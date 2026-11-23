Programul Rabla 2027 ar putea avea un buget mai mare decât cel din acest an, iar condițiile de eligibilitate ar urma să fie modificate. Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a anunțat că autoritățile vor să încurajeze achiziționarea autoturismelor fabricate în România și în celelalte state ale Uniunii Europene. Oficialul a criticat reducerea finanțării programului în ultimii doi ani și a pledat pentru susținerea industriei auto românești.

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a prezentat luni, 23 noiembrie, principalele direcții avute în vedere pentru ediția din 2027 a Programului Rabla.

Declarațiile au fost făcute la Pitești, în cadrul dezbaterii „Viitorul uzinei Dacia Mioveni”, organizată de Blocul Național Sindical, Federația IndustriALL BNS și Sindicatul Autoturisme Dacia.

Una dintre prioritățile ministerului este majorarea fondurilor destinate programului de înnoire a parcului auto.

În același timp, autoritățile intenționează să modifice criteriile de eligibilitate, astfel încât autoturismele produse în România și în Uniunea Europeană să beneficieze de o atenție sporită.

Ministrul a explicat că ediția din 2026 a permis achiziționarea, prin intermediul ecotichetelor, a unor autoturisme provenite de pe piața internațională.

Pentru anul viitor, Ministerul Mediului dorește o orientare mai accentuată a programului către industria auto europeană.

„Față de anul 2026, când a fost o deschidere către piața internațională, când pe baza ecotichetelor, cei care și-au dorit să beneficieze de programul Rabla și-au putut achiziționa autoturisme din întreaga lume, noi dorim ca pentru anul 2027 să avem un buget mai mare și, de asemenea, să avem o atenție în primul rând ancorată asupra țărilor din UE și respectiv, România, pentru că sunt state membre ale UE”, a declarat Natalia Intotero.

Deocamdată, ministrul nu a anunțat valoarea exactă a bugetului pentru 2027.

Nici criteriile finale de eligibilitate nu au fost stabilite. Prin urmare, nu este confirmată excluderea autoturismelor fabricate în afara Uniunii Europene.

Natalia Intotero a atras atenția asupra diferențelor dintre bugetele alocate programului în ultimii ani.

Potrivit datelor prezentate de ministru, Programul Rabla a beneficiat de un buget de 200 de milioane de lei în 2025.

În 2026, finanțarea a ajuns la 300 de milioane de lei, în creștere față de anul precedent.

Cu toate acestea, sumele au rămas mult sub nivelurile înregistrate în 2023 și 2024, când bugetul programului era de aproximativ 1,2 miliarde de lei.

Astfel, finanțarea din 2026 a reprezentat doar un sfert din suma indicată pentru perioada 2023-2024.

Ministrul Mediului consideră că reducerea bugetului reflectă o atenție insuficientă acordată programului de către guvernele anterioare.

„După cum știți, noi derulăm programul Rabla, din păcate, în ultimii 2 ani, acest program a suferit de o lipsă de interes, să-i spun așa, din partea Guvernului. În 2025, bugetul a fost de 200 milioane de lei, anul acesta bugetul a fost de 300 milioane de lei, față de anii 2023-2024 când bugetul a fost de 1,2 miliarde de lei”, a afirmat ministrul Mediului.

Pentru 2027, Natalia Intotero își propune ca programul să beneficieze de o finanțare mai consistentă.

O eventuală majorare a bugetului ar putea permite finanțarea unui număr mai mare de achiziții, în funcție de valoarea ecotichetelor și de regulile viitoarei ediții.

Pe lângă creșterea bugetului, Ministerul Mediului intenționează să acorde o importanță mai mare producției auto din România.

Natalia Intotero consideră că Programul Rabla poate contribui la susținerea industriei naționale, prin orientarea facilităților către autoturismele fabricate în țară.

Oficialul a insistat asupra necesității de a valorifica produsele realizate de companiile din România.

În același timp, ministrul a făcut referire la practicile altor state europene, unde autoritățile susțin industria locală inclusiv prin achizițiile instituțiilor publice.

„Prioritatea mea ca ministru, și nu doar a mea, este aceea de a acorda atenție acestui program și ne propunem un buget, în primul rând mai mare pentru anul 2027 și, de asemenea, condiții de eligibilitate pentru autoturismele produse în UE, cu precădere pentru ceea ce se poate face în România. Cred că, înainte de toate, trebuie să ne bucurăm și să fim mândri de ceea ce se realizează în România, produse de calitate, produse de care ar trebui să beneficieze toate instituțiile statului, așa cum se întâmplă și în alte țări din UE”, a mai spus Intotero.

Declarațiile indică intenția autorităților de a lega mai strâns programul de înnoire a parcului auto de susținerea producătorilor europeni.

Totuși, nu au fost anunțate regulile concrete prin care anumite autoturisme ar urma să beneficieze de prioritate.

Acestea vor trebui stabilite prin documentele oficiale care vor reglementa ediția din 2027.

Natalia Intotero a susținut și necesitatea utilizării într-o măsură mai mare a autoturismelor fabricate în România de către instituțiile publice.

Ministrul consideră că produsele realizate în industria autohtonă trebuie valorificate inclusiv prin achizițiile statului.

Oficialul a prezentat această direcție drept o modalitate de susținere a producției naționale și a activității economice.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri dedicate viitorului uzinei Dacia Mioveni, unul dintre centrele importante ale industriei auto din România.

La eveniment au participat reprezentanți ai sindicatelor, ai autorităților și ai mediului politic.

Printre participanți s-au numărat Mihai Coteț, vicepreședintele Senatului, Simona Bucura Oprescu, deputată și fost ministru al Muncii, și Laurențiu Gâdei, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Discuțiile au avut loc în contextul preocupărilor privind viitorul producției auto din România și măsurile de sprijin pentru sector.

Autoritățile au anunțat două direcții principale pentru ediția de anul viitor: creșterea bugetului și acordarea unei atenții sporite autoturismelor fabricate în România și Uniunea Europeană.

Aceste intenții nu reprezintă însă reguli deja adoptate.

Valoarea viitoarelor ecotichete, condițiile exacte de eligibilitate și bugetul total urmează să fie stabilite.

De asemenea, nu a fost precizat dacă toate categoriile de autoturisme care au fost eligibile în 2026 vor putea beneficia de finanțare și în 2027.

Prin urmare, persoanele care intenționează să își cumpere o mașină prin Programul Rabla trebuie să urmărească publicarea condițiilor oficiale pentru următoarea ediție.

Până atunci, declarațiile ministrului Mediului indică intenția Guvernului de a majora finanțarea și de a orienta programul mai mult către susținerea industriei auto din România și din Uniunea Europeană.