Prețul petrolului crește după noi atacuri în Strâmtoarea Ormuz. Iranul schimbă strategia, iar tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică

Prețurile petrolului au crescut miercuri, 14 octombrie, pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu, după ce două nave au fost lovite în Strâmtoarea Ormuz. Oficialii iranieni au anunțat adoptarea unor noi tactici de atac asupra transporturilor maritime, în timp ce rebelii Houthi au vizat o clădire a companiei petroliere Saudi Aramco. Evoluțiile au amplificat îngrijorările privind aprovizionarea cu petrol și au determinat noi creșteri ale cotațiilor internaționale.

Cotațiile internaționale ale petrolului au avansat miercuri, după o serie de incidente care au afectat transporturile maritime din Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 63 de cenți, respectiv 0,6%, până la 106,32 dolari pe baril, la ora 03:45 GMT.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit cu 66 de cenți, echivalentul unei creșteri de 0,7%, ajungând la 94,80 dolari pe baril.

Ambele sortimente înregistraseră anterior avansuri de peste un dolar, însă ulterior au pierdut o parte din câștiguri.

Creșterile au fost alimentate de temerile investitorilor privind posibile perturbări suplimentare ale transporturilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul energetic mondial.

Doi oficiali iranieni au declarat pentru Reuters că Teheranul își modifică strategia de atac asupra navelor comerciale, într-un context marcat de tensiuni cu Statele Unite.

Potrivit acestora, Iranul urmărește menținerea prețurilor petrolului la niveluri ridicate și influențarea alegerilor americane de la jumătatea mandatului.

Oficialii nu au oferit detalii despre noile metode utilizate, însă unul dintre ei a precizat că schimbarea tacticilor a început în urmă cu aproximativ zece zile.

Noua abordare vizează navele despre care autoritățile iraniene consideră că încalcă restricțiile impuse de Teheran. Oficialul a susținut că modificarea strategiei a dus la creșterea numărului de atacuri.

Marți, o navă portcontainer și un petrolier au fost lovite de proiectile de origine necunoscută în Strâmtoarea Ormuz, potrivit United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), organismul britanic care monitorizează securitatea transporturilor maritime.

Priyanka Sachdeva, directoarea departamentului de analiză a pieței din cadrul Phillip Nova, consideră că declarațiile oficialilor iranieni indică intenția Teheranului de a utiliza importanța strategică a regiunii pentru a exercita presiuni economice.

Aceasta a avertizat că Iranul este conștient de efectele pe care scumpirea petrolului le poate avea asupra economiei mondiale și ar putea continua să folosească această influență.

Atac asupra Saudi Aramco. Rebelii Houthi intensifică operațiunile

Tensiunile din regiune au fost amplificate și de un nou atac lansat de rebelii Houthi, aliați ai Iranului, asupra unei clădiri administrative aparținând companiei petroliere de stat Saudi Aramco.

Incidentul s-a produs în orașul Dhahran și a provocat un incendiu de proporții reduse, potrivit Ministerului Energiei din Arabia Saudită.

În ultima săptămână, rebelii Houthi au lansat mai multe rachete balistice și drone împotriva unor obiective saudite, ca represalii pentru sprijinul acordat de Riad forțelor guvernamentale yemenite.

Aeroportul internațional din Riad a fost lovit de patru ori, iar unul dintre atacuri, produs sâmbătă, s-a soldat cu 13 morți.

Hiroyuki Kikukawa, strateg-șef la Nissan Securities Investment, a explicat că îngrijorările privind aprovizionarea cu petrol, generate de conflictul dintre rebelii Houthi și Arabia Saudită, reprezintă unul dintre principalii factori care susțin creșterea prețurilor.

Totuși, analistul consideră că majorarea exporturilor rusești de motorină ar putea reduce presiunile asupra pieței și limita fluctuațiile puternice ale cotațiilor.

Acesta estimează că petrolul WTI se va tranzacționa într-un interval cuprins între 90 și 100 de dolari pe baril.

OPEC+ majorează producția, iar Rusia discută exporturile de motorină către SUA

Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, producția de petrol a statelor OPEC+ a înregistrat o creștere semnificativă.

Luna trecută, Arabia Saudită a majorat extracția de petrol, în pofida perturbărilor transporturilor maritime provocate de războiul dintre Statele Unite și Iran.

Această evoluție a contribuit la creșterea producției totale a alianței OPEC+, din care fac parte Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și partenerii săi, inclusiv Rusia, potrivit datelor prezentate marți de organizație.

În paralel, autoritățile ruse au declarat că nu există o legătură directă între negocierile de pace cu Ucraina și acordul privind exporturile de motorină către Statele Unite.

Precizarea a venit după ce Reuters a relatat că emisarii americani le-au transmis oficialilor ucraineni că acordul privind motorina face parte dintr-o strategie menită să determine Moscova să revină la negocierile pentru încheierea războiului.

Evoluția prețurilor petrolului în perioada următoare va depinde atât de situația de securitate din Orientul Mijlociu, cât și de capacitatea marilor producători de a compensa eventualele perturbări ale aprovizionării.

Continuarea atacurilor asupra navelor comerciale și infrastructurii energetice ar putea menține presiunile asupra cotațiilor internaționale, în timp ce creșterea producției și a exporturilor ar putea contribui la stabilizarea pieței.