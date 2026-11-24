Președintele Donald Trump a luat o decizie extraordinară, forțând consiliul de administrație al Nvidia să-l reinstaleze pe Jensen Huang în funcția de CEO. Prin această intervenție, Trump a pus interesele pieței înaintea securității naționale, a operațiunilor de contrainformații și a guvernanței corporative.

Acțiunile sale au fost comparate cu intervenționismul economiilor autoritare, controlate de stat. Totuși, China a demonstrat că nici măcar cei mai apreciați antreprenori ai săi, precum Jack Ma, nu sunt indispensabili.

Washingtonul riscă să transmită mesajul opus. În mod ironic, acest lucru ar putea transforma persoane precum Huang în ținte și mai importante pentru serviciile de informații străine. Adversarii Americii ar putea descoperi astfel că există un punct vulnerabil pe care superioritatea militară și tehnologică nu îl poate elimina, se arată într-un editorial semnat de Dewardric McNeal, director general și analist senior în domeniul politicilor publice la Longview Global.

Președintele Donald Trump a realizat ceva extraordinar. El s-a implicat direct în conducerea uneia dintre cele mai importante companii americane din punct de vedere strategic, Nvidia.

Trump a contribuit la răsturnarea unei decizii privind conducerea companiei și și-a exprimat personal încrederea în Jensen Huang, CEO-ul reinstalat. Președintele a susținut că acesta nu are probleme în privința investigațiilor de securitate națională referitoare la activitățile sale comerciale cu China.

Luni, consiliul de administrație al Nvidia l-a reinstalat pe Huang. Decizia a venit după demisia acestuia, survenită în contextul unei controverse de contrainformații. Au existat acuzații potrivit cărora Alice Huang, femeia cu care acesta ar fi avut o relație extraconjugală, este suspectată că ar fi un agent al serviciilor de informații chineze.

Wall Street a sărbătorit decizia printr-o creștere istorică a pieței. Totuși, entuziasmul investitorilor nu ar trebui să ascundă o întrebare mult mai importantă, discutată la Washington: securitatea națională americană are un preț?

Ceea ce s-a întâmplat la Nvidia ridică posibilitatea îngrijorătoare că răspunsul ar putea fi afirmativ. Situația se înscrie într-un tipar recent, exact ceea ce rivalii geopolitici ai Statelor Unite ar dori să observe.

Să luăm în considerare presiunile economice generate de războiul din Iran. Perturbările de pe piețele energetice, din transportul maritim și din lanțurile de aprovizionare, precum și creșterea prețurilor pentru consumatori au complicat deciziile strategice americane.

Circumstanțele sunt considerabil diferite, dar ridică aceeași întrebare îngrijorătoare. Cât costă apărarea intereselor de securitate națională ale Americii și când devin aceste costuri inacceptabile economic pentru administrația Trump?

Beijingul, Teheranul și Moscova urmăresc situația, la fel ca aliații și partenerii Americii. Toți ar putea ajunge la aceeași concluzie: Statele Unite au un punct vulnerabil pe care superioritatea militară și tehnologică nu îl poate elimina.

Este posibil să fie provocate suficiente pierderi economice pentru a modifica deciziile strategice ale Washingtonului, indiferent dacă adversarii sunt prieteni sau dușmani. Piețele de capital pot fi destabilizate, comerțul poate fi perturbat, iar consumatorii pot fi supuși unor presiuni. În cele din urmă, Washingtonul ar putea căuta o cale de ieșire.

În ciuda narațiunii promovate de președinte, există o diferență fundamentală între evaluarea responsabilă a consecințelor economice și permiterea adversarilor să creadă că pot bloca prin presiuni economice politica americană de securitate națională.

Într-un interviu amplu acordat CNBC luni dimineață, Trump a susținut că pierderea unui specialist precum Jensen Huang ar reprezenta un pericol mai mare decât problemele de securitate discutate.

Președintele a explicat că pierderea expertizei lui Huang ar avea consecințe importante pe termen lung:

„Impactul mai mare a fost cel pe termen lung. Impactul mai mare a fost, știți, faptul că are alte cipuri în creierul său despre care nimeni nu știe, inclusiv eu, pe care nimeni altcineva nu le înțelege”, a declarat Trump.

El a continuat să explice că plecarea lui Huang ar fi reprezentat o pierdere considerabilă, cu efecte inclusiv asupra pieței și imaginii internaționale a Statelor Unite.

„A fost o pierdere mare. A fost o pierdere enormă. Și ați văzut că a afectat piața. A afectat chiar și, cred, percepția asupra țării noastre în lume”, a spus președintele.

Iar acest lucru este adevărat, însă nu exclusiv în sensul avut în vedere de Trump.

Problema nu este dacă Huang este un director executiv strălucit sau dacă Nvidia are o importanță enormă pentru competitivitatea americană. Ambele afirmații sunt adevărate.

