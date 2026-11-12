Inflația a ajuns la un nivel alarmant. Radu Georgescu avertizează că problemele economice se acumulează: România e o navă cu o gaură mare, prin care ies foarte mulți bani

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra mai multor semnale de alarmă privind economia României, în contextul accelerării inflației, al creșterii deficitului de cont curent și al reducerii rezervelor valutare administrate de Banca Națională a României (BNR). Într-o analiză recentă, acesta compară evoluțiile economice din România cu cele din Statele Unite și avertizează că dobânzile ridicate ar putea pune presiune suplimentară asupra sectorului imobiliar și asupra companiilor care au contractat împrumuturi importante.

Potrivit mesajului publicat de economist pe Facebook, în timp ce la nivel internațional apar tot mai multe semnale de îngrijorare privind inflația, în România problemele economice nu beneficiază de suficientă atenție din partea autorităților.

Radu Georgescu începe analiza printr-o comparație între evoluția inflației din Statele Unite și cea din România. În SUA, inflația lunară a ajuns la 0,4% în octombrie 2026, un nivel mult peste așteptările analiștilor.

Evoluția a generat îngrijorare în rândul reprezentanților Rezervei Federale americane (FED), banca centrală a Statelor Unite. Potrivit economistului, unii membri ai instituției solicită deja alte două majorări ale dobânzii de referință, pentru a încerca să oprească inflația.

Georgescu atrage atenția că deciziile FED au consecințe și asupra economiilor din alte țări. Atunci când banca centrală americană majorează dobânda de referință, dobânzile tind să crească la nivel internațional, inclusiv cele aferente creditelor contractate de populație.

În România, datele publicate pe 12 noiembrie 2026, pentru luna octombrie, indică o creștere lunară a prețurilor de 0,82% față de septembrie. Economistul subliniază că ritmul este de aproximativ două ori mai mare decât cel înregistrat în Statele Unite.

Raportată la un interval de 12 luni, această evoluție ar echivala, în calculul prezentat de Radu Georgescu, cu o inflație anualizată de 10,3%.

Economistul susține că această evoluție nu ar trebui să reprezinte o surpriză, întrucât a avertizat anterior că inflația înregistrată la nivelul producției urma să se transmită treptat și către populație.

„Pe planeta Pământ sună alarmele economice. În România sună manelele. Inflația lunară în SUA a ajuns la 0,4% în octombrie. Mult peste ce se aștepta FED (banca centrală a SUA) a intrat în fibrilații. Unii membri cer deja încă două creșteri ale dobânzii de referință, ca să oprească inflația. Dacă citești această pagină, bănuiesc că știi:

când FED crește dobânda de referință, dobânzile din toată lumea urcă după ea. Inclusiv dobânda la creditele tale (dacă ai). Acum România. Azi, 12 noiembrie 2026, s-a publicat inflația pe luna octombrie. Într-o singură lună, prețurile au crescut cu 0,82% față de septembrie. Adică de două ori mai mult decât în SUA. Anualizat, înseamnă 10,3%. Ups”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

Un alt semnal de alarmă evidențiat de Radu Georgescu este revenirea României la o dobândă reală negativă. Acesta explică faptul că o asemenea situație poate descuraja investitorii străini, în special pe cei care urmăresc randamentul real al banilor plasați într-o anumită economie. În opinia sa, un investitor care înțelege acest mecanism nu ar avea motive să își păstreze capitalul într-o țară în care dobânda reală este negativă.

Pentru a ilustra efectele, economistul folosește exemplul unei sume de 1.000 de lei împrumutate și returnate după un an sub forma a numai 900 de lei, din perspectiva puterii de cumpărare.

Radu Georgescu leagă această situație de ieșirile importante de capital din România. El afirmă că, în 2026, țara a înregistrat cele mai mari ieșiri de bani din istorie.

În perioada ianuarie-august 2026, deficitul de cont curent al României a ajuns la aproape 20 de miliarde de euro. Nivelul este cu 5% mai mare decât cel din aceeași perioadă a anului 2025, care fusese deja caracterizat de economist drept unul foarte prost din punct de vedere economic.

„Șoc? Nu și pentru cei care citesc pagina aceasta. Am explicat de mai multe ori că inflația din producție va ajunge la populație. România are din nou o dobândă reală negativă. Niciun investitor străin care știe puțină aritmetică nu își ține banii într-o țară cu dobândă reală negativă. E ca și cum aș lua de la tine 1.000 de lei și peste un an ți-aș da înapoi 900. Din aceasta cauza, in 2026 au iesit din Romania cei mai multi bani din istorie in ianuarie–august 2026, deficitul de cont curent al României a ajuns la aproape 20 de miliarde de euro. Cu 5% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025, care era deja un an foarte prost. Ups”, a mai scris economistul.

