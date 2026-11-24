Procurorii DIICOT au trimis în judecată cinci bărbați în dosarul privind publicarea unor imagini trucate în campania prezidențială din 2025. Fotografiile sugerau o presupusă întâlnire între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. Acestea au fost publicate de Elena Lasconi pe Facebook, la 1 mai 2025. Anchetatorii susțin că acțiunea urmărea influențarea votului alegătorilor înaintea primului tur de scrutin.

Dosarul privind publicarea unor imagini trucate în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2025 a ajuns în instanță. Procurorii DIICOT au anunțat marți, 24 noiembrie, trimiterea în judecată a cinci bărbați. Inculpații sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat. Aceștia vor răspunde și pentru participație improprie, în forma instigării la comiterea infracțiunii de comunicare de informații false.

Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, inculpații sunt Potecaru Ilie, Bicuți Gheorghe, Bicuți Andrei, Cojocaru Mihai și Dobre Marius. Cei cinci bărbați au vârstele de 26, 29, 30, 52 și 53 de ani.

Ancheta vizează fotografiile distribuite de Elena Lasconi, la momentul respectiv candidată la Președinția României. În imagini apăreau persoane care semănau cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI. Lasconi a prezentat fotografiile în contextul unei presupuse întâlniri între cei trei.

Potrivit anchetatorilor, gruparea infracțională ar fi fost constituită începând cu luna martie 2025. Membrii acesteia ar fi urmărit realizarea unui material video care să prezinte o întâlnire fictivă. În producția respectivă ar fi fost implicați actori deghizați în doi candidați la Președinția României și un general în rezervă.

„Ulterior, după realizarea materialului video, cunoscând caracterul fals al acestuia, inculpații au determinat o altă persoană, implicată în procesul electoral, să posteze, la data de 01.05.2025, cinci fotografii prelucrate din respectivul material video, fără ca aceasta să cunoască caracterul fals al acestora, pe o rețea de socializare, punând în pericol securitatea națională, prin influențarea votului alegătorilor, având în vedere prezentarea către publicul larg, cu puțin timp înaintea primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din luna mai 2025, a unei situații necorespunzătoare realității cu privire la doi candidați la alegerile prezidențiale”, precizează procurorii DIICOT.

Finanțarea și producția materialului video ar fi avut loc pe parcursul lunii aprilie 2025. Întreaga operațiune ar fi fost coordonată de inculpatul în vârstă de 53 de ani. Membrii grupării ar fi avut responsabilități distincte, stabilite în funcție de etapele realizării materialului.

Aceștia ar fi închiriat spațiul necesar filmărilor și ar fi contractat serviciile unor actori, unui costumier și unui machior. Ulterior, inculpații s-ar fi ocupat de montarea înregistrării. Din materialul video ar fi fost extrase și prelucrate fotografiile destinate publicării.

„De asemenea, aceștia au făcut eforturi financiare și logistice pentru ca materialul finit să fie cât mai real posibil, actorii fiind machiați în mod profesionist, astfel încât să semene cât mai bine cu persoanele reale, au fost folosite același tip de autoturisme utilizate de persoanele reale, filmarea a fost realizată pe timp de noapte, de la distanță, cu lumină redusă, iar ulterior editată, prin aplicarea unor imagini ale fețelor persoanelor reale”, menționează procurorii.

Documentele întocmite în timpul urmăririi penale indică faptul că inculpații ar fi urmărit obținerea unui material cât mai credibil. Fotografiile ar fi fost transmise prin poșta electronică unei persoane implicate în campania electorală. Scopul ar fi fost convingerea acesteia să distribuie imaginile, fără să cunoască proveniența lor reală.

Prin publicarea fotografiilor, cei cinci bărbați ar fi urmărit influențarea opțiunilor electorale ale cetățenilor. Potrivit surselor judiciare, persoana menționată în comunicatul DIICOT are calitatea de martor în dosar. Este vorba despre Elena Lasconi.

Fosta candidată la Președinția României a transmis marți, 24 noiembrie, un mesaj referitor la alegerile prezidențiale din 2024. În urmă cu doi ani, aceasta se calificase în turul al doilea al scrutinului prezidențial. Lasconi ocupase atunci poziția secundă, după candidatul independent Călin Georgescu.

Dosarul penal instrumentat de DIICOT a fost transmis Curții de Apel București, instanța competentă să soluționeze cauza. Cei cinci inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.