Puțini români știu ce rol are acest buton din tabloul electric. Verificarea lui poate preveni o tragedie

Un dispozitiv discret, montat în tabloul electric al locuinței, are un rol esențial în protejarea oamenilor împotriva accidentelor provocate de instalațiile electrice. Deși prezența lui este obișnuită în locuințele moderne, funcționarea acestuia nu este verificată întotdeauna la intervalele recomandate.

Este vorba despre siguranța diferențială, un echipament care poate întrerupe alimentarea cu energie electrică atunci când identifică o scurgere de curent periculoasă. Tabloul electric este, de regulă, unul dintre spațiile cărora proprietarii le acordă atenție doar atunci când apare o defecțiune.

O siguranță care se declanșează sau întreruperea alimentării sunt printre puținele situații în care oamenii verifică instalația. În realitate, unele dintre componentele montate acolo necesită controale periodice, chiar dacă nu există probleme vizibile.

Unul dintre aceste echipamente este prevăzut cu un buton de testare, marcat cu litera „T”. Verificarea lui este o operațiune simplă, dar importantă pentru confirmarea funcționării mecanismului de protecție. Recomandările specialiștilor arată că testarea nu ar trebui amânată până la apariția unei defecțiuni, ci efectuată periodic, potrivit indicațiilor producătorului și recomandărilor tehnice.

Dispozitivul este cunoscut sub denumirea de comutator FID sau întrerupător diferențial și face parte din sistemele de protecție utilizate în instalațiile electrice moderne. Rolul său este să identifice diferențele dintre curentul electric care intră și cel care se întoarce prin circuit. Atunci când detectează o scurgere de curent, întrerupe alimentarea pentru a limita riscul unui accident.

Importanța acestui mecanism este legată în special de protecția persoanelor împotriva electrocutării. O defecțiune a unui aparat electrocasnic poate determina apariția unui curent electric pe suprafețele metalice accesibile. Într-o asemenea situație, atingerea carcasei poate deveni periculoasă, iar intervenția rapidă a protecției diferențiale poate reduce riscul unor consecințe grave.

Martin Auer, specialist al inițiativei „Elektro+”, explică faptul că dispozitivul poate identifica inclusiv pierderi reduse de curent și poate întrerupe alimentarea într-un interval foarte scurt. Printre situațiile în care această protecție este importantă se numără defectarea unei mașini de spălat sau a unui frigider, atunci când curentul electric ajunge la carcasa aparatului.

Eficiența siguranței depinde însă de starea sa tehnică. Un dispozitiv care nu mai funcționează corespunzător nu poate oferi protecția pentru care a fost instalat. În timp, praful, uzura și perioadele îndelungate în care mecanismul nu este acționat pot afecta componentele interne și pot împiedica declanșarea corectă.

Recomandările privind frecvența verificărilor diferă în funcție de organizațiile care formulează indicațiile tehnice. Organizația germană HEA recomandă testarea întrerupătorului diferențial cel puțin o dată la șase luni. Această periodicitate presupune efectuarea a două verificări pe parcursul unui an.

TÜV Rheinland indică o frecvență mai ridicată, recomandând ca testul să fie realizat de trei ori anual. Giovanni Tognotti, specialist în instalații electrice la această organizație, atrage atenția asupra importanței controalelor repetate pentru verificarea capacității dispozitivului de a întrerupe alimentarea atunci când apare o situație periculoasă.

„Testele regulate sunt singura garanție că dispozitivul va reacționa și va opri alimentarea rețelei exact în momentul în care este cu adevărat nevoie”, subliniază Giovanni Tognotti, expert în instalații electrice la TÜV Rheinland.

Verificarea începe prin identificarea tabloului electric din locuință, fără a confunda această componentă cu contorul de energie electrică montat la exterior. În interiorul tabloului trebuie identificat întrerupătorul diferențial, recunoscut după butonul de dimensiuni mici pe care este inscripționată litera „T”, de la termenul englezesc „Test”.

După identificarea dispozitivului, se apasă butonul de testare. Dacă mecanismul funcționează corespunzător, întrerupătorul trebuie să declanșeze imediat și să întrerupă alimentarea cu energie electrică a circuitului protejat. În funcție de configurația instalației, întreruperea poate afecta o anumită zonă a locuinței sau întreaga casă.

Declanșarea poate fi observată prin oprirea luminilor și a aparatelor electrice conectate la circuitul respectiv. Această reacție indică faptul că mecanismul de testare a provocat întreruperea alimentării, așa cum este prevăzut pentru dispozitivul respectiv.

După verificare, alimentarea poate fi restabilită prin readucerea manetei întrerupătorului în poziția inițială, cea de sus, dacă dispozitivul a declanșat normal și instrucțiunile producătorului permit această operațiune.

Dacă întrerupătorul nu reacționează la apăsarea butonului, testul nu trebuie considerat reușit. Într-o asemenea situație, protecția nu trebuie presupusă ca fiind funcțională, iar instalația trebuie verificată de un electrician autorizat. De asemenea, butonul de testare nu înlocuiește verificările tehnice ale instalației electrice și nu reprezintă o confirmare a stării tuturor componentelor acesteia, informează newsweek.ro.