Întrebarea pe care America, în special guvernul său, trebuie să și-o pună este alta. Importanța economică a lui Huang justifică subordonarea guvernanței corporative, intervenția în procedurile de contrainformații și împiedicarea supravegherii în materie de securitate națională?

Trump a caracterizat evaluarea Departamentului de Justiție drept o exonerare a lui Huang. Cu toate acestea, consiliul de administrație al Nvidia l-a reinstalat în funcție în timp ce propria verificare a companiei era încă în desfășurare.

Acuzațiile privind presupuse contacte cu persoane asociate serviciilor de informații chineze nu demonstrează existența unei încălcări a legii. Totuși, asigurările personale oferite de președinte nu pot înlocui evaluările și investigațiile independente de contrainformații sau supravegherea Congresului.

Creșterea acțiunilor de luni ar putea reflecta doar cât valorează, în ochii acționarilor, Nvidia condusă de Huang. Investitorii ar putea ignora sau subestima riscul de contrainformații încă nerezolvat pe care acesta l-ar putea reprezenta pentru companie.

Miza privește și întregul ecosistem al inteligenței artificiale.

Administrația Trump, Silicon Valley și Wall Street ar putea considera că problema a fost închisă.

„Este ca o rachetă care se îndrepta în direcția greșită. Acum este o rachetă care se îndreaptă în direcția corectă și trage întreaga piață după ea”, a declarat Trump pentru CNBC, referindu-se la creșterea de 31,5% înregistrată luni de Nvidia.

O vulnerabilitate majoră rămâne însă ceea ce Washingtonul nu cunoaște. Dacă Beijingul deține informații suplimentare compromițătoare, acesta poate decide dacă, atunci când și cum le va folosi.

Totul se întâmplă în contextul unei competiții strategice dintre Statele Unite și China, care a fost reaprinsă. Beijingul păstrează capacitatea de a redeschide subiectul în momentul ales de el.

Serviciile de informații chineze ar putea publica treptat noi dezvăluiri. Astfel, Huang și președintele american ar fi obligați să ofere explicații repetate.

Declarația făcută luni, potrivit căreia problema ar fi fost rezolvată, s-ar putea transforma într-o vulnerabilitate prelungită pentru securitatea națională americană.

Există și o ironie evidentă în această situație. Unii comentatori compară intervenția lui Trump cu modelul pieței controlate de stat din China.

Este adevărat că guvernul chinez exercită o influență considerabilă asupra economiei. Totuși, Partidul Comunist Chinez nu va pune niciodată o persoană înaintea securității naționale și autorității politice, indiferent de impactul economic asociat acesteia.

Xi Jinping și Partidul Comunist Chinez au demonstrat că sunt dispuși să acorde securității naționale prioritate în detrimentul creșterii economice. Sub conducerea lui Xi, securitatea națională și politică primează, în general, în fața intereselor companiilor și directorilor executivi excepționali.

Un exemplu relevant este Jack Ma. În 2020, Beijingul a blocat oferta publică inițială a Ant Group, evaluată la 37 de miliarde de dolari.

Ulterior, autoritățile au impus restricții ample asupra imperiului de afaceri construit de Ma. Beijingul a acceptat consecințe economice importante pentru a-și consolida securitatea națională și autoritatea politică.

Această comparație nu reprezintă un argument pentru importarea modelului autoritar chinez în guvernanța corporativă americană. Totuși, diferența strategică dintre cele două abordări merită analizată.

Beijingul a demonstrat că nici cei mai apreciați antreprenori ai săi nu sunt indispensabili pentru partid și pentru națiune. Washingtonul riscă să transmită mesajul contrar: unii antreprenori americani sunt indispensabili statului.

În mod ironic, acest lucru i-ar putea transforma în ținte și mai importante pentru serviciile de informații străine.

Din perspectivă economică, realitățile comerciale ale afacerilor Nvidia din China fac situația și mai greu de înțeles.

China, inclusiv Hong Kong, a reprezentat doar 9,1% din veniturile globale raportate de Nvidia în anul fiscal 2026. Procentul este în scădere față de 19,2% înregistrat în anul precedent.

Cele mai recente estimări ale companiei pentru al patrulea trimestru nu includ venituri din calculul pentru centrele de date din China.

Nvidia a modificat, totuși, modul de raportare a vânzărilor geografice la sfârșitul anului 2025. Compania a început să le raporteze în funcție de adresa sediului central al clienților.

Oricine cunoaște documentele strategice chineze, inclusiv cel de-al 15-lea Plan cincinal, ar trebui să înțeleagă un lucru. Beijingul nu intenționează să devină permanent dependent de cipurile americane.

Obiectivul Chinei este independența tehnologică, nu extinderea cotei de piață a Nvidia și, implicit, creșterea dependenței de compania americană.

