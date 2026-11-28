Sfântul Andrei este sărbătorit pe 30 noiembrie, iar noaptea care precedă această zi ocupă un loc aparte în folclorul românesc. Cunoscută drept „Noaptea strigoilor”, este asociată cu apariții supranaturale, lupi care cutreieră satele și ritualuri menite să protejeze oamenii și animalele.

Usturoiul, grâul pus la încolțit, turtele sărate și descântecele pentru aflarea ursitului sunt doar câteva dintre obiceiurile păstrate în memoria comunităților rurale. Unele practici, consemnate de etnografi încă de la începutul secolului trecut, sunt mult mai neobișnuite decât tradițiile cunoscute astăzi.

Sărbătoarea îmbină calendarul creștin cu un strat vechi de credințe populare. Sfântul Andrei este cinstit ca apostol și ocrotitor al României. În imaginarul tradițional, însă, ziua sa a devenit și un moment de confruntare simbolică între lumea oamenilor și forțele nevăzute.

În credințele populare, noaptea de 29 spre 30 noiembrie era considerată una dintre cele mai periculoase din an. Se spunea că strigoii morți ies din morminte, iar cei vii își părăsesc trupurile în timpul somnului. Aceștia din urmă ar fi pornit spre locuri izolate, unde se întâlneau cu alte spirite.

Răscrucile, hotarele satelor și casele părăsite apăreau frecvent în aceste povești. Acolo s-ar fi adunat făpturile nevăzute pentru petreceri și confruntări. În unele variante, strigoii se luptau între ei până în apropierea zorilor. Cântatul cocoșilor anunța sfârșitul perioadei primejdioase și întoarcerea spiritelor în lumea din care veniseră.

Oamenii încercau să nu rămână afară după lăsarea serii. Își închideau porțile și evitau locurile considerate periculoase. Ferestrele, ușile și hornurile erau tratate cu usturoi, deoarece se credea că spiritele rele nu pot trece de acest aliment cu rol protector în imaginarul popular.

Usturoiul avea un rol central în ritualurile din ajunul sărbătorii. Nu era folosit doar în alimentație, ci devenea un mijloc simbolic de apărare a gospodăriei.

Mai exact, oamenii ungeau cu usturoi tocurile ușilor, ferestrele, clanțele și alte puncte de acces în locuință. În unele sate, semnul crucii era desenat cu usturoi pe geamuri și pe porți. Practica se extindea și asupra anexelor gospodărești.

Mai puțin cunoscut este faptul că erau protejate și animalele. Se ungeau coarnele boilor, ușile grajdurilor și ugerele vacilor. Gesturile aveau legătură cu teama că spiritele rele sau strigoaicele ar putea îmbolnăvi animalele ori le-ar putea lua laptele.

Unele familii consumau usturoi înainte de culcare și păstrau câțiva căței în buzunare. În anumite comunități, alimentul era considerat util și pentru atragerea norocului sau a dragostei. Aceste practici sunt consemnate în lucrările etnografice dedicate sărbătorii.

Unul dintre cele mai interesante obiceiuri era Păzitul usturoiului. Practica transforma o noapte asociată cu frica de spirite într-o întâlnire comunitară.

Fetele aduceau usturoi, iar tinerii se adunau pentru a-l păzi până dimineața. Veghea era însoțită de mâncare, jocuri și petrecere. Usturoiul era așezat într-un loc special, uneori înconjurat de tămâie și de resturi de lumânări de la Paște.

După răsărit, participanții ieșeau în curte. În unele variante ale obiceiului, usturoiul era jucat în mijlocul horei și apoi împărțit între cei prezenți. Fiecare își păstra partea acasă.

Se credea că usturoiul păzit dobândește puteri de protecție. Era ținut lângă icoane și folosit în cursul anului pentru apărarea gospodăriei. Unele mărturii etnografice menționează și întrebuințarea sa în practici de dragoste sau ca remediu tradițional pentru diferite suferințe.

Dar una dintre cele mai neobișnuite povești legate de Sfântul Andrei apare în culegerile de legende populare din Moldova. Este cunoscută sub denumirea „Boierul mâncat de lup”.

Povestea începe cu avertismentul unui vrăjitor. Acesta îi spune unui boier să nu iasă din casă în seara de Sfântul Andrei. Motivul era o presupusă primejdie: boierul urma să fie atacat de lupi, iar din el nu aveau să mai rămână nici măcar oasele.

Speriat, omul caută o metodă de a se apăra. Își construiește o ladă din fier și se închide în interior înainte de venirea nopții. Consideră că astfel nu va putea fi atins de animale.

Dimineața, o slugă încearcă să deschidă lada. În acel moment, din interior ar fi ieșit un lup. Înăuntru nu ar mai fi fost decât oasele boierului.

Legenda este consemnată în volumul al doilea din Tipologia legendei populare românești, la numărul 14157. Catalogul indică existența a două variante ale poveștii, ambele atestate în Moldova.

Lupul avea un statut special în credințele populare asociate acestei sărbători. Animalul era considerat o prezență primejdioasă, dar și o făptură legată de puteri supranaturale.

În unele comunități, oamenii evitau să îi rostească numele. Se credea că simpla pronunțare a cuvântului putea atrage animalul în apropierea celui care îl spunea.

Alte legende vorbeau despre haite de câte doisprezece lupi. Acestea ar fi pornit la vânătoare și ar fi rămas împreună până la Bobotează. În anumite variante, Sfântul Andrei era considerat stăpânul sau supraveghetorul lupilor, iar ziua sa era asociată cu începutul perioadei în care animalele deveneau mai active.

