FMI: Atacurile asupra Arabiei Saudite pot afecta întreaga economie mondială. Prețul petrolului a depășit 106 dolari pe baril

Fondul Monetar Internațional (FMI) avertizează că atacurile asupra Arabiei Saudite ar putea avea consecințe economice la nivel mondial, în condițiile în care conflictul din regiune afectează deja transporturile și piața energiei. Avertismentul vine după ce sediul companiei petroliere Aramco a fost lovit, iar mai multe zboruri au fost suspendate. Prețul petrolului Brent a depășit 106 dolari pe baril, în timp ce instituția financiară estimează o contracție de 3,3% a economiei saudite în acest an.

Fondul Monetar Internațional a avertizat miercuri că intensificarea atacurilor asupra Arabiei Saudite poate avea repercusiuni asupra economiilor din întreaga lume.

Kristalina Georgieva, directorul general al instituției, a atras atenția asupra importanței economice a regatului saudit, în cadrul reuniunilor anuale ale FMI și Băncii Mondiale, organizate la Bangkok.

„În acest sens, aceste evoluții pot avea efecte negative asupra tuturor, pretutindeni”, a declarat Georgieva.

Avertismentul a fost transmis după un atac asupra sediului central al gigantului petrolier Aramco, într-un moment în care Arabia Saudită se confruntă deja cu efectele războiului cu Iranul și cu perturbarea transporturilor maritime prin Strâmtoarea Ormuz.

Directorul general al FMI a atras atenția în special asupra situației țărilor mai sărace, dependente de importurile de energie. Acestea sunt printre cele mai expuse creșterii costurilor, iar populația resimte presiuni suplimentare asupra cheltuielilor pentru alimente și energie.

Georgieva a cerut guvernelor să sprijine persoanele afectate de scumpiri.

Ministerul Energiei din Arabia Saudită a anunțat că o clădire administrativă din sediul central al Aramco, situat în Dhahran, a fost lovită marți seară.

Atacul a provocat un incendiu de proporții limitate, însă autoritățile au precizat că nu au existat persoane decedate sau rănite.

Gruparea Houthi din Yemen, aliniată Iranului, a revendicat responsabilitatea pentru atac.

Potrivit Reuters, o persoană care cunoaște direct situația a declarat că ultimele trei etaje ale clădirii au fost grav avariate. Printre spațiile afectate se află și biroul directorului general al Aramco, Amin Nasser.

Cu toate acestea, activitatea complexului a continuat.

Două surse citate de agenția de presă au afirmat că operațiunile se desfășoară în mod normal, deși unii angajați au primit instrucțiuni să lucreze de acasă. O altă sursă a precizat că anumite activități au fost mutate în birouri din străinătate.

Sediul central al Aramco găzduiește un centru din care compania supraveghează platformele petroliere, rafinăriile, terminalele de export și conductele.

Compania nu răspunsese solicitării de comentarii transmise de Reuters la momentul publicării informațiilor.

Tensiunile din Arabia Saudită au fost însoțite de creșterea cotațiilor petrolului pe piețele internaționale.

Miercuri, petrolul Brent se tranzacționa la peste 106 dolari pe baril, în timp ce acțiunile Aramco au scăzut cu 0,5% la începutul ședinței bursiere.

Pe lângă infrastructura petrolieră, atacurile au vizat și aeroporturi saudite, pe fondul reluării confruntărilor dintre gruparea Houthi și coaliția condusă de Arabia Saudită.

Transportul aerian a fost afectat, iar unele companii au decis suspendarea curselor.

Lufthansa a anunțat că zborurile către Riad rămân suspendate până la 18 noiembrie inclusiv, potrivit celei mai recente informări adresate pasagerilor.

Problemele de securitate influențează și organizarea evenimentelor economice internaționale.

Potrivit Reuters, autoritățile saudite intenționează să permită participarea online a unor directori de companii la conferința Future Investment Initiative, programată pentru sfârșitul lunii.

Informația a fost confirmată agenției de presă de două persoane familiarizate cu planurile organizatorilor, după atacurile asupra aeroportului din Riad.

Arabia Saudită se confrunta cu dificultăți economice încă înaintea celor mai recente atacuri.

Potrivit prognozelor publicate marți de Fondul Monetar Internațional, economia țării ar urma să se contracte cu 3,3% în 2026.

Pentru anul 2027, instituția estimează o creștere economică de 7,9%.

Totuși, aceste previziuni au fost pregătite înaintea atacului soldat cu victime asupra aeroportului din Riad, produs sâmbătă. Prin urmare, ele nu includ efectele acelui incident și ale evoluțiilor ulterioare.

Scenariul de redresare economică utilizat de FMI presupune îmbunătățirea treptată a condițiilor de transport maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Instituția estimează că ruta va începe să fie redeschisă gradual din martie 2027, iar transporturile vor reveni la condițiile existente înaintea războiului până în octombrie anul viitor.

Aceste ipoteze stau la baza prognozei privind revenirea economiei saudite.

Arabia Saudită dispune de o rută alternativă pentru exporturile de petrol, care i-a permis să reducă dependența de transporturile prin Strâmtoarea Ormuz.

Conducta East-West transportă petrol către Yanbu, port situat la Marea Roșie, evitând astfel ruta maritimă afectată de conflict.

Potrivit FMI, această infrastructură a contribuit la limitarea pagubelor economice, în comparație cu situația unor state vecine.

Kristalina Georgieva a evidențiat și rolul eforturilor Arabiei Saudite de a dezvolta sectoare economice din afara industriei petroliere.

Diversificarea activităților economice a contribuit la protejarea parțială a țării împotriva consecințelor războiului.

În același timp, prognozele FMI pentru 2027 rămân dependente de evoluția conflictului și de reluarea treptată a transporturilor maritime în regiune.