Pe lângă inflație și deficitul de cont curent, Radu Georgescu atrage atenția și asupra evoluției rezervelor valutare ale României, administrate de Banca Națională a României.

Potrivit informațiilor prezentate de economist, rezervele valutare au scăzut cu 6,3 miliarde de euro în lunile septembrie și octombrie 2026.

Astfel, în numai două luni, România a pierdut aproape 10% din rezervele valutare.

Georgescu consideră că aceste evoluții nu par să provoace suficientă îngrijorare în rândul instituțiilor și al factorilor de decizie. El enumeră Guvernul, BNR și chiar președintele printre cei care, în opinia sa, nu acordă atenția necesară acestor probleme.

Economistul descrie situația României prin imaginea unei nave care are o gaură mare prin care ies cantități importante de bani. În această comparație, căpitanul fie nu știe ce se întâmplă, fie nu este interesat de situație.

„Rezervele valutare ale României, gestionate de BNR, au scăzut cu 6,3 miliarde de euro în septembrie și octombrie. În două luni, România a pierdut aproape 10% din rezervele valutare. Ups Evident, aceste lucruri nu par să intereseze pe nimeni. Nici Guvernul. Nici BNR. Nici măcar pe președinte. Metaforic, România e o navă cu o gaură mare, prin care ies foarte mulți bani. Iar căpitanul fie nu știe Fie nu-l interesează”, a subliniat economistul.

Radu Georgescu avertizează că unul dintre primele domenii economice afectate de dobânzile mari este sectorul imobiliar.

Pentru a ilustra riscurile, economistul prezintă mai întâi situația din Statele Unite, unde mai mulți dezvoltatori imobiliari au intrat în faliment.

În plus, acțiunile Fannie Mae și Freddie Mac, companiile care susțin piața creditelor ipotecare din SUA, au înregistrat scăderi de peste 60% de la începutul anului 2026.

Ulterior, Georgescu face referire la situația unui dezvoltator imobiliar din România, listat la Bursa de Valori București (BVB), care a publicat pe 12 noiembrie situațiile financiare aferente perioadei ianuarie-septembrie 2026.

Datele prezentate de companie indică o scădere de 76% a vânzărilor de proprietăți finalizate comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

O altă problemă semnalată este fluxul de numerar din activitatea de exploatare, respectiv cash flow-ul operațional, care a ajuns la minus 300 de milioane de lei.

Explicat în termeni simpli, acest rezultat înseamnă că firma a plătit furnizorilor, angajaților și pentru celelalte activități operaționale sume mult mai mari decât cele pe care le-a încasat.

„Primul domeniu lovit de dobânzi mari este sectorul imobiliar Acum America. Multi dezvoltatori imobiliari au dat faliment. Acțiunile Fannie Mae și Freddie Mac, companiile pe care se sprijină piața creditelor ipotecare din SUA, au scăzut cu peste 60% de la începutul anului. Ups Acum România. Azi, 12 noiembrie, un dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București a publicat situațiile financiare pe ianuarie–septembrie 2026. Vânzările de proprietăți finalizate au scăzut cu 76% față de 2025. Numerarul din activitatea de exploatare (cash flow operațional) este minus 300 de milioane de lei !!! Pe românește: firma a plătit furnizorilor, salariaților etc mult mai mulți bani decât a încasat”, a mai scris economistul.

Situația financiară a dezvoltatorului imobiliar este evidențiată și de evoluția împrumuturilor contractate. Potrivit informațiilor prezentate de Radu Georgescu, creditele pe termen lung ale companiei au crescut cu 54% în 2026 față de 2025, ceea ce înseamnă o majorare de 715 milioane de lei.

Patru bănci au acordat companiei credite cu valori individuale de peste 100 de milioane de lei. Dintre acestea, o bancă a acordat un împrumut care depășește 300 de milioane de lei.

În același timp, cheltuielile cu dobânzile plătite au crescut cu 54% în 2026.

„Creditele pe termen lung au crescut cu 54% (+715 milioane de lei) in 2026 fata de 2025. Sunt 4 banci care au dat credite de peste 100 milioane lei Iar o banca are un credit de peste 300 millioane lei. Dobânzile plătite au crescut cu 54% in 2026. Concluzie În timp ce pe planeta Pământ sună alarmele economice, în România pe primul loc în trending pe YouTube este maneaua “ Esti mare dansatoare / Ai aur la picioare”

Să fie economie!”, a conchis Radu Georgescu.

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