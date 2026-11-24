Legea care ar permite stingerea datoriilor companiilor prin preluarea activelor de către stat. Adrian Negrescu: România riscă să piardă de două ori
SURSA FOTO: Facebook, Adrian Negrescu - Consultantul economic Adrian Negrescu
Consultantul economic Adrian Negrescu atrage atenția asupra unor probleme importante pe care le-ar putea genera proiectul legislativ L637/2026. Acesta modifică OUG nr. 60/2019 și permite stingerea unor datorii prin transferul unor active către stat. El avertizează că mecanismul ar putea fi considerat ajutor de stat ilegal de Comisia Europeană, cu efecte asupra bugetului și investițiilor.
Adrian Negrescu avertizează că darea în plată a activelor poate fi considerată ajutor de stat ilegal
Adrian Negrescu consideră că propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2019 (L637/2026) riscă să intre în atenția Comisiei Europene. În opinia sa, mecanismul propus ar putea fi interpretat drept ajutor de stat.
Mai exact, managerul companiei de consultanță Frames explică faptul că stingerea unor datorii prin transferul unor active către stat poate reprezenta un avantaj economic acordat selectiv. Acest lucru s-ar putea întâmpla fie prin ștergerea unor datorii, fie prin preluarea unor active la prețuri peste valoarea lor de piață.
Adrian Negrescu avertizează, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că România ar putea suporta pierderi pe două planuri dacă Bruxelles-ul va considera aceste operațiuni ajutor de stat ilegal.
Pe de o parte, statul ar pierde banii pe care nu îi mai poate recupera de la companiile respective. Pe de altă parte, investițiile realizate ulterior în activele preluate ar putea fi afectate de o procedură de investigare.
În plus, consultantul economic consideră că investitorii privați ar evita să se implice în active asupra cărora planează incertitudini la nivel european.
Proiectul nu are impact bugetar imediat, dar statul riscă să preia active industriale greu de valorificat
O altă problemă identificată de Adrian Negrescu privește afirmația că proiectul legislativ nu produce un impact asupra bugetului de stat.
El consideră că această afirmație este adevărată doar din punct de vedere formal. Statul nu efectuează o plată în momentul transferului, însă transformă creanțe care ar putea fi recuperate în active industriale dificil de valorificat.
Pe termen lung, mecanismul ar putea consolida ideea că marile companii aflate în dificultate își pot transfera pierderile către stat.
Adrian Negrescu atrage atenția și asupra efectelor pe care o asemenea perspectivă le-ar putea avea asupra finanțării companiilor. Băncile și furnizorii vor lua în calcul acest risc atunci când acordă credite unor companii mari care au și datorii către instituțiile publice.
În consecință, creditorii ar putea solicita garanții suplimentare și ar putea impune costuri mai mari de finanțare. Totodată, companiile ar avea mai puține motive să își restructureze singure activitatea, dacă se bazează pe posibilitatea unei intervenții ulterioare a statului.
Statul român nu a demonstrat că poate administra eficient activele industriale preluate
Economistul pune sub semnul întrebării și capacitatea autorităților de a administra activele industriale care ar putea ajunge în proprietatea statului.
Acesta amintește că experiența anterioară nu arată că statul român a fost un administrator performant al unor asemenea active. În opinia sa, preluarea acestora poate salva temporar infrastructura, fără să garanteze însă și competitivitatea afacerilor respective.
Adrian Negrescu ridică și problema tratamentului aplicat celorlalți creditori. Prin asemenea operațiuni, statul ar putea ajunge într-o poziție privilegiată, deși rolul său ar trebui să fie acela de arbitru corect al pieței.
Astfel, consultantul consideră că mecanismul ridică o întrebare importantă despre drepturile celorlalți creditori și despre ordinea în care aceștia își pot recupera creanțele.
Înaintea oricărui vot asupra proiectului legislativ, Adrian Negrescu solicită o analiză privind compatibilitatea acestuia cu regulile europene.
Adrian Negrescu spune că expunerea de motive a proiectului ridică numeroase semne de întrebare
Ulterior, Negrescu a publicat și un comentariu în care a făcut trimitere la expunerea de motive a proiectului legislativ.
Documentul poate fi consultat aici.
Adrian Negrescu consideră că documentația conține probleme care ar trebui analizate de specialiștii în restructurarea companiilor. El a apreciat că o examinare a documentului scoate la iveală greșeli și riscuri importante pe care inițiatorii proiectului nu le-ar fi luat suficient în considerare.
„Expunerea de motive ridica multe semne de intrebare. La o simpla radiografie, orice profesionist in domeniul restructurarii companiilor le poate spune cat este de gresita si ce probleme majore poate sa genereze”, afirmă el.
Postarea integrală
„Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2019 (L637/2026) riscă să fie privită de Comisia Europeană drept un ajutor de stat.
O dare în plată prin care statul stinge datorii în schimbul unor active poate fi interpretată de Comisia Europeană ca un avantaj economic acordat selectiv. Este vorba fie de o ștergere de datorii, fie de o preluare la un preț peste valoarea de piață.
Dacă Comisia Europeană va considera astfel de operațiuni drept ajutor de stat ilegal, statul român riscă să piardă de două ori. Pierde o dată banii nerecuperați și a doua oară investițiile făcute ulterior în active care ar putea fi blocate de o procedură de investigație. În plus, orice investitor privat va evita un activ aflat sub semnul întrebării la Bruxelles.
Legea mai are o altă problemă. Afirmația că legea nu are impact bugetar este corectă doar formal. Statul nu plătește nimic la momentul transferului, dar transformă creanțe în bani în active industriale greu de valorificat.
Pe termen lung, proiectul consolidează ideea că marile companii aflate în dificultate își pot transfera pierderile către stat.
Iar efectele vor fi inerente. Băncile și furnizorii vor lua în calcul acest risc atunci când creditează companii mari care au și creanțe către instituții publice. Vor cere garanții suplimentare și costuri mai mari. Iar companiile vor fi mai puțin motivate să își restructureze singure afacerile, mizând pe o intervenție a statului.
Experiența arată că statul român nu a fost un bun administrator al activelor industriale preluate. Altfel spus, preluarea activelor salvează, cel mult temporar, infrastructura, nu și competitivitatea ei.
Mai mult chiar, prin astfel de operațiuni economice realizate în cazul unor companii cu probleme, statul, care ar trebui să fie arbitrul corect al pieței, devine creditorul privilegiat care se servește primul. Ce facem cu ceilalți creditori?
În esență, înainte de orice vot, cred că este nevoie de o analiză clară măcar din perspectiva problemelor de compatibilitate cu regulile europene”, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de socializare.
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