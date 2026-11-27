Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, susține că reducerea deficitului bugetar a fost obținută prin amânarea unor plăți de zeci de miliarde de lei. Liderul PSD afirmă că actuala guvernare a preluat de la Ilie Bolojan un buget cu obligații de plată neacoperite de aproape 50 de miliarde de lei. Acesta acuză că măsurile fiscale și întârzierile la plată au afectat populația și companiile din România.

Sorin Grindeanu a făcut declarațiile după prezentarea raportului ministrului Finanțelor. Potrivit acestuia, documentul confirmă existența unor obligații de plată care nu au fost acoperite. Liderul social-democrat contestă modul în care a fost prezentată evoluția deficitului bugetar și susține că indicatorii raportați nu reflectă toate obligațiile financiare ale statului.

„Romanii au fost sărăciți și economia a fost pusă pe butuci degeaba! Actuala guvernare a preluat de la Ilie Bolojan un buget în care nu sunt acoperite obligații de plată de aproape 50 de miliarde de lei. Nu o mai spune doar PSD, ci scrie negru pe alb în raportul prezentat astăzi de ministrul Finanțelor. Am auzit luni de zile că deficitul scade și că lucrurile sunt sub control. Da, după zece luni deficitul e la 3,92% din PIB, față de 5,64% anul trecut. Doar că în spatele acestei cifre au rămas plăți neachitate de zeci de miliarde, adică peste 2% din PIB. Este un preț uriaș care a sufocat economia”, a transmis Sorin Grindeanu.

Președintele Camerei Deputaților a vorbit și despre efectele întârzierilor la plată asupra firmelor care au executat lucrări pentru proiecte de investiții. Acesta a invocat discuțiile purtate cu primari din județul Suceava, unde antreprenorii locali ar aștepta să primească banii pentru lucrările deja finalizate și predate.

Grindeanu susține că firmele trebuie să își respecte obligațiile față de angajați, chiar dacă statul întârzie să achite facturile. El a menționat și situația companiilor care au suportat din fonduri proprii costurile concediilor medicale ale salariaților, dar nu și-au recuperat ulterior banii de la stat.

Un alt exemplu prezentat de liderul PSD vizează furnizorii de energie, care ar avea de încasat 3,5 miliarde de lei. La aceste obligații se adaugă și riscul financiar asociat dosarului Pfizer, aflat încă în apel, pentru care Grindeanu a indicat o sumă de peste 3 miliarde de lei.

„Am vorbit zilele trecute, la Suceava, cu mulți primari care au avut proiecte de investiții executate de firme locale. Antreprenorii au terminat lucrarea, au predat-o, iar banii nu au venit. Între timp, ei trebuie să le dea angajaților salariile la timp. La fel pățesc patronii care au plătit din banii firmei concediile medicale ale salariaților și așteaptă de luni de zile să-i primească înapoi de la stat. Furnizorii de energie mai au de încasat 3,5 miliarde. Iar peste toate astea vine riscul din dosarul Pfizer, încă în apel, de peste 3 miliarde”, a anunțat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD consideră că ministrul Finanțelor trebuie să prioritizeze obligațiile de plată și să pregătească o rectificare bugetară care să reflecte situația financiară reală. Ulterior, acesta susține că România are nevoie de un buget pentru anul 2027 construit pe estimări realiste și fără ajustări care să ascundă obligațiile existente.

Grindeanu a cerut și clarificări publice privind evoluția deficitului, inclusiv în raport cu datoriile despre care afirmă că au fost transferate către perioadele următoare. Acesta a pus sub semnul întrebării efectele măsurilor de austeritate asupra populației cu venituri mici și asupra clasei de mijloc.

În același timp, președintele Camerei Deputaților a criticat majorările de impozite și taxe, despre care afirmă că au afectat companiile românești. Potrivit acestuia, numeroase firme cu capital autohton se confruntă cu riscul insolvenței sau al falimentului.

„Ministrul Finanțelor are acum de pus ordine în plăți și de făcut o rectificare corectă, cu priorități clare. Și apoi să facem un buget pe 2027 realist, fără cosmetizări de tip Bolojan. Dar înainte de orice, românii trebuie să știe adevărul! Să afle de ce deficitul raportat incluzând şi datoriile aruncate în viitor este mai mare ca în 2024 și 2025 și de ce 90% dintre românii cu venituri mici și cei din clasa de mijloc au suferit degeaba înghețări și tăieri de venituri. La fel, de ce companiile din România au suferit din cauza creșterilor de impozite și taxe, iar multe firme cu capital autohton se află în pragul insolvenței sau al falimentului”, scrie liderul PSD pe contul său de Facebook.

Sorin Grindeanu susține că reducerea deficitului prezentată de fostul premier Ilie Bolojan trebuie analizată și prin prisma plăților care nu au fost efectuate la timp. În opinia sa, amânarea obligațiilor financiare ale statului transferă presiunea asupra firmelor, angajaților și beneficiarilor investițiilor publice.

Acesta afirmă că indicatorii bugetari nu pot fi evaluați separat de efectele economice ale întârzierilor la plată. În declarația sa, liderul social-democrat a asociat fiecare procent de deficit prezentat drept o performanță cu pierderile suportate de populație și de mediul privat.