Curent electric mai ieftin în anumite ore ale zilei. Când poți folosi electrocasnicele pentru a reduce factura la energie

Românii pot plăti mai puțin pentru energia electrică utilizată în anumite intervale orare, însă avantajul depinde de contractul încheiat cu furnizorul. În timp ce unele oferte prevăd prețuri reduse noaptea, la prânz sau în weekend, abonamentele cu tarif fix nu oferă automat aceste economii. Alegerea unui contract adaptat consumului și folosirea electrocasnicelor în perioadele avantajoase pot contribui la reducerea cheltuielilor lunare.

Prețul energiei electrice variază pe parcursul zilei, în funcție de cerere și de cantitatea de electricitate disponibilă în sistemul energetic.

Pe piața angro, prețurile pot fi mai mici în timpul nopții, când activitatea economică și consumul gospodăriilor se reduc. Un alt interval în care energia poate deveni mai ieftină este cel de la mijlocul zilei, datorită producției ridicate a instalațiilor fotovoltaice.

În general, perioadele în care pot apărea prețuri mai avantajoase sunt între orele 22:00 și 08:00, respectiv între 11:00 și 15:00 sau 16:00.

Aceste intervale sunt însă orientative și nu reprezintă un program național de reducere a tarifelor pentru populație.

În zilele însorite, cantitatea mare de energie produsă de panourile fotovoltaice poate determina scăderea prețurilor de pe piața angro. În anumite situații, electricitatea poate deveni mai ieftină la prânz decât în timpul nopții.

Pentru consumatorii casnici, aceste fluctuații contează doar dacă sunt reflectate în condițiile contractului de furnizare.

Un aspect esențial este tipul de tarif prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice.

Numeroase gospodării din România folosesc abonamente în care prețul pe kilowatt-oră rămâne același, indiferent de momentul consumului.

Într-o asemenea situație, utilizarea mașinii de spălat la miezul nopții nu aduce automat o economie față de utilizarea acesteia dimineața sau după-amiaza.

Situația este diferită în cazul ofertelor cu tarife diferențiate, care stabilesc prețuri distincte pentru anumite ore, zile sau perioade ale anului.

Există și contracte cu prețuri dinamice, în care costul energiei poate varia în funcție de evoluția pieței.

Pentru aplicarea unor asemenea tarife este necesară, de regulă, măsurarea consumului în funcție de intervalul orar, printr-un contor inteligent compatibil și un sistem de colectare a datelor corespunzător.

Prin urmare, înainte de a modifica programul de utilizare a electrocasnicelor, consumatorii trebuie să verifice dacă oferta lor include reduceri în anumite intervale.

Unele contracte de furnizare prevăd tarife preferențiale în zilele de sâmbătă și duminică.

Aceste oferte se adresează în special gospodăriilor care pot concentra o parte importantă a consumului în weekend.

De exemplu, familiile care folosesc frecvent mașina de spălat rufe, uscătorul electric sau mașina de spălat vase pot beneficia de prețurile reduse dacă oferta contractată prevede un asemenea avantaj.

Pe piața românească au existat oferte cu tarife mai mici pe tot parcursul weekendului, dar și în anumite intervale din timpul săptămânii.

Un astfel de model comercial a prevăzut reducerea prețului în zilele lucrătoare între orele 00:00 și 05:59, precum și între 11:00 și 14:59, în perioada martie–octombrie.

Condițiile exacte, inclusiv orele și tarifele, diferă însă de la un furnizor la altul și trebuie verificate în oferta valabilă la momentul încheierii contractului.

În cazul clienților care au un tarif unic, consumul realizat în weekend este facturat în aceleași condiții ca în restul săptămânii.

Economiile depind de diferența dintre tariful standard și cel redus, dar și de cantitatea de energie consumată în intervalele respective.

Spre exemplu, dacă un contract prevede un preț final de 1,50 lei/kWh în intervalele obișnuite și de 1 leu/kWh în perioadele cu reducere, economia este de 50 de bani pentru fiecare kilowatt-oră consumat.

