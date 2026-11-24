Administrația Trump a impus sancțiuni împotriva rețelelor bancare clandestine ale Iranului, vizând aproximativ 24 de case de schimb valutar și companii-paravan. Măsurile urmăresc blocarea mecanismelor de evitare a restricțiilor internaționale.

Administrația Trump a impus noi sancțiuni împotriva persoanelor și companiilor implicate în rețelele bancare clandestine ale Iranului. Măsurile urmăresc izolarea țării de economia mondială și blocarea mecanismelor financiare folosite pentru evitarea sancțiunilor internaționale.

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat că sancțiunile vizează aproximativ 24 de case de schimb valutar și companii-paravan. Acestea au facilitat continuarea comerțului exterior al Iranului. Printre entitățile vizate se numără firme din Emiratele Arabe Unite, Turcia și Hong Kong. Sancțiunile îi vizează și pe oamenii care ocupă poziții-cheie în aceste rețele.

În paralel, Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN), din cadrul Trezoreriei americane, a publicat o analiză. Documentul identifică tranzacții de aproape 15 miliarde de dolari, efectuate între ianuarie 2025 și august 2026. Aceste operațiuni ar putea avea legătură cu sistemul bancar clandestin iranian.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a afirmat că economia Iranului traversează dificultăți profunde. Bessent a susținut că liderii țării sunt cuprinși de panică. Oficialul american a descris sistemul bancar clandestin drept ultima sursă de supraviețuire financiară a regimului de la Teheran. Bessent a avertizat că Washingtonul va continua destructurarea acestor rețele.

„Economia Iranului este în dificultate profundă, iar liderii săi sunt cuprinşi de panică”, a declarat Bessent.

Potrivit Trezoreriei SUA, sistemul este coordonat de Banca Centrală a Iranului. Acesta funcționează prin intermediul a zeci de case de schimb valutar și companii afiliate instituțiilor bancare. Structurile respective gestionează mecanismele prin care clienții iranieni evită sancțiunile internaționale.

Prin intermediul acestor rețele, miliarde de dolari circulă în sistemul financiar internațional. Aceste operațiuni permit Iranului să își mențină comerțul exterior, în ciuda restricțiilor internaționale.

Raportul FinCEN, întocmit pe baza datelor furnizate de instituțiile financiare americane, indică o scădere a tranzacțiilor suspecte. Reducerea a fost înregistrată între ianuarie și august 2026. Evoluția ar putea reflecta perturbarea parțială a capacității Iranului de a opera aceste rețele.

Cu toate acestea, rețelele financiare clandestine iraniene păstrează conexiuni internaționale importante. Acestea sunt concentrate în special în Emiratele Arabe Unite, Hong Kong și Singapore. Rețelele folosesc companii care activează în sectoarele petrolier, transportului maritim și investițiilor.