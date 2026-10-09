Radu Georgescu avertizează că euro ar putea ajunge la 10 lei în 12 luni. Investițiile străine în România ar fi scăzut cu 80%

Economistul Radu Georgescu avertizează că euro ar putea ajunge la 10 lei în următoarele 12 luni, iar dobânzile la lei ar putea urca la 20%. Georgescu invocă scăderea investițiilor străine, politica BNR și reducerea fondurilor europene, care ar putea accentua dezechilibrele economice.

Economistul Radu Georgescu avertizează că România riscă să se confrunte cu dezechilibre economice majore, pe fondul politicii monetare a Băncii Naționale a României (BNR), al scăderii investițiilor străine și al reducerii viitoare a fondurilor europene. Într-o postare publicată vineri, 9 octombrie 2026, pe Facebook, acesta susține că euro ar putea ajunge la 10 lei în următoarele 12 luni, iar dobânzile la lei ar putea urca la 20%.

Economistul afirmă că problemele financiare din Europa sunt reflectate de creșterea randamentelor titlurilor de stat emise de mai multe țări, printre care Germania, Marea Britanie, Italia și Spania, ale căror dobânzi ar fi ajuns la cele mai ridicate niveluri din ultimii 20 de ani. În opinia sa, situația este și mai dificilă în Franța, unde investitorii ar vinde titluri de stat și s-ar orienta către dolarul american și francul elvețian, în timp ce euro s-ar deprecia accelerat față de aceste monede.

Radu Georgescu consideră că Banca Centrală Europeană (BCE) ar putea ajunge în situația de a cumpăra titlurile de stat franceze, ca ultimă soluție. Totodată, acesta susține că majorarea dobânzii de referință ar urmări să facă mai atractive titlurile de stat emise de țările din zona euro.

În ceea ce privește România, economistul susține că BNR menține artificial cursul euro prin vânzarea unor sume importante din rezervele valutare ale țării. El afirmă că și dobânzile la lei sunt menținute artificial și critică decizia băncii centrale de a păstra dobânda de referință, în condițiile în care, potrivit acestuia, principalele bănci centrale ale lumii au majorat dobânzile în ultimele două luni.

În opinia sa, această combinație de factori reduce atractivitatea României pentru investitori. Radu Georgescu afirmă că investițiile străine în România au scăzut cu 80% în 2026 față de 2025 și susține că investitorii care urmăresc randamentul capitalului nu ar avea motive să investească într-o țară în care câștigurile sunt sub rata inflației, iar moneda națională este menținută artificial.

Economistul avertizează și asupra reducerii surselor de finanțare europeană de care România a beneficiat în ultimii 15 ani. Potrivit acestuia, atât Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și alte programe europene se apropie de final sau ar urma să ofere mai puține resurse în anii următori. El pune această evoluție în legătură cu dificultățile financiare ale Germaniei și Franței, pe care le indică drept principalii contributori la bugetul european.

Radu Georgescu estimează că dezechilibrele economice acumulate în România s-ar putea corecta prin creșterea cursului euro și a dobânzilor la niveluri pe care le consideră normale. În acest context, economistul apreciază că nu ar fi exclus ca, în următoarele 12 luni, moneda europeană să ajungă la 10 lei, iar dobânzile la lei să urce la 20%.

Acesta atribuie situația actuală modului în care România a gestionat economia în ultimii 15 ani și susține că efectele politicilor economice se vor reflecta în evoluția cursului valutar și a costurilor de finanțare.