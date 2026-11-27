Să deții o mașină în România poate genera cheltuieli anuale de aproximativ 3.000 de lei în 2026. Suma acoperă doar asigurarea RCA, impozitul auto și rovinieta anuală. Proprietarii tineri și cei care conduc autoturisme cu motoare puternice pot suporta costuri considerabil mai mari. Acestor cheltuieli li se adaugă combustibilul, întreținerea și eventualele reparații.

Proprietarii care dețin o mașină trebuie să suporte anumite cheltuieli chiar dacă utilizează autoturismul ocazional. O analiză realizată de Adevărul Financiar evidențiază diferențele dintre costurile anuale suportate de șoferii români. Acestea variază în funcție de domiciliul și vârsta proprietarului, dar și de caracteristicile tehnice ale autoturismului.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat în mai 2026 tarifele de referință pentru asigurările obligatorii RCA. Diferențele dintre București, Ilfov și celelalte județe sunt semnificative, inclusiv pentru autoturismele cu putere moderată.

Pentru proprietarii cu vârste între 31 și 40 de ani, tarifele aferente autoturismelor de 76–100 kW sunt următoarele:

București și Ilfov: 2.666 de lei;

Restul țării: 1.634 de lei.

Șoferii cu vârsta de până la 30 de ani sunt încadrați într-o categorie cu tarife de referință mai ridicate. Pentru autoturismele cu aceeași putere, valorile ajung la 4.760 de lei în București și Ilfov. În celelalte județe, tariful de referință este de 2.896 de lei.

Aceste valori nu reprezintă prețuri obligatorii de vânzare pentru polițele RCA. Prima efectivă este stabilită de asigurători, inclusiv în funcție de istoricul de daunalitate al asiguratului.

Capacitatea cilindrică și norma de poluare influențează valoarea impozitului auto datorat de proprietari în 2026. Potrivit grilei din Codul fiscal, autoturismele mai poluante sunt supuse unor niveluri de impozitare mai ridicate. Diferențele devin mai evidente în cazul vehiculelor echipate cu motoare de capacitate cilindrică mare.

Capacitate cilindrică Norma de poluare Impozit anual de bază 1.600 cmc Euro 4 150 lei 1.600 cmc Euro 6 132 lei 2.500 cmc Euro 4 1.152 lei 2.500 cmc Euro 6 1.011 lei Autoturism electric — 40 lei

În cazul unui motor de 1.600 cmc, diferența dintre standardele Euro 4 și Euro 6 este de aproximativ 18 lei. Pentru motoarele de 2.500 cmc, aceasta ajunge la 141 de lei anual. Autoturismele electrice beneficiază de un impozit anual de bază de 40 de lei.

Sumele prezentate reprezintă nivelurile de bază ale impozitului. Valoarea efectivă datorată poate varia în funcție de hotărârile autorităților locale.

Proprietarii autoturismelor achită, începând cu 1 octombrie 2026, tarife diferențiate pentru rovinietă, în funcție de norma de poluare. Noile valori sunt prevăzute în Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 888/2026. Cele mai mari tarife anuale sunt aplicate autoturismelor încadrate în categoria Euro 3 sau inferioară.

O eventuală indexare cu 6,6% ar putea determina noi majorări ale tarifelor în 2027.

Categoria autoturismului Rovinietă anuală 2026 Tarif estimat pentru 2027 Electric 228 lei 243 lei Euro 6 254 lei 271 lei Euro 4 și Euro 5 292 lei 311 lei Euro 3 sau inferior 330 lei 352 lei

Anterior, rovinieta anuală pentru autoturisme costa 262,92 lei. Proprietarii vehiculelor Euro 3 sau mai poluante achită acum cu aproximativ 67 de lei suplimentar. Diferența reprezintă o majorare de 25,5% față de vechiul tarif.

Valorile calculate pentru 2027 reprezintă estimări bazate pe o posibilă indexare. Acestea nu constituie tarife definitive pentru anul viitor.

Cheltuielile aferente deținerii unui autoturism pot varia cu peste 1.000 de lei anual, în funcție de domiciliul proprietarului. Un exemplu vizează șoferii cu vârste între 31 și 40 de ani din București și Ilfov. Calculul presupune deținerea unui autoturism Euro 4, cu motor de 1.600 cmc și putere de 51–75 kW.

Pentru această categorie, costurile anuale sunt estimate astfel:

Tipul cheltuielii Cost anual Asigurare RCA – tarif de referință 2.486 lei Impozit auto 150 lei Rovinietă 292 lei Total 2.928 lei Echivalent lunar 244 lei

În celelalte județe, un proprietar din aceeași categorie ar suporta cheltuieli anuale de aproximativ 1.911 lei. Estimarea presupune menținerea aceluiași nivel al impozitului auto.

Costurile cresc pentru autoturismele echipate cu motoare mai puternice. Deținerea unei mașini Euro 6, cu motor de 2.000 cmc și putere de 101–125 kW, presupune cheltuieli superioare. Pentru proprietarii din București și Ilfov, cu vârste între 31 și 40 de ani, totalul estimat atinge 3.382 de lei.

O familie care deține câte un autoturism din cele două categorii analizate poate cheltui anual aproximativ 6.310 lei. Suma echivalează cu aproape 526 de lei lunar. Calculele nu includ inspecția tehnică periodică, combustibilul, parcarea, asigurarea CASCO sau lucrările de întreținere.

România are un parc auto cu o vechime medie considerabil mai mare decât cea înregistrată la nivelul Uniunii Europene. Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a prezentat aceste diferențe în raportul „Vehicles on European Roads 2026”.

În 2024, autoturismele înmatriculate în România aveau o vechime medie de 15,6 ani. La nivelul Uniunii Europene, media era de 12,7 ani. Statisticile indică, de asemenea, existența a 443 de autoturisme la fiecare mie de locuitori din România.

Proprietarii autoturismelor cu o vechime de cel puțin 12 ani trebuie să efectueze anual inspecția tehnică periodică (ITP). Pentru majoritatea vehiculelor mai noi, verificarea tehnică este obligatorie o dată la doi ani.

Utilizarea ocazională a autoturismului nu elimină necesitatea lucrărilor de întreținere. Proprietarii trebuie să aloce bani pentru schimbarea uleiului și a filtrelor, precum și pentru verificarea sistemului de frânare. Alte cheltuieli periodice sunt generate de înlocuirea bateriei și a anvelopelor.

Proprietarii autoturismelor vechi din București s-ar putea confrunta, pe lângă cheltuielile de întreținere, cu limitarea accesului în anumite zone. Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul București a fost lansat în consultare publică pe 12 noiembrie 2026. Documentul prevede introducerea etapizată a unor restricții pentru autovehiculele poluante.

Prima etapă ar urma să înceapă la 1 noiembrie 2027. Măsura propusă vizează limitarea accesului autovehiculelor Non-Euro și Euro 1 în zona centrală a Capitalei.

Calendarul propus pentru extinderea restricțiilor este următorul:

Anul Categoria de autovehicule vizată 2027 Non-Euro și Euro 1 2028 Euro 2 2029 Euro 3 2030 Euro 4 2031 Euro 5

Restricțiile figurează într-un document supus consultării publice. Aplicarea acestora depinde de adoptarea măsurilor și de forma finală aprobată de autoritățile competente.