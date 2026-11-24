Prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici ar putea scădea cu aproximativ 10% începând cu 1 aprilie 2027, potrivit ministrului Energiei, Dumitru Chisăliță. Autoritățile pregătesc o ordonanță de urgență care va introduce o perioadă de tranziție către liberalizarea pieței. Măsurile ar urma să fie aplicate până la 31 martie 2028.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat marți că noua ordonanță privind piața gazelor naturale ar putea aduce o reducere a facturilor pentru consumatorii finali.

Potrivit calculelor realizate de minister, scăderea estimată este de aproximativ 10% față de nivelul actual.

Ministrul a precizat însă că reducerea nu este garantată, deoarece estimarea se bazează exclusiv pe componenta de preț a gazelor naturale.

„Ținând seama, efectiv, de prețul administrativ pe care noi îl stabilim, considerăm că prețul final ar trebui să scadă față de ceea ce există în momentul de față cu circa 10%, am calculat noi”, a declarat Chisăliță.

Evoluția facturilor va depinde și de alte componente, precum tarifele reglementate, taxele și marjele comerciale ale furnizorilor.

Modificarea acestor costuri ar putea influența rezultatul final și ar putea reduce sau chiar anula ieftinirea estimată.

Proiectul pregătit de Ministerul Energiei prevede o etapă tranzitorie între actualul sistem administrat și piața liberă.

Noile reguli ar urma să intre în vigoare la 1 aprilie 2027 și să fie aplicate până la 31 martie 2028.

În acest interval, autoritățile intenționează să introducă un mecanism prin care furnizorii să vândă lunar către consumatorii casnici un anumit procent din cantitatea de gaze în condiții de piață liberă.

Scopul este ca trecerea de la prețurile administrate la cele liberalizate să se realizeze gradual.

„Încet-încet, în termen de un an de zile consumatorii să treacă din această fază administrativă într-o fază liberă, concomitent cu măsuri de informație și diseminare a informației”, a explicat ministrul.

Autoritățile vor să însoțească această tranziție de măsuri de informare, astfel încât consumatorii să înțeleagă schimbările din piață.

Planurile Ministerului Energiei nu se limitează la gospodăriile populației.

Dumitru Chisăliță a declarat că sunt analizate măsuri tranzitorii și pentru consumatorii non-casnici.

Acestea ar urma să fie însoțite de programe pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

Ministrul a menționat posibilitatea introducerii unor mecanisme de creditare care să permită companiilor să investească în reducerea consumului.

„Considerăm că o măsură tranzitorie trebuie să fie aplicată și pentru consumatorii non-casnici”, a afirmat Chisăliță.

Potrivit acestuia, investițiile în eficiență energetică ar ajuta firmele să utilizeze cantități mai mici de energie și să își reducă astfel cheltuielile.

Obiectivul este ca firmele să fie mai bine pregătite pentru funcționarea pieței în condiții de liberalizare.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, ministrul Energiei a fost întrebat și despre posibilitatea preluării Electrocentrale București (ELCEN) de către Primăria Capitalei.

Dumitru Chisăliță a declarat că nu se opune acestei operațiuni, atât timp cât sunt respectate prevederile legale.

„Atât timp cât ea se desfășoară respectând legislația în vigoare, procedurile legale în vigoare, nu văd o problemă din punctul meu de vedere”, a precizat ministrul.

Oficialul a explicat că Ministerul Energiei analizează în prezent investițiile, contractele și anumite restanțe asociate acestora.

Potrivit lui Chisăliță, procedurile necesare nu reprezintă o tergiversare a procesului.

Ministrul a subliniat că instituția trebuie să parcurgă toate etapele prevăzute de legislație înaintea realizării unei eventuale operațiuni de preluare.

Ministerul Energiei desfășoară în prezent demersurile legale necesare, fără ca ministrul să anunțe un calendar concret pentru finalizarea acestora.