România și Emiratele Arabe Unite urmăresc dublarea investițiilor emirateze în economia românească, de la aproximativ 3 miliarde la 6 miliarde de dolari. Obiectivul a fost discutat în cadrul unei întâlniri desfășurate la Camera Deputaților, la care a participat Bogdan Ivan și o delegație din Emiratele Arabe Unite. Printre domeniile vizate se numără energia, agricultura, infrastructura portuară și inteligența artificială.

Bogdan Ivan a anunțat luni, 23 noiembrie 2026, că România își propune să atragă investiții suplimentare din Emiratele Arabe Unite.

În cadrul unei întâlniri organizate la Camera Deputaților, acesta a discutat cu Dr. Ali Rashid Al Nuaimi, președintele Comisiei pentru apărare, afaceri interne și politică externă din Consiliul Național Federal al Emiratelor Arabe Unite.

Potrivit lui Bogdan Ivan, discuțiile au vizat consolidarea cooperării economice și creșterea capitalului emiratez investit în România.

Estimările prezentate de partea emirateză indică investiții actuale de aproximativ 3 miliarde de dolari. Obiectivul urmărit este dublarea acestora.

„Am agreat clar ce urmărim: dublarea investițiilor emirateze în România. Potrivit estimărilor părții emirateze, ele sunt astăzi de circa 3 miliarde de dolari. Ținta noastră este 6”, a transmis Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.

Bogdan Ivan consideră că România poate deveni un partener economic important pentru Emiratele Arabe Unite datorită poziției geografice, resurselor energetice și capacității de producție agricolă.

Unul dintre principalele puncte de interes este Portul Constanța, care asigură accesul la Marea Neagră și la piețele europene.

Oficialul a amintit că operatorul DP World a realizat deja investiții în infrastructura portuară românească.

Un alt domeniu vizat este agricultura. România se numără printre exportatorii importanți de cereale din Europa, în timp ce Emiratele Arabe Unite depind într-o mare măsură de importurile alimentare.

Potrivit datelor prezentate de Bogdan Ivan, între 80% și 90% din necesarul de hrană al Emiratelor este acoperit din importuri.

În acest context, România ar putea contribui la aprovizionarea pieței emirateze cu produse agricole.

Energia reprezintă o altă direcție importantă de cooperare.

Bogdan Ivan a indicat producția nucleară, hidroenergia și gazele naturale din Marea Neagră drept resurse care pot susține dezvoltarea unor parteneriate economice.

În opinia sa, accesul la energie stabilă este important inclusiv pentru dezvoltarea industriei inteligenței artificiale.

„Emiratele au nevoie de rute sigure spre Europa, de hrană și de energie stabilă. România le poate oferi pe toate trei:

– Constanța, poarta Europei la Marea Neagră, unde DP World a investit deja;

– hrană: România e unul dintre marii exportatori de cereale ai Europei, iar Emiratele își importă 80–90% din hrană;

– energie: nucleară, hidro și gaze din Marea Neagră. Energia stabilă e materia primă a inteligenței artificiale, unde Emiratele vor să fie lider mondial.

Ei au capitalul. Noi avem energia, poziția și piața europeană. Acesta este un parteneriat corect”, a transmis Bogdan Ivan.

În urma întâlnirii, Bogdan Ivan a prezentat trei direcții pe care intenționează să le susțină pentru dezvoltarea relațiilor dintre România și Emiratele Arabe Unite.

Prima vizează crearea unui canal parlamentar permanent între Camera Deputaților și Consiliul Național Federal al Emiratelor.

Acesta ar urma să faciliteze dialogul în domenii precum energia, inteligența artificială și securitatea maritimă.

O altă prioritate este includerea unor proiecte economice concrete pe agenda următoarei Comisii interguvernamentale România–Emiratele Arabe Unite, care se va desfășura la Abu Dhabi.

În același timp, Bogdan Ivan susține desemnarea unui interlocutor unic pentru investitorii emiratezi interesați de piața românească.

Măsura ar putea simplifica relația acestora cu autoritățile și ar facilita derularea investițiilor.

„Pașii pe care îi susțin de acum:

Un canal parlamentar permanent între Camera Deputaților și Consiliul Național Federal, pe energie, AI și securitate maritimă. Proiecte concrete pe masa următoarei Comisii interguvernamentale România–EAU, de la Abu Dhabi. Un singur interlocutor pentru investitorii emiratezi. Predictibilitatea e treaba statului român, nu a lor”, a precizat Bogdan Ivan.

Aceste măsuri reprezintă direcții de acțiune anunțate după întâlnire. Nu au fost prezentate termene concrete pentru implementarea lor.

Bogdan Ivan a subliniat că atragerea investițiilor străine depinde și de stabilitatea cadrului economic și administrativ.

Potrivit acestuia, investitorii au nevoie de predictibilitate și de instituții care respectă angajamentele asumate.

Oficialul a apreciat dezvoltarea economică a Emiratelor Arabe Unite și capacitatea acestora de a implementa rapid proiecte importante.

„Respect pentru o țară care a construit în cinci decenii una dintre cele mai performante economii ale lumii. Avem ce învăța de la ei despre viteză și decizie”, a transmis Bogdan Ivan.

În cadrul postării, acesta a evidențiat și rolul internațional al lui Dr. Ali Rashid Al Nuaimi.

Reprezentantul Emiratelor conduce grupul de lucru al Uniunii Interparlamentare pentru încheierea pașnică a războiului din Ucraina și este implicat în inițiative internaționale pentru dialog și combaterea extremismului.

La final, Bogdan Ivan a reiterat că România trebuie să asigure condiții stabile pentru atragerea investițiilor.

„Investițiile nu vin unde sunt rugate. Vin unde găsesc stabilitate și un stat care își ține cuvântul. Și în România, pot găsi acest partener!”, a concluzionat acesta.

Deocamdată, obiectivul de 6 miliarde de dolari nu este însoțit de un calendar public sau de o listă a investițiilor care ar urma să contribuie la atingerea sumei.