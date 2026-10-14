„Divorț” cu năbădăi. Cătălin Drulă, atac la Bolojan: Greu îți revii din dezamăgire după ce-ai fost tras în piept, păcălit, țepuit

Cătălin Drulă, fostul președinte al USR, a lansat un atac la adresa lui Ilie Bolojan, după ce PNL a anunțat că va vota învestirea Guvernului Luca Niculescu, în care PSD urmează să dețină majoritatea portofoliilor ministeriale.

Cătălin Drulă susține că liberalii au cedat în fața presiunilor politice și îl acuză pe președintele Nicușor Dan că a facilitat revenirea social-democraților la putere.

Fostul lider al USR consideră că negocierile pentru formarea noului Executiv au reprezentat doar o etapă premergătoare revenirii PSD la guvernare. În mesajele publicate, acesta critică direcția politică rezultată din discuțiile dintre partide și acuză liderii implicați că au favorizat interesele social-democraților.

Cătălin Drulă a folosit un ton critic la adresa formulei guvernamentale anunțate, pe care o asociază cu revenirea PSD la controlul resurselor publice. Fostul președinte al USR a susținut că negocierile politice au creat aparența unor discuții complicate, în timp ce rezultatul ar fi fost stabilit în favoarea social-democraților.

„Guvernul PeSeDan. După ceva teatru și praf în ochi s-a îndeplinit dorința prezidențială. PSD își mufează înapoi oamenii la resurse. Era foame mare”, a transmis Cătălin Drulă.

Acesta a continuat criticile, afirmând că noua configurație politică ar putea bloca inițiativele de reformă. În opinia sa, instalarea Guvernului ar reprezenta un avantaj pentru structurile politice pe care le consideră responsabile de menținerea vechilor practici.

„Sistemul respiră ușurat – orice avânt reformist e oprit, pentru moment. Revenim la o hoție naționalistă sănătoasă. Guvernul PSD-Nicușor Dan e pregătit de instalare”, a scris Drulă pe social media.

Un punct central al mesajului transmis de Cătălin Drulă îl reprezintă decizia PNL de a susține prin vot învestirea noului Guvern. Fostul lider USR consideră că această poziționare a liberalilor a fost determinată de presiuni politice exercitate asupra lui Ilie Bolojan.

Drulă a făcut referire și la rezultatul obținut de PSD la alegeri, susținând că partidul și-a găsit o soluție politică pentru a reveni la guvernare printr-un parteneriat cu președintele Nicușor Dan. În mesajul său, acesta a asociat decizia liberalilor cu ceea ce a numit un șantaj politic.

„Fostul mare partid – care la alegeri a luat 21,96% – și-a găsit salvarea pe moment în parteneriatul cu Matematicianul. Strict vorbind, asta e posibil doar pentru că șantajul la Bolojan a funcționat și va da votul acestui guvern”, a mai scris Drulă.

Declarația vine după ce PNL a anunțat că va vota învestirea Guvernului Luca Niculescu, formulă în care PSD ar urma să dețină majoritatea portofoliilor. Pentru fostul președinte al USR, această decizie reprezintă o cedare din partea liberalilor și o schimbare de direcție față de așteptările legate de reformarea sistemului politic.

Cătălin Drulă a abordat și reacțiile pe care le-ar putea avea cei dezamăgiți de evoluțiile politice recente. Acesta a susținut că rezultatul negocierilor poate alimenta neîncrederea și resemnarea, însă a transmis că mobilizarea politică trebuie să continue.

În mesajul său, fostul lider USR a descris situația drept o dezamăgire pentru România și a îndemnat la continuarea luptei politice, în ciuda nemulțumirilor generate de deciziile partidelor.