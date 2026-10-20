Prințul Harry își dorește împăcarea cu Regele Charles și Prințul William. Ce spune despre relațiile tensionate din familia regală

Prințul Harry a vorbit despre dorința de a repara relațiile cu tatăl său, Regele Charles al III-lea, și cu fratele său, Prințul William. Într-un interviu acordat revistei GQ, Ducele de Sussex a declarat că reconcilierea este mai importantă decât conflictele din trecut. Acesta a discutat și despre adaptarea copiilor săi la școlile britanice, dar și despre experiențele personale care i-au influențat viața.

Într-un interviu acordat revistei GQ, la New York, Prințul Harry a abordat relațiile tensionate din familia regală britanică și posibilitatea unei împăcări cu Regele Charles al III-lea și Prințul William, potrivit The Guardian.

Ducele de Sussex a explicat că neînțelegerile dintre frați sau dintre părinți și copii nu sunt neobișnuite și că numeroase persoane se confruntă cu situații asemănătoare.

Potrivit acestuia, subiectul apare frecvent în conversațiile pe care le are cu alte persoane, ceea ce explică și interesul public pentru conflictele din familia sa.

„Unii oameni nu vor ca lucrurile să se rezolve. Eu vreau să se rezolve. Având în vedere tot ce se întâmplă în lume, cel mai important lucru este reconcilierea. Acesta este aspectul esențial”, a declarat Prințul Harry.

Întrebat dacă mai crede că relațiile deteriorate pot fi reparate, acesta a răspuns afirmativ, dar a recunoscut că anumite experiențe nu pot fi uitate complet.

„Da, desigur. Uite, cicatricile rămân pentru totdeauna, dar să lași trecutul în urmă este ceva ce i-aș încuraja pe toți să facă”, a explicat Ducele de Sussex.

Harry a susținut că problemele familiale nu ar trebui prelungite inutil, mai ales într-o perioadă în care oamenii se confruntă deja cu numeroase dificultăți.

Ulterior, un purtător de cuvânt al familiei Sussex a precizat că declarațiile prințului au fost făcute într-un context general și nu au reprezentat un atac la adresa lui William sau a altui membru al familiei regale.

Deși și-a exprimat dorința de reconciliere, Harry nu a anunțat existența unor discuții concrete sau a unui acord privind împăcarea cu tatăl și fratele său.

Un alt subiect abordat în interviu a fost decizia Prințului Harry de a-și aduce familia în Marea Britanie, inclusiv pentru ca cei doi copii ai săi să urmeze cursurile unor școli britanice.

Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, de cinci ani, frecventau școala de aproximativ două săptămâni în momentul interviului.

Ducele de Sussex a declarat că experiența s-a dovedit mai importantă pentru el decât anticipase.

„Nu știam cât de important era pentru mine”, a mărturisit Harry.

Potrivit acestuia, copiii sunt încântați de noua experiență și s-au adaptat foarte bine la mediul școlar.

Prințul a precizat că decizia nu reprezintă o critică la adresa sistemului educațional american. El consideră că posibilitatea de a cunoaște două culturi diferite este benefică pentru Archie și Lilibet.

În cadrul aceleiași discuții, Ducele de Sussex a revenit asupra impactului pe care moartea mamei sale, Prințesa Diana, l-a avut asupra vieții sale.

Harry a vorbit despre dificultățile emoționale prin care a trecut și despre sprijinul primit pentru a gestiona durerea și traumele personale.

El a explicat că a ales să discute public despre aceste experiențe în speranța că mărturiile sale vor fi utile și altor persoane care trec prin situații dificile.

Totodată, prințul a insistat că nu urmărește să obțină compasiunea publicului.

„Cu siguranță nu vreau compasiune. De ce? Pentru că sunt prinț. Am o rețea de sprijin în jurul meu, am urmat diferite forme de terapie și am depus eforturi”, a declarat acesta.

Harry a recunoscut că viața sa ar fi putut evolua foarte diferit dacă nu ar fi beneficiat de sprijinul celor din jur și dacă nu ar fi apelat la terapie.