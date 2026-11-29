Numărul de elevi din România va scădea puternic în următorii ani, potrivit celor mai recente proiecții ale Institutului Național de Statistică (INS). Grădinițele ar putea avea cu aproape 139.000 de copii mai puțin până în 2030, iar în următorul deceniu învățământul primar și gimnazial ar urma să piardă împreună aproximativ 434.000 de elevi. Cele mai mari scăderi sunt estimate în județele Galați, Vaslui, Bacău și Satu Mare.

Institutul Național de Statistică a publicat vineri, 27 noiembrie, studiul „Proiectarea populației școlare a României la orizontul anului 2080”, care indică o reducere de aproximativ 43% a populației școlare până la sfârșitul perioadei analizate, în scenariul central.

Cele mai importante schimbări vor începe însă mult mai devreme.

Potrivit proiecției, numărul copiilor de 3-5 ani ar urma să scadă de la aproximativ 484.000 în 2025 la 344.800 în 2030, ceea ce înseamnă o diminuare de 28,8%.

Raportată la media legală de 17 copii într-o grupă de grădiniță, diferența ar echivala cu aproximativ 8.000 de grupe. Este însă un calcul orientativ, nu o estimare oficială a numărului de grupe care vor fi desființate.

Scăderea este legată de reducerea natalității. La începutul anului 2026, România avea aproximativ 440.100 de copii cu vârste între 0 și 2 ani, față de 585.200 în 2016.

În 2025 au fost înregistrate 134.200 de nașteri, iar rata totală de fertilitate a fost de 1,3 copii la o femeie.

Datele INS indică o reducere importantă a efectivelor școlare în deceniul următor.

În scenariul central, populația școlară de 6-14 ani ar urma să scadă de la aproximativ 1,49 milioane în 2030 la 1,06 milioane în 2040.

La nivelul învățământului primar, numărul elevilor este estimat să coboare de la aproximativ 797.200 în 2030 la 597.400 în 2040, o reducere de 25,1%.

În gimnaziu, scăderea ar urma să fie și mai accentuată, de la 696.100 la 461.700 de elevi, respectiv 33,7%.

Efectele vor ajunge ulterior și în învățământul liceal. Pentru grupa de vârstă 15-18 ani, INS estimează 619.400 de elevi în 2030, 522.700 în 2040 și 439.300 în 2050.

Potrivit proiecției, toate cele 42 de unități teritoriale analizate, inclusiv municipiul București, vor înregistra reduceri de cel puțin 18% ale populației școlare de 6-14 ani între 2030 și 2040.

Cele mai mari scăderi sunt estimate în Galați, cu 40,1%, Vaslui, cu 38,5%, și Bacău și Satu Mare, fiecare cu 36,5%.

La polul opus se află Sălaj, cu o diminuare estimată de 18,3%, și Cluj, cu 19,9%.

Tabelul prezintă evoluția estimată a numărului de elevi din învățământul primar și gimnazial, pentru fiecare județ, între 2030 și 2040.

