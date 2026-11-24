Prințul și Prințesa de Wales au fost vizați de o spargere la reședința lor de la țară, aflată pe domeniul Sandringham din Marea Britanie. Doi bărbați au fost arestați de poliție sub suspiciunea de jaf și încălcare a proprietății.

Autoritățile au precizat că imobilul era neocupat în momentul incidentului. Prințul William și Prințesa de Wales, în centrul unui incident grav. Doi suspecți, arestați pe domeniul Sandringham

Poliția din Norfolk a intervenit luni, cu puțin înainte de ora 18:00, după ce a primit o sesizare privind „activitate suspectă la adresa respectivă”.

Potrivit presei britanice, locuința vizată ar fi Anmer Hall, reședința pe care Prințul William, Catherine și cei trei copii ai lor o folosesc ocazional, în special în perioadele de vacanță. Familia are drept reședință principală Forest Lodge, situată în Windsor.

Intervenția poliției a implicat mai multe echipaje și resurse specializate. Autoritățile au mobilizat câini polițiști, drone și un elicopter al Serviciului Aerian al Poliției Naționale pentru verificările din zonă.

„Ofițerii au fost prezenți, iar resurse specializate, inclusiv câini polițiști, drone și elicopterul Serviciului Aerian al Poliției Naționale, au fost desfășurate pentru a ajuta la căutările din zonă”, a transmis Poliția din Norfolk.

În urma operațiunii, doi bărbați au fost arestați pe proprietatea Sandringham. Aceștia sunt suspectați de jaf și încălcarea proprietății și se află în continuare în arest.

Poliția a confirmat că locuința nu era ocupată în momentul producerii incidentului. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă verificările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs presupusa spargere.

Informațiile despre incident au apărut în aceeași perioadă în care Prințul William a efectuat o vizită la Westminster. Marți, acesta s-a deplasat la Downing Street, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul britanic Andy Burnham. Vizita a marcat prima deplasare a Prințului William la reședința prim-ministrului britanic.

Domeniul Sandringham, unde se află reședința Anmer Hall, este situat în comitatul Norfolk, în estul Angliei. Proprietatea reprezintă refugiul privat de la țară al regelui Charles al III-lea și al reginei Camilla.

Una dintre cele mai cunoscute clădiri de pe domeniu este Casa Sandringham. Construită în stil iacobin, aceasta este considerată una dintre principalele atracții ale proprietății.

Casa a fost deschisă publicului în 1977. Vizitatorii pot avea acces atât în interiorul clădirii, cât și în grădinile domeniului, în perioada stabilită pentru fiecare sezon.

Potrivit programului prezentat pentru vizitare, Casa Sandringham și grădinile sunt deschise anual între 28 martie și 9 octombrie. Proprietatea rămâne însă, în principal, un domeniu privat asociat familiei regale britanice, potrivit Euronews.