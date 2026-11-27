Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, la Bruxelles, că România a făcut toate demersurile necesare pentru a influența decizia Statelor Unite privind menținerea trupelor americane pe teritoriul țării. Declarația vine în contextul informațiilor potrivit cărora Pentagonul ar fi amânat până în 2027 revizuirea prezenței militare americane în Europa. Șeful statului a subliniat că hotărârea finală aparține exclusiv administrației de la Washington.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat vineri, în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles, despre posibila amânare a deciziei Statelor Unite privind prezența militară americană în Europa.

Șeful statului a explicat că autoritățile române au participat la toate etapele procesului de consultare stabilit de administrația americană.

România a răspuns unui chestionar transmis de partea americană și a participat la mai multe întâlniri dedicate acestui subiect.

Printre acestea s-a numărat și vizita la București a subsecretarului american Elbridge Colby.

„Este o chestiune care ține exclusiv de administrația americană. În calendarul pe care ei și l-au propus și l-au respectat până la momentul 6 noiembrie, noi am fost prezenți în toți pașii pe care acest calendar i-a propus”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că România și-a îndeplinit responsabilitățile în cadrul consultărilor și așteaptă acum hotărârea Washingtonului.

„Deci, pe partea românească, în procesul ăsta, noi am făcut tot ce trebuia și o să vedem decizia de anul acesta sau, cum spuneți, de anul viitor”, a adăugat șeful statului.

Potrivit TVP World, un oficial occidental și un diplomat european familiarizați cu discuțiile au indicat că decizia privind reorganizarea prezenței militare americane în Europa ar urma să fie luată anul viitor.

Informația nu a fost însoțită de o explicație oficială privind motivele amânării.

Procesul de reevaluare a fost anunțat în luna iunie de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, sub denumirea „NATO 3.0”.

Obiectivul declarat era transferarea unei părți mai mari din responsabilitatea pentru apărarea convențională a Europei către statele europene.

Inițial, revizuirea urma să dureze aproximativ șase luni, iar recomandările Pentagonului erau așteptate la începutul lunii decembrie 2026.

Noua informație indică posibilitatea prelungirii procesului până în 2027.

Sursele citate nu au putut preciza un motiv oficial pentru întârzierea revizuirii militare.

Una dintre acestea a indicat însă posibilitatea ca rezultatul alegerilor americane de la jumătatea mandatului să fi influențat calendarul.

În urma scrutinului din noiembrie, Partidul Republican a pierdut controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului, majoritatea revenind democraților.

Sursele au menționat și demersurile din Congres privind o posibilă înlăturare a secretarului Apărării, Pete Hegseth.

Aceste explicații rămân însă ipoteze, în lipsa unei confirmări oficiale din partea administrației americane.

Reevaluarea prezenței trupelor americane are loc într-un moment în care statele europene încearcă să clarifice viitorul angajamentului militar al Washingtonului față de continent.

Polonia insistă pentru menținerea unei prezențe permanente a forțelor americane pe teritoriul său.

În cazul României, Nicușor Dan a subliniat că autoritățile au participat la consultările organizate de Washington, însă decizia privind viitorul dispozitivului militar american rămâne în responsabilitatea Statelor Unite.

Deocamdată, nu a fost anunțată o hotărâre definitivă privind modificarea prezenței trupelor americane în România, iar termenul de finalizare a revizuirii rămâne incert.