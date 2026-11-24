Consultantul economic Adrian Negrescu atrage atenția asupra unor probleme importante pe care le-ar putea genera proiectul legislativ L637/2026. Acesta modifică OUG nr. 60/2019 și permite stingerea unor datorii prin transferul unor active către stat. El avertizează că mecanismul ar putea fi considerat ajutor de stat ilegal de Comisia Europeană, cu efecte asupra bugetului și investițiilor.

Adrian Negrescu consideră că propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2019 (L637/2026) riscă să intre în atenția Comisiei Europene. În opinia sa, mecanismul propus ar putea fi interpretat drept ajutor de stat.

Mai exact, managerul companiei de consultanță Frames explică faptul că stingerea unor datorii prin transferul unor active către stat poate reprezenta un avantaj economic acordat selectiv. Acest lucru s-ar putea întâmpla fie prin ștergerea unor datorii, fie prin preluarea unor active la prețuri peste valoarea lor de piață.

Adrian Negrescu avertizează, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că România ar putea suporta pierderi pe două planuri dacă Bruxelles-ul va considera aceste operațiuni ajutor de stat ilegal.

Pe de o parte, statul ar pierde banii pe care nu îi mai poate recupera de la companiile respective. Pe de altă parte, investițiile realizate ulterior în activele preluate ar putea fi afectate de o procedură de investigare.

În plus, consultantul economic consideră că investitorii privați ar evita să se implice în active asupra cărora planează incertitudini la nivel european.

O altă problemă identificată de Adrian Negrescu privește afirmația că proiectul legislativ nu produce un impact asupra bugetului de stat.

El consideră că această afirmație este adevărată doar din punct de vedere formal. Statul nu efectuează o plată în momentul transferului, însă transformă creanțe care ar putea fi recuperate în active industriale dificil de valorificat.

Pe termen lung, mecanismul ar putea consolida ideea că marile companii aflate în dificultate își pot transfera pierderile către stat.

Adrian Negrescu atrage atenția și asupra efectelor pe care o asemenea perspectivă le-ar putea avea asupra finanțării companiilor. Băncile și furnizorii vor lua în calcul acest risc atunci când acordă credite unor companii mari care au și datorii către instituțiile publice.

În consecință, creditorii ar putea solicita garanții suplimentare și ar putea impune costuri mai mari de finanțare. Totodată, companiile ar avea mai puține motive să își restructureze singure activitatea, dacă se bazează pe posibilitatea unei intervenții ulterioare a statului.

Economistul pune sub semnul întrebării și capacitatea autorităților de a administra activele industriale care ar putea ajunge în proprietatea statului.

Acesta amintește că experiența anterioară nu arată că statul român a fost un administrator performant al unor asemenea active. În opinia sa, preluarea acestora poate salva temporar infrastructura, fără să garanteze însă și competitivitatea afacerilor respective.

Adrian Negrescu ridică și problema tratamentului aplicat celorlalți creditori. Prin asemenea operațiuni, statul ar putea ajunge într-o poziție privilegiată, deși rolul său ar trebui să fie acela de arbitru corect al pieței.

Astfel, consultantul consideră că mecanismul ridică o întrebare importantă despre drepturile celorlalți creditori și despre ordinea în care aceștia își pot recupera creanțele.

Înaintea oricărui vot asupra proiectului legislativ, Adrian Negrescu solicită o analiză privind compatibilitatea acestuia cu regulile europene.

Ulterior, Negrescu a publicat și un comentariu în care a făcut trimitere la expunerea de motive a proiectului legislativ.

Documentul poate fi consultat aici.

Adrian Negrescu consideră că documentația conține probleme care ar trebui analizate de specialiștii în restructurarea companiilor. El a apreciat că o examinare a documentului scoate la iveală greșeli și riscuri importante pe care inițiatorii proiectului nu le-ar fi luat suficient în considerare.

„Expunerea de motive ridica multe semne de intrebare. La o simpla radiografie, orice profesionist in domeniul restructurarii companiilor le poate spune cat este de gresita si ce probleme majore poate sa genereze”, afirmă el.