Indiferent care este cifra exactă, nu există un nivel al veniturilor care să justifice sacrificarea securității naționale americane. Cu siguranță, procentul de 9,1% nu reprezintă un asemenea argument, mai ales că acesta va continua să scadă.

În plus, dacă ecosistemul inteligenței artificiale este esențial pentru economia și securitatea națională americană, vânzarea de cipuri avansate către China sau relaxarea restricțiilor la export reprezintă o direcție greșită.

Aceste cipuri sunt folosite pentru a crește capacitatea de calcul a modelelor lingvistice mari chinezești (LLM), care concurează cu cele americane. De asemenea, ele pot spori eficiența și puterea distructivă a sistemelor de armament chinezești.

Vânzările controversate de cipuri Nvidia în Asia, aflate în centrul acestei povești, nu susțin nici economia americană, nici securitatea națională. Dimpotrivă, le subminează pe amândouă.

Există și un precedent extraordinar în materie de guvernanță corporativă, care depășește cu mult cazul Nvidia și al lui Huang. Intervențiile prezidențiale devin tot mai îndrăznețe și mai extinse.

Trump a intervenit anterior pe piețe, inclusiv în cazurile U.S. Steel și Intel.

Totuși, nu a mers niciodată atât de departe. Acum, argumentul său este că importanța unei companii pentru securitatea națională poate justifica intervenția executivului în deciziile acesteia și impunerea unor instrucțiuni specifice.

Pornind de la raționamentul președintelui, ce ar trebui să aștepte consiliile de administrație ale unor companii strategice precum Boeing, Lockheed Martin, Palantir, Anduril, SpaceX sau chiar Rio Tinto?

Proiectul Resolution Copper din Arizona, deținut în comun de Rio Tinto, ar putea asigura în cele din urmă până la 25% din necesarul de cupru al Americii.

Importanța strategică a acestor companii justifică intervenția prezidențială în numirea directorilor executivi, planificarea succesiunii conducerii, strategia corporativă sau relațiile comerciale?

Un precedent stabilit de un președinte devine o idee, o opțiune și un instrument la dispoziția viitorilor președinți. Acest lucru îi include și pe cei care vor avea preferințe politice fundamental diferite.

Toate aceste aspecte ne aduc în fața Congresului. Dacă acceptăm argumentul lui Trump potrivit căruia importanța strategică a Nvidia justifică o intervenție extraordinară a executivului, atunci se justifică și o intervenție legislativă pe măsură.

Articolul I din Constituția Statelor Unite îi acordă Congresului autoritatea de a reglementa comerțul exterior. Tot Congresul a stabilit cadrul legislativ care guvernează atribuțiile executivului în privința controlului exporturilor.

Printre actele normative relevante se numără Legea privind reforma controlului exporturilor din 2018. Aceste atribuții au fost delegate președintelui, nu cedate definitiv.

Este posibil ca Trump să fi determinat prin telefon decizia privind revenirea lui Huang la conducerea Nvidia. Congresul deține însă ceva mai durabil: autoritatea de a stabili regulile prin legislație.

Audierea programată pentru 3 decembrie în Comisia bancară a Senatului, dedicată controlului exporturilor, reprezintă o oportunitate de a începe acest demers.

Congresul ar trebui să facă mult mai mult decât să solicite informări clasificate despre preocupările legate de contrainformații.

Legislatorii ar trebui să adopte, cu majorități suficiente pentru a depăși un eventual veto prezidențial, mai multe măsuri:

Stabilirea unor responsabilități mai stricte pentru consiliile de administrație în domeniul contrainformațiilor.

Organizarea obligatorie a unor informări defensive pentru directorii executivi vulnerabili din tehnologie și pentru conducerea sectorului inovării.

Înăsprirea considerabilă a supravegherii licențelor de export, prin introducerea unor mecanisme de aplicare eficiente.

Introducerea unor obligații de raportare clare și obligatorii.

Propunerile legislative care includ AI Overwatch Act, Match Act și Remote Access Security Act trebuie adoptate cât mai curând posibil.

Nvidia și conducerea sa ar putea necesita o supraveghere juridică și de reglementare considerabil mai strictă. Importanța companiei este explicată de rolul său central în întregul ecosistem al inteligenței artificiale.

Congresul trebuie să-și amintească faptul că puterea legislativă este o ramură egală a guvernului. Nu este o instituție care trebuie doar să aprobe automat deciziile executivului sau să ofere comentarii despre rezultatele acestora.

Congresul are un rol activ, stabilit prin Constituție, în democrația americană. Legislatorii trebuie să-și îndeplinească responsabilitățile și să înceapă să acționeze.

Dacă Nvidia este suficient de importantă pentru ca președintele să intervină direct în conducerea sa, atunci este suficient de importantă și pentru ca Congresul să-și exercite autoritatea constituțională asupra regulilor care guvernează întregul proces.