Credințele nu erau identice în toate regiunile. Unele tradiții îl prezentau pe Sfântul Andrei drept protector al oamenilor împotriva lupilor, în timp ce altele îl legau de controlul asupra acestora.

Gospodarii aveau la dispoziție mai multe practici simbolice prin care încercau să împiedice atacurile lupilor. Una dintre ele presupunea închiderea foarfecelor și legarea lor. Gestul reprezenta închiderea fălcilor animalelor.

În alte locuri erau folosiți pieptenii pentru cânepă și in. Aceștia erau înfipți cu dinții în fuioare, pentru ca lupii să nu își mai poată deschide gura. În unele gospodării, ușile grajdurilor erau legate cu lanțuri.

Dicționarul de credințe tradiționale românești al lui Romulus Antonescu consemnează și alte practici. Vasele erau întoarse cu gura în jos, iar uneltele considerate periculoase pentru ritualurile nocturne erau ascunse. Femeile evitau anumite activități casnice, inclusiv torsul și pieptănatul, în funcție de credințele locale.

O altă practică presupunea presărarea semințelor de mac în jurul animalelor. Potrivit explicației populare, strigoaicele care ar fi încercat să ajungă la vaci trebuiau să adune semințele. Astfel, timpul pierdut le-ar fi împiedicat să își ducă la îndeplinire intențiile înainte de răsărit.

Printre obiceiurile mai puțin cunoscute se numără măsurarea apei cu nouă cești. Practica era folosită pentru a afla dacă anul următor urma să fie unul norocos.

Seara, nouă cești cu apă erau turnate într-o strachină. Vasul era așezat sub icoane și lăsat acolo până dimineața. La răsărit, apa era măsurată din nou cu aceeași ceașcă.

Dacă în vas rămânea mai multă apă decât cantitatea inițială, rezultatul era interpretat favorabil. Chiar și o diferență de o picătură putea fi considerată un semn de noroc. Dacă apa era mai puțină, tradiția asocia rezultatul cu un an nefavorabil.

Ritualul este consemnat în dicționarele etnografice românești și face parte din practicile de divinație legate de noaptea Sfântului Andrei.

Noaptea de Sfântul Andrei era asociată și cu ritualurile de aflare a viitorului soț. Fetele nemăritate foloseau alimente, apă și obiecte religioase pentru a obține un semn despre căsătorie.

Una dintre practicile răspândite era pregătirea unei turte foarte sărate. Fata o mânca înainte de culcare, fără să bea apă. Se spunea că viitorul soț urma să apară în vis și să îi ofere apă.

Un alt obicei presupunea folosirea unei lumânări de la Paște. Fata mergea la fântână și privea în apă, la lumina lumânării, în speranța că va vedea chipul celui cu care urma să se căsătorească.

Existau și practici care implicau obiecte luate din gospodăriile unor familii considerate fericite. Mai mult decât atât, în unele zone, fetele căutau piese de la căruțele acestora, pe care le foloseau ulterior în ritualuri de dragoste. Aceste obiceiuri sunt consemnate în lucrările de etnografie, dar nu trebuie confundate cu practici religioase ale Bisericii.

Grâul pus la încolțit este unul dintre obiceiurile care au supraviețuit până astăzi. În seara de 29 noiembrie, membrii familiei puneau boabe de grâu în vase separate, fiecare cu vasul lui.

Boabele erau așezate pe pământ sau pe vată și udate periodic. Până la Anul Nou, firele creșteau și deveneau un reper simbolic pentru interpretarea anului care urma.

Un grâu verde și bogat era asociat cu sănătatea, norocul și belșugul. Firele rare sau uscate erau interpretate nefavorabil. Obiceiul avea legătură cu vechile credințe despre fertilitatea pământului și recoltele viitoare.

În unele zone din Muntenia, în aceeași perioadă erau rupte crenguțe din meri, peri și trandafiri. Acestea erau puse în apă, iar membrii familiei urmăreau dacă înmugureau până la Crăciun. Ramurile care dădeau semne de viață erau considerate simboluri ale norocului. Unele erau păstrate și folosite ulterior la sorcova de Anul Nou.

Un obicei mai puțin cunoscut astăzi este pregătirea covașei. Era vorba despre o băutură fermentată, realizată din mălai și făină sau din cereale precum porumbul și meiul.

Covașa era întâlnită mai ales în Moldova și în zonele din estul țării. Preparatul avea un gust dulce-acrișor și era oferit vecinilor în vase de lut.

Tradiția nu avea doar o funcție alimentară. Consumul și împărțirea băuturii erau asociate cu protecția împotriva strigoilor și cu fertilitatea animalelor. În unele comunități se credea că respectarea obiceiului contribuie la obținerea unui lapte mai mult și mai gras.

Obiceiul este menționat și în documentarea realizată de Radio România Cultural despre sărbătoarea Sfântului Andrei.

În calendarul popular, sărbătoarea are mai multe denumiri. Printre acestea se numără Sântandrei, Sânt Indrea, Andrei-de-Iarnă, Moș Andrei și Ziua Lupului. În anumite regiuni apare și denumirea Gădinetul Șchiop.

Numele reflectă diversitatea credințelor și a obiceiurilor legate de această zi. Unele sunt asociate cu venirea iernii, altele cu protecția animalelor și cu lumea spiritelor.

În satele românești, ajunul sărbătorii era un moment în care gospodăria devenea centrul ritualurilor. Ușile și ferestrele erau protejate, animalele primeau atenție specială, iar membrii familiei participau la obiceiuri menite să aducă sănătate, noroc și recolte bogate.