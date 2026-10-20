Prețurile carburanților, 20 octombrie 2026. Cât costă benzina și motorina în România și unde se găsesc cele mai mici prețuri

Prețurile carburanților din România au rămas neschimbate marți, 20 octombrie 2026, comparativ cu ziua precedentă. Benzina standard costă, în medie, 10,10 lei pe litru, în timp ce motorina standard se menține la 10,90 lei pe litru. Cu toate acestea, față de sfârșitul lunii iunie, șoferii plătesc considerabil mai mult pentru alimentarea mașinilor, potrivit datelor publicate de PretCarburant.ro.

Potrivit statisticilor PretCarburant.ro, prețurile medii naționale ale benzinei, motorinei și GPL-ului nu au înregistrat modificări față de luni, 19 octombrie.

Benzina standard are un preț mediu de 10,10 lei pe litru, pe baza datelor colectate din 1.357 de stații de alimentare. Cel mai mic preț identificat este de 9,89 lei pe litru, iar cel mai mare ajunge la 10,16 lei pe litru.

Motorina standard costă, în medie, 10,90 lei pe litru, conform informațiilor din 1.357 de stații. Prețurile variază între 10,69 lei și 10,96 lei pe litru.

În cazul GPL-ului, media națională este de 4,71 lei pe litru, pe baza datelor din 326 de stații. Cel mai mic preț este de 4,59 lei pe litru, iar cel mai ridicat ajunge la 4,99 lei pe litru.

Deși valorile au rămas stabile în ultimele 24 de ore, diferențele față de 30 iunie 2026 sunt importante. Benzina standard s-a scumpit cu 1,44 lei pe litru, echivalentul unei creșteri de 16,6%, iar motorina cu 1,68 lei pe litru, respectiv 18,2%.

GPL-ul a înregistrat o majorare mai redusă, de 16 bani pe litru, reprezentând o creștere de 3,5%.

Cele mai mici prețuri pentru benzină și motorină sunt înregistrate marți la aceeași stație de alimentare.

Potrivit PretCarburant.ro, stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, comercializează benzina standard cu 9,89 lei pe litru și motorina standard cu 10,69 lei pe litru.

În cazul GPL-ului, cel mai mic preț identificat la nivel național este de 4,59 lei pe litru, la o stație MOL din Onești, județul Bacău.

Diferențele dintre prețurile minime și maxime ajung la 27 de bani pe litru pentru benzină și motorină și la 40 de bani pe litru pentru GPL.

Astfel, pentru un plin de 50 de litri, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț poate ajunge la 13,50 lei în cazul benzinei sau motorinei.

În marile orașe din România, prețurile medii ale carburanților sunt apropiate de media națională.

În București, benzina standard costă, în medie, 10,10 lei pe litru, iar motorina 10,90 lei pe litru. Aceleași valori sunt înregistrate în Iași, Brașov și Craiova.

În Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Oradea, prețul mediu al benzinei este de 10,11 lei pe litru, iar cel al motorinei ajunge la 10,91 lei pe litru.

Diferențele dintre cele opt mari orașe analizate sunt, așadar, de numai un ban pe litru pentru fiecare dintre cei doi carburanți.

La nivel județean, cea mai mică medie pentru benzina standard este înregistrată în Botoșani, unde litrul costă 10,08 lei. La polul opus se află județul Ilfov, cu o medie de 10,11 lei pe litru.

Pentru motorină, cea mai mică medie județeană este în Sălaj, de 10,88 lei pe litru, în timp ce Ilfov înregistrează cea mai ridicată medie, de 10,91 lei pe litru.

Pe piața internațională, petrolul Brent a fost cotat la 109,28 dolari pe baril în data de 19 octombrie 2026, pentru contractul cu livrare în decembrie.

Cotația este cu 0,58 dolari sub nivelul precedent, ceea ce indică o ușoară scădere.

Cu toate acestea, față de 30 iunie, când valoarea de referință era de 73,38 dolari pe baril, petrolul Brent înregistrează o creștere de 57,4%, potrivit seriei continue de contracte analizate de PretCarburant.ro.

Evoluția petrolului pe piețele internaționale reprezintă unul dintre factorii care influențează prețurile carburanților, alături de cursul valutar, costurile de rafinare și distribuție și nivelul taxelor.

Datele privind prețurile carburanților pot fi consultate pe platforma PretCarburant.ro, în secțiunea dedicată statisticilor.