Fostul premier și ministru al Finanțelor Florin Cîțu avertizează că avansul de 2,1% al economiei României în trimestrul al treilea din 2026 nu reprezintă o dovadă a unei redresări durabile. Acesta amintește că Institutul Național de Statistică (INS) a revizuit puternic în trecut estimările preliminare. Cîțu consideră periculoasă construirea bugetului pentru 2027 pe baza unei singure evoluții trimestriale și avertizează asupra riscului unor noi majorări de taxe.

Fostul premier Florin Cîțu a criticat reacțiile optimiste apărute după publicarea datelor INS privind evoluția economiei în trimestrul al treilea din 2026.

Potrivit statisticilor, produsul intern brut (PIB) a crescut cu 2,1% față de trimestrul precedent, pe seria ajustată sezonier.

Într-o postare pe Facebook, Cîțu atrage însă atenția că această valoare reprezintă o estimare preliminară, care poate fi revizuită ulterior.

„Pentru cei care au scos șampania și sărbătoresc revenirea economiei pe baza unei singure observații statistice: în 2022, INS anunța o creștere de 5,3% pentru primul trimestru față de trimestrul precedent, pe seria ajustată sezonier. În noiembrie, aceeași creștere a fost revizuită agresiv in jos la 1,5%”, a transmis fostul premier.

Acesta consideră că experiența anilor anteriori justifică prudență în interpretarea datelor economice.

Florin Cîțu subliniază că avansul economic din trimestrul al treilea trebuie analizat împreună cu rezultatele înregistrate pe perioade mai lungi.

Conform datelor INS, în intervalul 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, PIB-ul României a scăzut cu 0,3% față de perioada corespunzătoare din 2025, pe seria brută.

Pe seria ajustată sezonier, diminuarea a fost de 1%.

În trimestrul al treilea, economia a crescut cu numai 0,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, pe seria brută, și cu 0,3% pe seria ajustată sezonier.

Aceste valori sunt diferite de creșterea trimestrială de 2,1%, care compară PIB-ul din iulie-septembrie cu cel din aprilie-iunie 2026.

„Acum, acel +2,1% din trimestrul III 2026 este tot o estimare de creștere față de trimestrul precedent, pe seria ajustată sezonier. Urmează revizuirile. Economia este cu doar 0,1% peste trimestrul III al anului trecut și rămâne pe minus în primele nouă luni”, a explicat Cîțu.

Cîțu precizează că nu poate anticipa dacă INS va revizui estimarea actuală în aceeași măsură ca în 2022.

Totuși, acesta susține că variațiile importante ale datelor trimestriale ar trebui să determine autoritățile să evite interpretările categorice.

„Nu știu dacă revizuirea din 2022 se va repeta. Volatilitatea seriei trimestriale justifică însă foarte multă prudență. Dar știu sigur că o singură estimare preliminară nu confirmă o revenire durabilă”, a transmis fostul ministru al Finanțelor.

Fostul premier consideră că fundamentarea bugetului pentru 2027 pe presupunerea unei reveniri economice durabile ar putea avea consecințe negative.

El critică posibilitatea ca autoritățile să trateze creșterea trimestrială de 2,1% ca pe o confirmare a redresării economiei, fără să țină cont de evoluția PIB-ului în primele nouă luni.

„Și mai știu că este iresponsabil și chiar periculos să construiești bugetul pentru 2027 mizând pe ideea că această singură observație confirmă redresarea economiei”, a afirmat Cîțu.

Acesta avertizează că o evaluare prea optimistă a situației economice ar putea conduce, în opinia sa, la adoptarea unor noi măsuri fiscale.