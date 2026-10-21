Energia electrică a ajuns la 307 euro/MWh. APCE dezvăluie cine beneficiază de producția prosumatorilor

Prețul energiei electrice pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) a ajuns la 307 euro/MWh, după mai multe creșteri consecutive. Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE) atrage atenția că furnizorii beneficiază de energia produsă de prosumatori, în timp ce decontarea surplusului poate dura până la doi ani. Organizația îi îndeamnă pe românii care dețin panouri fotovoltaice să investească în sisteme de stocare, pentru a-și reduce dependența de furnizorii de energie.

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE) avertizează că prețurile energiei electrice au înregistrat creșteri importante pe piața spot. Potrivit organizației, prețul mediu pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) a ajuns la 1.639 lei/MWh, echivalentul a aproximativ 307 euro/MWh, pentru energia cu livrare în 20 octombrie 2026.

Reprezentanții asociației subliniază că, în septembrie 2026, prețul spot de la București a fost de două ori mai mare decât în aceeași lună a anului trecut.

În acest context, APCE susține că furnizorii beneficiază de energia produsă de prosumatori, care reprezintă una dintre cele mai ieftine surse de electricitate disponibile în timpul zilei.

Conform datelor OPCOM invocate de organizație, tranzacțiile realizate pe PZU reprezintă aproximativ 32% din consumul național de energie electrică.

Asociația afirmă că furnizorii cumpără între 30% și 35% din energia livrată de pe piața spot, în loc să încheie contracte pe termen lung direct cu producătorii, care ar putea oferi prețuri mai predictibile.

APCE consideră că această strategie comercială expune consumatorii la fluctuațiile pieței, mai ales în perioadele caracterizate de producție redusă de energie și costuri ridicate.

Organizația amintește, printre factorii care au influențat situația pieței, oprirea reactoarelor de la Cernavodă, producția hidroenergetică redusă, vântul slab și scumpirea gazelor naturale.

Una dintre principalele nemulțumiri exprimate de APCE privește mecanismul de compensare a energiei electrice injectate în rețea de prosumatori.

Asociația susține că furnizorii preiau și valorifică energia produsă de gospodăriile care dețin panouri fotovoltaice, în timp ce decontarea surplusului poate avea loc după o perioadă de până la 24 de luni.

În opinia organizației, această situație reprezintă o formă de finanțare fără dobândă a activității furnizorilor.

APCE mai afirmă că energia produsă în timpul zilei de prosumatori este preluată la un preț pe care aceștia nu îl stabilesc și care nu reflectă direct valorile înregistrate pe piața spot.

Reprezentanții asociației critică și diferența dintre discursul furnizorilor din timpul verii, când exista un excedent de producție fotovoltaică, și situația actuală, în care energia poate ajunge la prețuri ridicate inclusiv în timpul zilei.

Potrivit APCE, în anumite intervale de la prânz, energia electrică s-a tranzacționat și la 1,3 lei/kWh.

Asociația critică și utilizarea unor mecanisme contractuale prin care, susține aceasta, furnizorii reușesc să achiziționeze energia prosumatorilor la costuri reduse.

Printre acestea se numără aplicarea așa-numitei marje de furnizare, dar și alte prevederi contractuale considerate dezavantajoase pentru persoanele care au investit în producerea energiei electrice.

APCE susține că anumite norme ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) permit astfel de practici și anunță că va continua să le conteste pe căile legale disponibile.

Președintele APCE, Dan Pîrșan, consideră că actualul sistem nu reflectă corespunzător contribuția prosumatorilor la alimentarea rețelei naționale de energie electrică.

„Noi am plătit panourile. Noi am plătit invertoarele. Noi producem și noi injectăm energie în rețea. Iar furnizorii și ANRE ne tratează ca pe o linie de credit gratuită și ca pe un depozit de energie ieftină din care se servesc după pofte și după interese. Ajunge! Nu putem fi la nesfârșit sursa ieftină de creditare și de energie a nimănui”, a declarat Dan Pîrșan, președintele APCE.

În România există aproximativ 400.000 de prosumatori, potrivit datelor prezentate de asociație, iar peste 200.000 dintre aceștia dețin deja sisteme de stocare a energiei electrice.

În contextul prețurilor ridicate și al nemulțumirilor legate de compensarea energiei livrate în rețea, APCE recomandă extinderea capacităților de stocare.

Organizația consideră că prosumatorii care dispun de posibilitățile tehnice și financiare necesare ar trebui să păstreze o parte cât mai mare din energia produsă pentru consumul propriu.

Astfel, energia generată de panourile fotovoltaice în timpul zilei poate fi utilizată pentru încărcarea bateriilor, urmând să fie consumată seara sau noaptea, când sistemele fotovoltaice nu mai produc electricitate.

Această soluție ar putea reduce cantitatea de energie cumpărată de la furnizori, inclusiv costurile asociate tarifelor de rețea, taxelor și marjelor comerciale.

APCE atrage însă atenția că investiția într-un sistem de stocare trebuie analizată în funcție de consumul fiecărei gospodării.

Capacitatea bateriei ar trebui stabilită ținând cont de surplusul zilnic de energie, de consumul din timpul serii și al nopții și de perioada estimată de amortizare a investiției.

Reprezentanții organizației consideră că stocarea reprezintă una dintre principalele soluții pentru creșterea independenței energetice a gospodăriilor.

În același timp, APCE anunță că va continua demersurile pentru modificarea mecanismelor pe care le consideră dezavantajoase pentru prosumatori și pentru o remunerare mai echitabilă a energiei electrice livrate de aceștia în rețea.