Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027, după doi ani în care acestea au fost înghețate. Oficialul respinge scenariul menținerii pensiilor, salariilor și ajutoarelor sociale la același nivel până în 2031 și consideră că Ministerul Finanțelor trebuie să identifice resursele necesare. Procentul majorării urmează să fie stabilit printr-o decizie a Guvernului.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat vineri, la Digi24, că pensiile trebuie să crească de la începutul anului viitor, în ciuda dificultăților bugetare cu care se confruntă România.

Potrivit acestuia, Guvernul urmează să stabilească procentul majorării, însă indexarea nu ar trebui pusă sub semnul întrebării.

„Pensiile se vor indexa de la 1 ianuarie 2027, rămânând ca Guvernul să stabilească cu ce procent, în funcţie de o decizie politică pe care trebuie să o ia”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a explicat că informarea prezentată de Ministerul Finanțelor privind posibila înghețare a unor cheltuieli bugetare nu reprezintă o decizie definitivă de suspendare a majorărilor.

Acesta a amintit că pensiile nu au mai fost indexate în ultimii doi ani, perioadă în care inflația a redus puterea de cumpărare a pensionarilor.

Declarațiile vin în contextul în care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat în Guvern un scenariu potrivit căruia pensiile, salariile bugetarilor și alte ajutoare sociale ar putea rămâne înghețate până în 2031.

Discuțiile au loc în contextul în care gradul de îndatorare a României a depășit pragul de 60% din PIB.

Florin Manole consideră însă că menținerea veniturilor la același nivel pentru încă mai mulți ani nu este acceptabilă.

„Nu se poate întâmpla, pentru că deja inflaţia a afectat grav puterea de cumpărare a tuturor cetăţenilor, dar cu precădere a pensionarilor, după doi ani în care pensiile au fost îngheţate”, a afirmat ministrul.

Acesta a insistat că măsurile de reducere a deficitului bugetar nu trebuie aplicate în principal pe seama pensionarilor.

Întrebat de unde ar putea proveni fondurile necesare indexării, ministrul Muncii a indicat responsabilitatea Ministerului Finanțelor în colectarea veniturilor bugetare.

Florin Manole consideră că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) trebuie să îmbunătățească încasările și să intensifice combaterea evaziunii fiscale.

În paralel, Inspecția Muncii trebuie să combată munca nedeclarată, inclusiv prin controale și sancțiuni.

„La întrebarea de unde bani, evident că trebuie să răspundă Ministerul de Finanţe, pentru că ANAF-ul trebuie să colecteze, ANAF-ul trebuie să se lupte cu evaziunea fiscală”, a declarat acesta.

Ministrul a adăugat că așteaptă prezentarea raportului privind situația bugetului de stat.

Florin Manole a invocat prevederile legale care stabilesc indexarea pensiilor în funcție de rata inflației.

În același timp, a recunoscut existența restricțiilor privind majorarea unor cheltuieli bugetare atunci când datoria publică depășește 60% din PIB.

Ministrul consideră că Guvernul ar putea adopta o derogare de la aceste restricții, așa cum în ultimii doi ani au fost aplicate derogări de la prevederile privind indexarea pensiilor.

„Aşa cum în ultimii doi ani s-a făcut derogare de la legea care prevedea majorarea pensiilor, cred că anul ăsta se poate face derogare de la legea respectivă”, a spus Manole.

Acesta a precizat că înțelege problemele bugetare și necesitatea reducerii cheltuielilor statului, dar consideră că economiile trebuie făcute fără afectarea serviciilor publice esențiale și a veniturilor pensionarilor.

Ministrul Muncii a declarat că va propune aplicarea procentului legal de indexare, care urmează să fie calculat pe baza indicatorilor relevanți.

Potrivit acestuia, la nivelul datei de 1 august, procentul luat în calcul era de 7,3%.

Valoarea nu reprezintă însă procentul definitiv cu care vor crește pensiile în 2027.

„Cifrele la decembrie le vom vedea în curând, dar decizia o vor lua primul-ministru şi guvernul în ansamblu”, a precizat Florin Manole.

Oficialul a adăugat că, în discuțiile guvernamentale la care a participat, nu a fost analizată o alternativă la respectarea prevederilor privind indexarea pensiilor.

Ministrul Muncii a fost întrebat și despre tensiunile dintre social-democrați și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după prezentarea scenariului privind înghețarea veniturilor până în 2031.

Florin Manole a evitat să vorbească despre o eventuală nemulțumire personală față de colegul său de Guvern.

„Eu nu am sentimente raportate la ministrul de Finanţe, am aşteptări legitime raportate la programul de guvernare şi la angajamentele pe care le-am luat în faţa Parlamentului şi în faţa cetăţenilor”, a declarat acesta.

Ministrul a avertizat că nerespectarea angajamentelor asumate prin programul de guvernare ar reprezenta o problemă pentru membrii Cabinetului.

Întrebat dacă Alexandru Nazare ar putea fi înlocuit din funcție, Florin Manole a refuzat să comenteze o asemenea posibilitate.