Fostul prinț Andrew primește 302.000 de lire sterline după ce a părăsit Royal Lodge. Ce sumă mai are de plătit pentru reparațiile reședinței

Andrew Mountbatten-Windsor, fost prinț al Marii Britanii, a primit o compensație de 302.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 347.000 de euro, după ce a fost nevoit să renunțe la contractul de închiriere pentru reședința sa de lungă durată, Royal Lodge. Decizia a venit pe fondul controverselor legate de relația sa cu Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat.

Crown Estate a confirmat vineri că Andrew avea dreptul la această compensație deoarece a părăsit proprietatea înainte de expirarea primilor 25 de ani din contractul de închiriere, care fusese încheiat pentru o perioadă de 75 de ani, conform Euronews.

Suma de 302.000 de lire sterline a fost scăzută din factura de 1,8 milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 2,07 milioane de euro, pe care fostul prinț o avea de achitat pentru lucrările de reparații necesare la proprietate. În urma deducerii, suma rămasă de plată este de aproximativ 1,5 milioane de lire sterline, adică 1,73 milioane de euro.

Crown Estate a precizat că contractul de închiriere pentru Royal Lodge s-a încheiat, iar atenția instituției se îndreaptă acum către utilizarea viitoare a proprietății și către oportunitățile de a genera o valoare financiară suplimentară pentru națiune prin recuperarea anticipată a acesteia.

După ce a părăsit Royal Lodge în februarie, Andrew s-a mutat într-o proprietate de pe domeniul Sandringham, situat în estul Angliei și aflat în proprietatea privată a regelui Charles al III-lea.

Reședința Royal Lodge a intrat în atenția publică și în contextul investigației privind acuzațiile de abuz în serviciu care îl vizează pe Andrew în legătură cu relația sa cu Jeffrey Epstein.

În februarie, poliția a efectuat percheziții la Royal Lodge timp de șase zile, în cadrul anchetei. Andrew Mountbatten-Windsor a negat că ar fi comis vreo faptă ilegală.

Joi, fostul prinț a obținut câștig de cauză într-o contestație juridică, după ce poliția a recunoscut că mandatele de percheziție pe care le obținuse erau ilegale.

Anul trecut, regele Charles al III-lea i-a retras fratelui său mai mic titlul princiar și i-a cerut să părăsească Royal Lodge, pe fondul intensificării atenției publice asupra relației acestuia cu Jeffrey Epstein.

Legăturile dintre Andrew și Epstein au fost readuse în atenție și după ce Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat milioane de pagini de documente care au dezvăluit noi detalii despre relația dintre cei doi.

Șederea îndelungată a lui Andrew la Royal Lodge provocase, de asemenea, critici, deoarece acesta plătea o chirie simbolică pentru proprietate.

Fostul prinț al Marii Britanii a semnat contractul de închiriere pentru Royal Lodge în 2003, pentru o perioadă de 75 de ani. Acordul prevedea investiții de 7,5 milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 8,63 milioane de euro, pentru renovarea proprietății, precum și o plată inițială de 1 milion de lire sterline, adică aproximativ 1,15 milioane de euro.

Părăsirea reședinței înainte de expirarea perioadei contractuale a dus la acordarea compensației de 302.000 de lire sterline. Suma a fost dedusă din costurile reparațiilor pe care Andrew trebuie să le achite, reducând factura de la 1,8 milioane de lire sterline la aproximativ 1,5 milioane de lire sterline.

Încheierea contractului permite acum Crown Estate să stabilească viitoarea utilizare a Royal Lodge și să analizeze modalitățile prin care proprietatea poate genera venituri suplimentare pentru națiune.