru 24 noiembrie anunță temperaturi scăzute în cea mai mare parte a țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează asupra ninsorilor, a vântului puternic și a viscolului la munte.

Temperaturile minime vor coborî până la -10 grade Celsius, iar rafalele de vânt vor ajunge la 90 km/h în zonele montane. Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporare în mai multe regiuni. Ninsorile vor apărea în special la munte, în Maramureș și în anumite zone din Transilvania și Moldova.

Cele mai puternice intensificări ale vântului sunt prognozate în Carpații Meridionali și, local, în Carpații Orientali. Rafalele vor viscoli ninsoarea și vor reduce vizibilitatea. În alte regiuni, vântul va atinge viteze de 50-70 km/h.

Potrivit ANM, vremea va fi rece în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, dar vor exista perioade cu înnorări în vestul, nordul, centrul și sud-estul țării.

Va ninge slab la munte și în Maramureș. Precipitații sub formă de ninsoare sunt așteptate și pe arii restrânse în estul Transilvaniei și nordul Moldovei. În restul teritoriului, fulgii de zăpadă vor apărea izolat.

În nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă, cu grosimi estimate între 5 și 10 centimetri. La altitudini mari, vântul va spulbera zăpada și va viscoli ninsoarea.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări mai ales în Carpații Meridionali și local în Carpații Orientali. Rafalele vor atinge 60-90 km/h. În timpul zilei, viteze de 50-70 km/h sunt prognozate și în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul și estul Transilvaniei, precum și în vestul Moldovei.

Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 8 grade în sudul și sud-estul țării. Noaptea va aduce temperaturi negative în numeroase zone.

Minimele termice se vor situa între -10 și 1 grad Celsius. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în zonele depresionare și în regiunile unde aerul rece va persista.

În Capitală, temperaturile vor scădea. Valorile termice se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice datei de 24 noiembrie.

Cerul va fi variabil, iar pe timpul nopții va deveni mai mult senin. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de peste 60 km/h.

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 7 grade Celsius. Noaptea, minima va coborî între -5 și -2 grade Celsius.

La munte, vremea va fi rece, iar condițiile meteorologice vor deveni dificile din cauza vântului puternic. Cerul va avea înnorări și va ninge slab în mai multe zone montane.

În nordul Carpaților Orientali, stratul nou de zăpadă va avea grosimi estimate între 5 și 8 centimetri, potrivit prognozei pentru zonele montane.

Vântul va sufla moderat, dar va prezenta intensificări puternice în Carpații Meridionali și local în Carpații Orientali. Rafalele vor ajunge la 60-90 km/h și vor viscoli ninsoarea.

În restul țării, maximele vor varia între -4 și 8 grade Celsius. Temperaturile minime vor coborî până la -10 grade, iar noaptea va aduce condiții de ger în unele regiuni.