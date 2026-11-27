Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, pregătesc reorganizarea afacerilor Carrefour din România. Retailerul intenționează să absoarbă compania Supeco Investment, pe care o controlează integral. Operațiunea urmărește reducerea costurilor administrative și simplificarea structurii juridice a afacerii. Fuziunea ar urma să producă efecte juridice și contabile începând cu 31 decembrie 2026.

Carrefour România și Supeco Investment ar urma să funcționeze sub aceeași entitate juridică, potrivit proiectului de fuziune. Documentul, publicat pe site-ul retailerului și analizat de Adevărul Financiar, arată că societățile au același obiect principal de activitate. Reorganizarea urmărește eficientizarea administrării afacerilor și reducerea cheltuielilor generate de funcționarea separată a celor două companii. Documentul nu precizează însă valoarea economiilor estimate.

Demararea procedurii de fuziune a fost aprobată la 22 octombrie 2026. Proiectul prevede dizolvarea fără lichidare a societății Supeco Investment, urmată de radierea acesteia din Registrul Comerțului. Întregul patrimoniu al companiei, inclusiv activele și pasivele, va fi transferat către Carrefour România.

Data stabilită pentru producerea efectelor juridice și contabile ale operațiunii este 31 decembrie 2026. Capitalul social al societății absorbante, în valoare de aproximativ 255,9 milioane de lei, va rămâne neschimbat. Carrefour deține deja integral Supeco Investment, astfel că fuziunea nu necesită emiterea unor acțiuni suplimentare.

Pavăl Holding controlează aproape toate acțiunile Carrefour România. Din structura acționariatului face parte și Dedeman, companie care deține două acțiuni. Acestea au o valoare nominală cumulată de 42 de lei.

Fuziunea intervine la câteva luni după autorizarea tranzacției prin care Pavăl Holding a preluat operațiunile Carrefour din România. Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția la 23 iunie 2026. Achiziția a vizat patru societăți comerciale:

Carrefour România S.A.;

Supeco Investment S.R.L.;

Bringo Magazin S.R.L.;

Columbus Active S.R.L.

Actualul proiect de reorganizare vizează însă exclusiv primele două societăți. Bringo Magazin și Columbus Active nu fac obiectul procedurii de fuziune prin absorbție. Prin urmare, documentul nu prevede modificări ale structurii juridice a acestor două companii.

Proiectul de fuziune nu prevede închiderea magazinelor Supeco sau modificarea denumirii sub care acestea funcționează. De asemenea, documentul nu anunță schimbări ale prețurilor produselor comercializate. Reorganizarea vizează structura juridică și administrativă a celor două societăți.

În prezent, pe site-ul Supeco figurează 28 de magazine în România. Raportul Carrefour România aferent anului 2025 menționa însă existența a 30 de unități comerciale sub acest brand. Rețeaua Supeco a intrat pe piața românească în 2014, adresându-se atât familiilor, cât și micilor întreprinzători. Modelul comercial include acordarea unor reduceri în funcție de cantitatea de produse achiziționată.

Potrivit raportului aferent anului 2025, rețeaua comercială Carrefour din România cuprindea, pe lângă unitățile Supeco:

55 de hipermarketuri;

189 de supermarketuri;

156 de magazine de proximitate.

În total, cele patru formate comerciale însumau 430 de magazine, conform datelor raportate pentru anul 2025.