Pentru un ciclu al mașinii de spălat care necesită 1 kWh, costul energiei scade de la 1,50 lei la 1 leu.

La un consum de 10 kWh mutat într-un interval cu tarif redus, costul scade de la 15 lei la 10 lei, rezultând o economie de 5 lei.

Dacă o gospodărie reușește să mute lunar 100 kWh din consum în perioade cu un tarif mai mic cu 50 de bani/kWh, economia poate ajunge la 50 de lei pe lună.

Aceste calcule sunt exemple ipotetice, nu tarife garantate ale furnizorilor.

De asemenea, un abonament cu reduceri în anumite ore poate avea prețuri mai ridicate în restul zilei. În consecință, economia reală trebuie calculată în funcție de întregul consum al locuinței.

Cum au evoluat prețurile energiei după eliminarea plafonării

Piața energiei electrice pentru consumatorii casnici a revenit la mecanismele de preț stabilite prin contractele comerciale după expirarea schemei generale de plafonare, la 30 iunie 2025.

Începând cu 1 iulie 2025, prețurile plătite de gospodării au depins de ofertele furnizorilor, de zona de distribuție și de condițiile contractuale.

Facturile includ nu doar energia activă, ci și tarifele reglementate pentru rețea, alte componente aplicabile și TVA.

În toamna anului 2026, piața energiei a fost afectată de noi presiuni asupra prețurilor, pe fondul producției hidroenergetice reduse, al indisponibilității temporare a unor capacități de producție și al costurilor ridicate din piață.

În aceste condiții, diferențele dintre ofertele furnizorilor pot influența semnificativ factura finală.

Pentru consumatori, este important să compare prețul final cu toate taxele incluse, nu doar tariful aferent energiei active, care reprezintă o singură componentă a facturii.

Ce trebuie verificat înainte de schimbarea contractului de energie

Alegerea unui abonament cu tarif diferențiat trebuie făcută în funcție de obiceiurile de consum ale gospodăriei.

O familie care utilizează cele mai multe electrocasnice seara ar putea beneficia de o ofertă cu reduceri nocturne, în timp ce persoanele care petrec mai mult timp acasă pot analiza și variantele cu prețuri avantajoase în timpul zilei.

Înainte de semnarea unui contract, este important să fie analizate prețul final pe kilowatt-oră, intervalele în care se aplică reducerile, eventualele abonamente fixe și cerințele privind contorul inteligent.

Ofertele pot fi comparate și prin comparatorul oficial al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), disponibil pe platforma POSF.

Consumatorii trebuie să verifice inclusiv perioada de valabilitate a prețurilor și condițiile în care acestea pot fi modificate.

Cum poate fi redus consumul de electricitate în locuință

Indiferent de tipul contractului, reducerea consumului rămâne una dintre cele mai eficiente modalități de diminuare a facturii.

Folosirea programelor economice ale electrocasnicelor, evitarea pornirii mașinii de spălat pentru cantități foarte mici de rufe și alegerea aparatelor eficiente energetic pot contribui la reducerea cheltuielilor.

De asemenea, consumul dispozitivelor lăsate permanent în standby poate fi limitat prin deconectarea echipamentelor care nu sunt necesare.

Pentru cei care au tarife diferențiate, programarea electrocasnicelor în intervalele mai ieftine poate aduce economii suplimentare. Totuși, aparatele care prezintă risc de incendiu sau inundație nu ar trebui lăsate să funcționeze nesupravegheate, doar pentru a beneficia de un tarif nocturn.

În final, cel mai mic preț al energiei nu este neapărat cel disponibil noaptea sau în weekend, ci cel prevăzut în oferta contractată de fiecare consumator. Verificarea facturii și a condițiilor contractuale este primul pas pentru a afla dacă mutarea consumului în anumite intervale poate reduce efectiv cheltuielile lunare.