Ce se pregătește pe scena politică? Mesajul lui Siegfried Mureșan înaintea deciziei PSD

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a transmis miercuri că Partidul Național Liberal va fi în opoziție față de Partidul Social Democrat în următorii ani. Liberalul a precizat că formațiunea sa este dispusă să contribuie la deblocarea crizei politice și la instalarea unui guvern, însă a exclus susținerea miniștrilor propuși de PSD.

Poziția a fost exprimată public de Siegfried Mureșan, care a subliniat că disponibilitatea PNL de a contribui la formarea unui executiv nu înseamnă că partidul va accepta fără rezerve nominalizările social-democraților. Europarlamentarul a reiterat că liberalii nu intenționează să susțină miniștri PSD.

„Să fie clar: nu vom da un cec în alb niciunei propuneri de ministru PSD care a zburat în Mykonos, a fost la Monte Carlo cu Nordis sau este cunoscut după pantofi ori după cutiile de pantofi”, a scris Siegfried Mureșan pe social media.

Europarlamentarul a precizat că liberalii vor păstra o poziție de opoziție față de social-democrați în perioada următoare. Potrivit acestuia, PNL este dispus să participe la eforturile de depășire a blocajului politic, dar nu va gira propunerile PSD pentru funcțiile ministeriale.

Mureșan a atribuit criza politică partidelor PSD și AUR și a arătat că liberalii sunt pregătiți să contribuie la instalarea unui guvern. El a făcut însă o distincție între susținerea formării unui executiv și asumarea responsabilității pentru persoanele nominalizate de social-democrați.

„Vom fi în totală opoziție față de PSD în următorii ani. Suntem dispuși să contribuim la deblocarea crizei politice create de PSD și AUR prin instalarea unui guvern. Dar nu vom gira niciun ministru PSD. Acești miniștri vor fi responsabili pentru tot ce fac”, a punctat Siegfried Mureșan.

Declarațiile europarlamentarului conturează poziția publică a PNL față de o eventuală participare a PSD la guvernare. Liberalul a insistat asupra faptului că partidul său nu va acorda un sprijin necondiționat candidaților social-democrați pentru portofoliile ministeriale și că fiecare dintre aceștia va răspunde pentru propriile acțiuni.

Tot miercuri, Consiliul Politic Național al PSD se reunește la Vila Lac pentru a decide dacă partidul va intra în Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Ședința este dedicată stabilirii strategiei social-democraților în raport cu noul executiv și a formulei prin care aceștia ar putea participa la guvernare.

Potrivit informațiilor anunțate, social-democrații urmează să analizeze mai multe variante. Una dintre opțiuni este intrarea în guvern cu miniștri proprii, iar o alta presupune susținerea executivului prin vot în Parlament, fără participarea directă la componența acestuia.

PSD poate lua în calcul și varianta de a nu se implica în formarea noului guvern. Decizia partidului va stabili dacă social-democrații vor ocupa funcții ministeriale, dacă vor acorda sprijin parlamentar cabinetului sau dacă vor rămâne în afara formulei de guvernare.

Premierul desemnat Luca Niculescu este așteptat joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista persoanelor propuse pentru funcțiile de ministru. Documentele reprezintă pași importanți în procesul de constituire a noului executiv și vor permite evaluarea formulei propuse pentru conducerea guvernului.

Luca Niculescu a declarat că, în acest moment, toate variantele de organizare a cabinetului rămân posibile. Printre scenariile menționate se numără un guvern politic, format din miniștri desemnați de partidele participante, și o formulă hibridă, care să combine miniștri politici cu tehnocrați.

O altă posibilitate luată în calcul este formarea unui guvern alcătuit exclusiv din tehnocrați. Varianta finală va depinde de deciziile politice și de componența care va fi propusă Parlamentului, în condițiile în care PSD urmează să își stabilească poziția privind participarea la guvernare.