Județ Primar 6-10 ani, 2030 Primar, 2040 Primar, variație Gimnaziu 11-14 ani, 2030 Gimnaziu, 2040 Gimnaziu, variație 6-14 ani, variație România 797.178 597.361 −25,1% 696.075 461.664 −33,7% −29,1% Galați 19.897 12.614 −36,6% 17.414 9.747 −44,0% −40,1% Vaslui 16.405 10.886 −33,6% 14.872 8.343 −43,9% −38,5% Bacău 25.285 17.291 −31,6% 22.826 13.247 −42,0% −36,5% Satu Mare 13.867 9.420 −32,1% 12.520 7.342 −41,4% −36,5% Teleorman 10.168 6.967 −31,5% 9.318 5.661 −39,2% −35,2% Mehedinți 7.288 5.305 −27,2% 7.354 4.240 −42,3% −34,8% Vrancea 13.241 9.425 −28,8% 12.208 7.316 −40,1% −34,2% Vâlcea 11.107 7.956 −28,4% 10.502 6.441 −38,7% −33,4% Neamț 17.794 12.908 −27,5% 16.437 10.016 −39,1% −33,0% Ialomița 11.360 8.067 −29,0% 9.768 6.128 −37,3% −32,8% Brăila 9.124 6.509 −28,7% 8.122 5.108 −37,1% −32,6% Tulcea 6.549 4.793 −26,8% 6.106 3.759 −38,4% −32,4% Caraș-Severin 8.407 6.071 −27,8% 7.646 4.798 −37,2% −32,3% Botoșani 16.436 11.708 −28,8% 14.351 9.154 −36,2% −32,2% Hunedoara 11.842 8.504 −28,2% 10.640 6.756 −36,5% −32,1% Iași 40.226 30.080 −25,2% 36.175 21.860 −39,6% −32,0% Maramureș 18.340 13.425 −26,8% 16.504 10.510 −36,3% −31,3% Dolj 24.717 17.833 −27,9% 21.386 13.868 −35,2% −31,2% Dâmbovița 18.774 13.637 −27,4% 16.479 10.803 −34,4% −30,7% Gorj 10.180 7.475 −26,6% 9.383 6.103 −35,0% −30,6% Prahova 24.669 18.389 −25,5% 22.258 14.453 −35,1% −30,0% Argeș 20.679 15.387 −25,6% 18.803 12.321 −34,5% −29,8% Olt 12.762 9.342 −26,8% 11.160 7.494 −32,8% −29,6% Arad 17.251 12.703 −26,4% 15.037 10.056 −33,1% −29,5% Călărași 11.693 8.771 −25,0% 10.317 6.887 −33,2% −28,9% Buzău 14.669 10.845 −26,1% 12.641 8.587 −32,1% −28,8% Constanța 27.409 21.109 −23,0% 24.859 16.130 −35,1% −28,8% București 70.055 51.815 −26,0% 57.115 39.128 −31,5% −28,5% Ilfov 31.341 23.430 −25,2% 27.625 18.744 −32,1% −28,5% Alba 12.560 9.417 −25,0% 10.819 7.383 −31,8% −28,1% Covasna 8.942 6.845 −23,5% 7.518 5.258 −30,1% −26,5% Giurgiu 10.203 7.923 −22,3% 9.100 6.288 −30,9% −26,4% Sibiu 18.076 14.352 −20,6% 15.755 10.916 −30,7% −25,3% Brașov 26.722 21.287 −20,3% 22.601 16.035 −29,1% −24,3% Mureș 23.216 18.419 −20,7% 19.580 14.072 −28,1% −24,1% Timiș 30.065 23.749 −21,0% 25.204 18.273 −27,5% −24,0% Suceava 34.011 27.535 −19,0% 28.856 20.541 −28,8% −23,5% Harghita 13.107 10.429 −20,4% 10.874 8.008 −26,4% −23,1% Bistrița-Năsăud 13.728 11.198 −18,4% 11.981 8.651 −27,8% −22,8% Bihor 25.294 20.404 −19,3% 20.737 15.665 −24,5% −21,6% Cluj 30.147 24.996 −17,1% 25.237 19.374 −23,2% −19,9% Sălaj 9.572 8.142 −14,9% 7.987 6.200 −22,4% −18,3%

Scăderea populației școlare vine într-o perioadă în care regulile privind formarea claselor au fost modificate.

Legea 141/2025 a majorat efectivele medii la 17 copii pentru învățământul preșcolar, 18 elevi pentru cel primar și 20 pentru gimnaziu.

Totodată, pragul general pentru dobândirea personalității juridice a crescut de la 300 la 500 de elevi, iar pentru grădinițe de la 140 la 250 de copii.

Un proiect de metodologie pentru anul școlar 2027-2028 prevedea condiții suplimentare privind numărul minim de elevi din clasele nou-formate.

Potrivit sindicatelor FSLI și Federația „Spiru Haret”, Ministerul Educației a transmis pe 26 noiembrie o variantă revizuită a documentului, din care aceste prevederi au fost eliminate.

Totuși, regulile stabilite prin Legea 141/2025 rămân aplicabile. Sindicatele solicită modificarea legii și revenirea la efectivele prevăzute anterior de Legea 198/2023.

O estimare realizată de Edupedu arată că reducerea cu 434.000 a numărului de elevi de 6-14 ani între 2030 și 2040 ar putea echivala cu aproximativ 23.000 de clase, dacă efectivele sunt raportate la mediile legale actuale.

Calculul este orientativ. Impactul real va depinde de distribuția elevilor, iar în localitățile mici diminuarea populației școlare poate determina comasări și reorganizări administrative.

Estimările INS au fost realizate pe baza unui scenariu demografic mediu, care presupune creșterea treptată a fertilității de la 1,3 la 1,5 copii la o femeie până în 2060.

Scenariul mai include un sold migratoriu pozitiv de peste 71.000 de persoane anual, începând cu 2035.

Pe termen lung, aceste ipoteze influențează semnificativ rezultatele.

Potrivit analizei datelor prezentate de Edupedu, aplicarea scenariului demografic pesimist al INS ar putea duce la o reducere de aproximativ 50% a populației școlare până în 2080, comparativ cu 43% în scenariul central.

Proiecțiile privind participarea la educație pornesc de la nivelurile înregistrate în 2025 sau de la media perioadei 2023-2025. Acestea nu includ separat efectele posibile ale extinderii obligativității învățământului preșcolar, prevăzută de Legea 198/2023, care ar putea reduce amploarea scăderii estimate în grădinițe.