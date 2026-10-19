Peste 100 de producători români participă la SIAL Paris 2026. România caută noi piețe de export pentru produsele agroalimentare

Peste 100 de producători români participă la SIAL Paris 2026, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate industriei agroalimentare. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Nicolae Bociu, este prezent la eveniment în perioada 18-19 octombrie. Participarea delegației române urmărește dezvoltarea relațiilor comerciale și identificarea unor noi piețe de export. Reprezentanții instituției au programate întâlniri cu autorități străine și discuții privind standardele europene de siguranță alimentară.

Peste 100 de producători români participă la SIAL Paris 2026, unde își promovează produsele agroalimentare și urmăresc stabilirea unor noi parteneriate cu operatori economici internaționali. Potrivit unui comunicat transmis de ANSVSA, prezența companiilor românești la eveniment are ca obiectiv extinderea exporturilor și consolidarea relațiilor comerciale existente.

Participarea este susținută de organizatorii Pavilionului Național al României, respectiv Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc (APAR) și Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE).

Instituția a prezentat, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, importanța participării producătorilor autohtoni la târgul internațional.

„Peste 100 de producători români sunt prezenţi la SIAL Paris 2026, demonstrând potenţialul şi competitivitatea industriei agroalimentare româneşti. Participarea acestora contribuie la promovarea produselor autohtone la nivel internaţional şi la dezvoltarea de noi parteneriate comerciale, cu sprijinul organizatorilor Pavilionului Naţional al României, APAR (Asociaţia pentru Promovarea Alimentului Românesc n.r) şi ARICE (Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior n.r)”, se menționează în comunicatul ANSVSA.

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, participă la SIAL Paris în perioada 18-19 octombrie 2026, având programate întâlniri bilaterale cu reprezentanții instituțiilor omoloage din alte state.

Agenda oficială include și vizite la standurile producătorilor români, pentru discuții privind activitatea acestora și posibilitățile de extindere pe piețele externe.

Un alt subiect abordat în cadrul întâlnirilor îl reprezintă facilitarea exporturilor de produse agroalimentare, cu respectarea cerințelor și standardelor europene privind siguranța alimentară.

Președintele ANSVSA a declarat că participarea instituției la eveniment face parte din demersurile de sprijinire a fermierilor și procesatorilor români care urmăresc să își comercializeze produsele pe piețele internaționale.

Alexandru Nicolae Bociu a făcut referire și la rezultatele obținute de România în sectorul exporturilor agroalimentare în primele luni ale anului 2026, precizând că instituția urmărește menținerea pozițiilor câștigate și identificarea unor noi oportunități comerciale.

„Prezenţa noastră la SIAL Paris reprezintă un semnal puternic de susţinere pentru toţi fermierii şi procesatorii din România. ANSVSA nu este doar o instituţie de control, ci un partener strategic activ în dezvoltarea economică. După succesul înregistrat în primele luni ale anului 2026, când România a obţinut poziţii de top la exportul sectorului agroalimentar, obiectivul nostru principal rămâne consolidarea acestor pieţe şi deschiderea de noi culoare comerciale sigure pentru produsele româneşti de înaltă calitate”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu, potrivit comunicatului instituției.

Prin participarea la SIAL Paris 2026, ANSVSA urmărește să își consolideze colaborarea cu producătorii români și să susțină accesul produselor agroalimentare autohtone pe piețele internaționale.

Potrivit comunicatului, instituția își reafirmă rolul de partener al operatorilor economici din industria alimentară, punând accent pe respectarea normelor de siguranță alimentară și pe calitatea produselor comercializate.

ANSVSA precizează că aceste două componente sunt considerate elemente importante pentru creșterea competitivității produselor românești și pentru dezvoltarea relațiilor comerciale cu partenerii externi.