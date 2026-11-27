Cât costă o săptămână de schi în Italia și România. O săptămână în Italia costă, în medie, 4.101 euro pentru o familie de trei persoane, în sezonul de iarnă 2026-2027. Prețurile ridicate îi determină pe tot mai mulți italieni să renunțe la vacanțele la munte sau să le scurteze. În România, tarifele diferă de la o stațiune la alta, iar unele domenii schiabile au publicat deja prețurile pentru luna decembrie 2026.

Pârtiile de schi din Dolomiți se deschid sâmbătă, 28 noiembrie, iar noul sezon de schi din Italia se anunță unul de record pentru turismul montan. Potrivit estimărilor unei firme de consultanță turistică, încasările din acest sector ar urma să ajungă la 12,836 miliarde de euro. Suma este cu 636 de milioane de euro mai mare decât în sezonul precedent, ceea ce reprezintă o creștere de 5,2%, relatează Corriere della Sera.

Creșterea este susținută în special de turiștii străini. Înnoptările acestora ar urma să crească cu 5,7%, cele mai importante majorări fiind estimate pentru vizitatorii din Polonia, Cehia și Statele Unite. În schimb, înnoptările turiștilor italieni ar putea scădea cu 3,4%, pe fondul scumpirilor. Per total, numărul înnoptărilor în stațiunile montane italiene ar urma să fie cu 4,1% mai mare decât în sezonul trecut, potrivit celor realtate de Corriere della Sera.

Familiile resimt cel mai puternic creșterea costurilor. Unele renunță la vacanța la munte, în timp ce altele aleg sejururi mai scurte. Chiar și un weekend pe pârtie presupune cheltuieli importante: 669 de euro pentru o persoană și 1.899 de euro pentru o familie.

Skipassurile s-au scumpit, în medie, cu 4,6% față de 2025, iar tarifele școlilor de schi au crescut cu 3,4%. Săptămâna de schi, devenită o tradiție pentru familiile italiene în anii ’80, ajunge astfel să fie mai greu de suportat din punct de vedere financiar.

În același timp, stațiunile italiene atrag tot mai mulți turiști din alte țări. Printre aceștia se numără vizitatori din Varșovia, Praga și New York, care contribuie la creșterea cererii pentru vacanțele la munte.

În Dolomiti Superski, un skipass pentru o zi, destinat unui adult, costă 89 de euro în sezonul de vârf. În restul sezonului, inclusiv în intervalul 28 noiembrie – 19 decembrie, tariful este de 80 de euro. Prețul este cu trei euro mai mare decât cel din sezonul precedent.

Un abonament pentru șase zile de schi costă 453 de euro în sezonul de vârf și 407 euro în restul perioadei. Cei care cumpără un skipass valabil pentru întregul sezon plătesc 990 de euro, dacă îl achiziționează în avans.

Sâmbătă, 28 noiembrie, încep să funcționeze instalațiile din șapte zone ale domeniului Dolomiti Superski. Este vorba despre Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, 3 Cime Dolomiti, Civetta, Val di Fiemme cu Obereggen, Alpe Lusia cu San Pellegrino și San Martino di Castrozza cu Passo Rolle.

Celelalte zone își vor deschide pârtiile pe 4 decembrie. Schiorii vor găsi și instalații noi. La Buffaure, în Val di Fassa, și la Obereggen au fost instalate telegondole cu zece locuri. Legătura dintre San Martino și Passo Rolle se află încă în construcție.

„Prioritatea noastră nu este să extindem mereu oferta, ci să-i îmbunătățim calitatea”, spune președintele Dolomiti Superski, Andy Varallo. Pentru sezonul 2026-2027, companiile din zonă au investit aproximativ 100 de milioane de euro în instalații, pârtii, sisteme de producere a zăpezii artificiale și modernizări.

În România, prețurile pentru sezonul 2026-2027 sunt deja cunoscute în câteva stațiuni. Una dintre destinațiile care au publicat tarifele este Arena Platoș din Păltiniș, unde sezonul începe tot pe 28 noiembrie 2026. Programul inițial este însă limitat la anumite zile.

În perioada 28 noiembrie – 24 decembrie 2026, domeniul schiabil funcționează sâmbăta, între orele 9:00 și 21:00, și duminica, între 9:00 și 17:00. Sunt programate și zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie.

La Păltiniș, un skipass pentru o zi costă 120 de lei pentru un adult, de luni până vineri, și 150 de lei în weekend, în extrasezon. În perioadele aglomerate, tariful ajunge la 170 de lei pe zi.

Pentru copii, prețurile sunt de 100 de lei în timpul săptămânii și 120 de lei în weekend, în extrasezon. În perioadele de vârf, un skipass pentru copii costă 140 de lei. Tarifele de vârf se aplică între 25 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027, respectiv între 13 februarie și 7 martie 2027.

La Arena Platoș există și o facilitate pentru familiile cu copii mici. Copiii de până la șase ani plătesc 20 de lei pe zi dacă unul dintre părinți cumpără un skipass de o zi sau un abonament pe puncte. Cardul de plastic KeyCard presupune o garanție de 20 de lei, recuperabilă la returnarea acestuia în stare bună.

Poiana Brașov păstrează tarifele din sezonul precedent pentru iarna 2026-2027. Un skipass de o zi costă 240 de lei pentru adulți și 140 de lei pentru copiii cu vârste între 6 și 12 ani.

Abonamentul pentru două zile costă 400 de lei pentru adulți și 210 lei pentru copii. Pentru trei zile, tariful este de 560 de lei pentru adulți și 290 de lei pentru copii. Un abonament de șase zile ajunge la 900 de lei pentru un adult și 480 de lei pentru un copil, potrivit localtravel.ro.