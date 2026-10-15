Fănel Bogos susține că a apelat și la Mugur Isărescu în conflictul cu ANSVSA. Ce i-ar fi cerut guvernatorului BNR

Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos susține că i-a solicitat guvernatorului Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, să discute cu președintele ANSVSA despre controalele care îi afectau activitatea. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației Vremea Nouă. Antreprenorul a relatat și împrejurările în care l-a cunoscut pe guvernatorul BNR. Declarațiile apar în contextul anchetei penale în care este vizat Bogos și în care a fost audiat, ca martor, și Ilie Bolojan.

Omul de afaceri Fănel Bogos a povestit că a participat la aniversarea guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, unde a interpretat mai multe melodii, iar această întâlnire i-ar fi oferit ulterior posibilitatea de a-i solicita sprijinul în conflictul cu autoritățile sanitar-veterinare.

Potrivit relatării sale, evenimentul s-a desfășurat înainte de arestarea sa preventivă, iar guvernatorul ar fi apreciat prestația muzicală. Bogos a susținut că a cântat două melodii, inclusiv una din repertoriul interpretului Nicu Paleru.

„Acesta a venit la mine și mi-a zis: Am o formație din Moldova care cântă la ziua mea și tu te potrivești cu ei! Am cântat la ziua lui Isărescu înainte de a mă lua, anul trecut (când a fost arestat preventiv – n.r.). I-am cântat două melodii, dintre care una pe care o începuse cineva și nu a terminat-o, pentru că o cânta fals. M-am apucat eu de cântat. A venit la mine și când a văzut cum am cântat mi-a strâns mâna. Și am mai cântat o melodie de-a lui Nicu Paleru: Fă-mă Doamne tânăr iară,/ Cum eram odinioară. Îi plac melodiile astea vechi și așezate”, a relatat Fănel Bogos unui jurnalist de la Vremea Nouă.

Fănel Bogos a prezentat conflictul cu reprezentanții autorităților sanitar-veterinare din Vaslui în contextul unor presupuse presiuni pentru vânzarea afacerilor sale, susținând că i-ar fi fost prezentat un scenariu privind concentrarea industriei avicole în mâinile câtorva mari operatori.

Antreprenorul a afirmat că o persoană pe care o numește „cumătrul” i-ar fi recomandat să își vândă afacerea, invocând schimbările anticipate pe piața producției și procesării cărnii de pasăre.

În relatarea sa, Bogos a făcut referire și la președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), precum și la discuțiile despre Mugur Isărescu care ar apărea în dosarul penal.

„Și am probleme de genul ăsta și dacă dvs. sunteți din zonă, că președintele ANSVSA… Că domnul Bociu vorbește de Mugur Isărescu în dosar. Cumătrul nu s-a mai limitat la anumite chestii și a vrut să mă vândă. El a venit și mi-a propus chestia asta și a zis: Băi, cumetre, în 5-10 ani de zile nu vor mai fi 11 mari producători, abatoare în țara asta. Vor veni 3-4 mari integratori, vă vor lua și tu nu ești pregătit pentru asta și mai bine vinzi”, a continuat omul de afaceri.

În legătură cu problemele întâmpinate la stația de incubație Vanbet, Fănel Bogos susține că i-a cerut guvernatorului BNR să ia legătura cu președintele ANSVSA, pe motiv că acesta provenea din aceeași zonă și ar fi putut cunoaște situația.

Potrivit omului de afaceri, solicitarea ar fi fost urmată de o discuție între Mugur Isărescu și conducerea autorității sanitar-veterinare. Bogos afirmă că președintele instituției, Bociu, ar fi recunoscut ulterior intervenția guvernatorului.

„Domnul guvernator, i-am zis eu, dacă președintele ANSVSA este de la dvs. din zonă, poate-l cunoasteți și poate discutați dvs. cu el. Și Bociu a recunoscut că a venit inclusiv Isărescu și l-a rugat să vadă ce-i acolo”, a mai precizat Fănel Bogos.

Ancheta penală care îl vizează pe Fănel Bogos a inclus și audierea lui Ilie Bolojan, fostul premier interimar fiind chemat în fața procurorilor Direcției Naționale Anticorupție din Iași pentru a oferi informații în legătură cu dosarul.

Audierea s-a desfășurat pe 2 octombrie și a durat mai mult de două ore. Ilie Bolojan a fost ascultat în calitate de martor în investigația privind o presupusă mită de 1,5 milioane de euro, dosar în care este implicat omul de afaceri vasluian.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a precizat că premierul demis a răspuns solicitărilor procurorilor și a pus la dispoziția anchetatorilor informațiile cerute în cadrul audierii.