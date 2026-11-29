Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, prăznuită în fiecare an pe 30 noiembrie, este un moment important pentru credincioșii ortodocși, fiind asociată cu rugăciunea, milostenia și solidaritatea față de persoanele aflate în nevoie. Cu această ocazie, mulți români păstrează tradiția împărțirii de pachete cu alimente, fie în memoria celor dragi trecuți la cele veșnice, fie pentru a-i ajuta pe cei care se confruntă cu dificultăți materiale.

Potrivit calendarului ortodox, Sfântul Andrei este una dintre zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului. Prin urmare, credincioșii pot pregăti atât pachete cu alimente de post, cât și preparate din pește, respectând rânduiala bisericească.

De Sfântul Apostol Andrei, tradiția creștină încurajează împărțirea de alimente și alte daruri către persoanele aflate în dificultate. Milostenia este considerată o expresie a iubirii față de aproapele și o ocazie prin care fiecare poate împărtăși cu ceilalți din ceea ce are.

Printre produsele care pot fi incluse în pachetele de pomană se numără pâinea, colacii, fructele de toamnă, dulciurile și preparatele pregătite în casă. De asemenea, credincioșii pot oferi alimente de bază, precum făină, orez, ulei, zahăr și conserve.

Conținutul pachetelor poate varia în funcție de posibilitățile fiecărei familii și de nevoile persoanelor care le primesc.

Deoarece sărbătoarea este prăznuită în timpul Postului Crăciunului, cei care pregătesc mâncare de pomană pot opta pentru preparate de post. Printre variantele potrivite se numără:

Sarmale cu legume și ciuperci;

Fasole gătită;

Pilaf cu legume;

Cartofi pregătiți în diferite moduri;

Plăcinte de post;

Fructe și alte produse alimentare specifice perioadei.

Aceste preparate pot fi completate cu alte alimente de bază, astfel încât pachetele să răspundă nevoilor celor care le primesc.

Potrivit preotului Marius Oblu, tradiția împărțirii alimentelor de Sfântul Andrei este păstrată atât pentru pomenirea celor adormiți, cât și ca formă de sprijin pentru persoanele care au nevoie de ajutor.

„De Sfântul Apostol Andrei, credincioșii păstrează tradiția împărțirii de pachete cu alimente, fie în memoria celor dragi trecuți la cele veșnice, fie în sprijinul persoanelor aflate în dificultate. Potrivit obiceiurilor creștine, milostenia este o expresie a iubirii față de aproape și un prilej de a împărtăși cu ceilalți din ceea ce fiecare are. Printre produsele oferite se regăsesc pâinea, colacii, fructele de toamnă, dulciurile și preparatele pregătite în casă. De asemenea, pachetele pot conține alimente de bază, precum făină, orez, ulei, zahăr sau conserve, în funcție de posibilitățile fiecărei familii și de nevoile celor care le primesc. Deoarece Sfântul Andrei este prăznuit în perioada Postului Crăciunului, cei care pregătesc mâncare de pomană pot alege preparate de post. Sarmalele cu legume și ciuperci, fasolea gătită, pilaful cu legume, cartofii pregătiți în diferite moduri sau plăcintele de post sunt câteva dintre variantele potrivite pentru această zi. Acestea pot fi completate cu fructe și alte produse alimentare specifice perioadei”, a subliniat preotul Marius Oblu.

Un aspect important al sărbătorii din 30 noiembrie este dezlegarea la pește prevăzută în calendarul ortodox. Aceasta le permite credincioșilor să consume preparate din pește, chiar dacă sărbătoarea are loc în perioada Postului Crăciunului.

Astfel, persoanele care pregătesc pachete de pomană pot include și mâncăruri pe bază de pește, pe lângă preparatele de post.

Dincolo de alimentele oferite, pomana de Sfântul Andrei are o semnificație spirituală aparte. Gestul de a împărți cu persoanele aflate în nevoie este asociat cu milostenia, recunoștința și grija față de semeni.

În tradiția creștină, valoarea acestui obicei nu este dată de cantitatea sau prețul produselor oferite, ci de sinceritatea gestului și de intenția de a aduce alinare și sprijin celor care se confruntă cu dificultăți.

Pachetele pregătite pentru ziua de 30 noiembrie pot fi oferite persoanelor singure, familiilor cu posibilități materiale reduse sau celor care trec prin situații dificile.

O altă posibilitate este distribuirea alimentelor prin intermediul parohiilor. Credincioșii pot solicita îndrumarea reprezentanților bisericii pentru a identifica persoanele sau familiile care au nevoie de sprijin.

Pentru respectarea acestei tradiții nu sunt necesare preparate costisitoare sau cheltuieli importante. O masă caldă, câteva alimente de bază sau un pachet cu produse esențiale pot reprezenta un ajutor prețios pentru cei aflați în nevoie.

În tradiția ortodoxă, rugăciunea și milostenia sunt considerate modalități prin care credincioșii păstrează vie amintirea persoanelor trecute la cele veșnice.

Împărțirea hranei și oferirea de ajutor celor aflați în dificultate dobândesc astfel o semnificație aparte, fiind asociate cu iubirea, respectul și recunoștința față de cei dragi care nu mai sunt printre noi.

Obiceiul este adesea însoțit de rugăciuni și slujbe de pomenire, prin intermediul cărora familiile își cinstesc apropiații adormiți.

Prin urmare, pomana nu reprezintă doar un gest material, ci și o formă de pomenire și de manifestare a credinței, păstrată de generații în tradiția ortodoxă.

După sărbătoarea Sfântului Andrei, din 30 noiembrie 2026, credincioșii ortodocși vor mai avea opt zile cu dezlegare la pește până la Crăciun, potrivit calendarului ortodox.

În luna decembrie, prima zi în care este permis consumul preparatelor din pește este 1 decembrie. Următoarele zile cu dezlegare sunt 3, 5, 6 și 7 decembrie.

De asemenea, credincioșii vor putea consuma pește pe 12 și 13 decembrie, precum și pe 19 decembrie. Aceasta din urmă este ultima zi cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului.

Calendarul zilelor cu dezlegare la pește este următorul:

Data Dezlegare la pește 30 noiembrie 2026 Sfântul Andrei 1 decembrie Da 3 decembrie Da 5 decembrie Da 6 decembrie Da 7 decembrie Da 12 decembrie Da 13 decembrie Da 19 decembrie Da

Începând cu 20 decembrie și până la Ajunul Crăciunului, inclusiv pe 24 decembrie, calendarul ortodox nu mai prevede zile cu dezlegare la pește.