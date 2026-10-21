Vești pentru șoferii din România. Ce se întâmplă cu prețurile benzinei și motorinei miercuri, 21 octombrie

Prețurile carburanților din România au rămas neschimbate miercuri, 21 octombrie 2026, comparativ cu ziua precedentă. Benzina standard se vinde, în medie, cu 10,10 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns la 10,90 lei pe litru. Cu toate acestea, diferențele față de sfârșitul lunii iunie rămân importante, potrivit datelor publicate de PretCarburant.ro.

Potrivit statisticilor PretCarburant.ro, prețul mediu național al benzinei standard este de 10,10 lei pe litru, calculat pe baza datelor din 1.356 de stații de alimentare. Prețurile variază între 10,04 și 10,16 lei pe litru, în funcție de stație și localitate.

Motorina standard înregistrează un preț mediu de 10,90 lei pe litru, conform informațiilor colectate din 1.357 de stații. Cel mai mic preț raportat este de 10,75 lei pe litru, iar cel mai ridicat ajunge la 10,96 lei pe litru.

În cazul GPL, media națională este de 4,71 lei pe litru, cu valori cuprinse între 4,59 și 4,99 lei pe litru. Datele sunt calculate pe baza prețurilor din 326 de stații.

Toate cele trei categorii de carburanți au înregistrat o variație zilnică de 0%, ceea ce înseamnă că mediile naționale au rămas la nivelurile din 20 octombrie.

Deși prețurile nu au suferit modificări în ultimele 24 de ore, comparația cu 30 iunie 2026 arată majorări importante.

Benzina standard este mai scumpă cu 1,44 lei pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 16,6%. Astfel, pentru un plin de 50 de litri, șoferii plătesc în prezent cu aproximativ 72 de lei mai mult decât la sfârșitul lunii iunie.

Motorina standard a înregistrat o majorare și mai pronunțată, de 1,68 lei pe litru, echivalentul unei creșteri de 18,2%. În cazul unui rezervor de 50 de litri, diferența ajunge la 84 de lei.

GPL s-a scumpit cu 16 bani pe litru, respectiv 3,5%, în aceeași perioadă. Pentru o alimentare de 50 de litri, costul suplimentar este de aproximativ 8 lei.

Cele mai mici prețuri raportate miercuri diferă în funcție de tipul carburantului.

Cea mai ieftină benzină standard este disponibilă la o stație Socar din Arad, unde litrul costă 10,04 lei.

Pentru motorina standard, cel mai mic preț a fost identificat la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, unde litrul se vinde cu 10,75 lei.

În ceea ce privește GPL, cel mai avantajos preț este de 4,59 lei pe litru, la o stație Mol din Onești, județul Bacău.

Aceste valori reprezintă prețurile minime raportate în statisticile analizate și pot varia în funcție de actualizările efectuate de stațiile de alimentare.

Diferențele dintre marile orașe sunt reduse, potrivit datelor centralizate pentru 21 octombrie.

În București, benzina standard costă în medie 10,10 lei pe litru, iar motorina 10,90 lei pe litru. Aceleași valori sunt raportate în Iași, Brașov și Craiova.

În Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Oradea, prețurile medii sunt ușor mai ridicate, ajungând la 10,11 lei pentru un litru de benzină și 10,91 lei pentru un litru de motorină.

La nivel județean, cea mai mică medie pentru benzină este raportată în Botoșani, de 10,08 lei pe litru, în timp ce cea mai ridicată se înregistrează în Ilfov, unde litrul costă în medie 10,11 lei.

În cazul motorinei, Sălaj are cea mai mică medie județeană, de 10,88 lei pe litru. La polul opus se află Ilfov, cu o medie de 10,91 lei pe litru.

Pe piața internațională, petrolul Brent a fost cotat la 109,12 dolari pe baril în data de 20 octombrie 2026, pentru contractul cu livrare în decembrie.

Cotația este cu 0,43 dolari mai mică față de nivelul precedent, însă rămâne semnificativ peste valorile înregistrate la sfârșitul lunii iunie.

Potrivit seriei continue a contractelor futures, creșterea față de 30 iunie, când referința era de 73,38 dolari pe baril, este de aproximativ 57,1%.

Evoluția petrolului reprezintă unul dintre factorii care influențează costurile carburanților, alături de cursul valutar, taxele aplicate și cheltuielile de rafinare și distribuție. Modificările cotațiilor internaționale nu se reflectă însă automat și imediat în prețurile de la pompă.

Datele privind prețurile carburanților sunt furnizate de PretCarburant.ro, pentru 21 octombrie 2026.