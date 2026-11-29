România va pierde sute de mii de elevi în următorii ani. INS estimează scăderi de până la 40% în unele județe
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - elevi
Numărul de elevi din România va scădea puternic în următorii ani, potrivit celor mai recente proiecții ale Institutului Național de Statistică (INS). Grădinițele ar putea avea cu aproape 139.000 de copii mai puțin până în 2030, iar în următorul deceniu învățământul primar și gimnazial ar urma să piardă împreună aproximativ 434.000 de elevi. Cele mai mari scăderi sunt estimate în județele Galați, Vaslui, Bacău și Satu Mare.
Grădinițele din România ar putea pierde aproape 139.000 de copii până în 2030
Institutul Național de Statistică a publicat vineri, 27 noiembrie, studiul „Proiectarea populației școlare a României la orizontul anului 2080”, care indică o reducere de aproximativ 43% a populației școlare până la sfârșitul perioadei analizate, în scenariul central.
Cele mai importante schimbări vor începe însă mult mai devreme.
Potrivit proiecției, numărul copiilor de 3-5 ani ar urma să scadă de la aproximativ 484.000 în 2025 la 344.800 în 2030, ceea ce înseamnă o diminuare de 28,8%.
Raportată la media legală de 17 copii într-o grupă de grădiniță, diferența ar echivala cu aproximativ 8.000 de grupe. Este însă un calcul orientativ, nu o estimare oficială a numărului de grupe care vor fi desființate.
Scăderea este legată de reducerea natalității. La începutul anului 2026, România avea aproximativ 440.100 de copii cu vârste între 0 și 2 ani, față de 585.200 în 2016.
În 2025 au fost înregistrate 134.200 de nașteri, iar rata totală de fertilitate a fost de 1,3 copii la o femeie.
Învățământul primar și gimnazial ar putea pierde 434.000 de elevi între 2030 și 2040
Datele INS indică o reducere importantă a efectivelor școlare în deceniul următor.
În scenariul central, populația școlară de 6-14 ani ar urma să scadă de la aproximativ 1,49 milioane în 2030 la 1,06 milioane în 2040.
La nivelul învățământului primar, numărul elevilor este estimat să coboare de la aproximativ 797.200 în 2030 la 597.400 în 2040, o reducere de 25,1%.
În gimnaziu, scăderea ar urma să fie și mai accentuată, de la 696.100 la 461.700 de elevi, respectiv 33,7%.
Efectele vor ajunge ulterior și în învățământul liceal. Pentru grupa de vârstă 15-18 ani, INS estimează 619.400 de elevi în 2030, 522.700 în 2040 și 439.300 în 2050.
Galați, Vaslui și Bacău se numără printre județele cu cele mai mari scăderi ale populației școlare
Potrivit proiecției, toate cele 42 de unități teritoriale analizate, inclusiv municipiul București, vor înregistra reduceri de cel puțin 18% ale populației școlare de 6-14 ani între 2030 și 2040.
Cele mai mari scăderi sunt estimate în Galați, cu 40,1%, Vaslui, cu 38,5%, și Bacău și Satu Mare, fiecare cu 36,5%.
La polul opus se află Sălaj, cu o diminuare estimată de 18,3%, și Cluj, cu 19,9%.
Tabelul prezintă evoluția estimată a numărului de elevi din învățământul primar și gimnazial, pentru fiecare județ, între 2030 și 2040.
|Județ
|Primar 6-10 ani, 2030
|Primar, 2040
|Primar, variație
|Gimnaziu 11-14 ani, 2030
|Gimnaziu, 2040
|Gimnaziu, variație
|6-14 ani, variație
|România
|797.178
|597.361
|−25,1%
|696.075
|461.664
|−33,7%
|−29,1%
|Galați
|19.897
|12.614
|−36,6%
|17.414
|9.747
|−44,0%
|−40,1%
|Vaslui
|16.405
|10.886
|−33,6%
|14.872
|8.343
|−43,9%
|−38,5%
|Bacău
|25.285
|17.291
|−31,6%
|22.826
|13.247
|−42,0%
|−36,5%
|Satu Mare
|13.867
|9.420
|−32,1%
|12.520
|7.342
|−41,4%
|−36,5%
|Teleorman
|10.168
|6.967
|−31,5%
|9.318
|5.661
|−39,2%
|−35,2%
|Mehedinți
|7.288
|5.305
|−27,2%
|7.354
|4.240
|−42,3%
|−34,8%
|Vrancea
|13.241
|9.425
|−28,8%
|12.208
|7.316
|−40,1%
|−34,2%
|Vâlcea
|11.107
|7.956
|−28,4%
|10.502
|6.441
|−38,7%
|−33,4%
|Neamț
|17.794
|12.908
|−27,5%
|16.437
|10.016
|−39,1%
|−33,0%
|Ialomița
|11.360
|8.067
|−29,0%
|9.768
|6.128
|−37,3%
|−32,8%
|Brăila
|9.124
|6.509
|−28,7%
|8.122
|5.108
|−37,1%
|−32,6%
|Tulcea
|6.549
|4.793
|−26,8%
|6.106
|3.759
|−38,4%
|−32,4%
|Caraș-Severin
|8.407
|6.071
|−27,8%
|7.646
|4.798
|−37,2%
|−32,3%
|Botoșani
|16.436
|11.708
|−28,8%
|14.351
|9.154
|−36,2%
|−32,2%
|Hunedoara
|11.842
|8.504
|−28,2%
|10.640
|6.756
|−36,5%
|−32,1%
|Iași
|40.226
|30.080
|−25,2%
|36.175
|21.860
|−39,6%
|−32,0%
|Maramureș
|18.340
|13.425
|−26,8%
|16.504
|10.510
|−36,3%
|−31,3%
|Dolj
|24.717
|17.833
|−27,9%
|21.386
|13.868
|−35,2%
|−31,2%
|Dâmbovița
|18.774
|13.637
|−27,4%
|16.479
|10.803
|−34,4%
|−30,7%
|Gorj
|10.180
|7.475
|−26,6%
|9.383
|6.103
|−35,0%
|−30,6%
|Prahova
|24.669
|18.389
|−25,5%
|22.258
|14.453
|−35,1%
|−30,0%
|Argeș
|20.679
|15.387
|−25,6%
|18.803
|12.321
|−34,5%
|−29,8%
|Olt
|12.762
|9.342
|−26,8%
|11.160
|7.494
|−32,8%
|−29,6%
|Arad
|17.251
|12.703
|−26,4%
|15.037
|10.056
|−33,1%
|−29,5%
|Călărași
|11.693
|8.771
|−25,0%
|10.317
|6.887
|−33,2%
|−28,9%
|Buzău
|14.669
|10.845
|−26,1%
|12.641
|8.587
|−32,1%
|−28,8%
|Constanța
|27.409
|21.109
|−23,0%
|24.859
|16.130
|−35,1%
|−28,8%
|București
|70.055
|51.815
|−26,0%
|57.115
|39.128
|−31,5%
|−28,5%
|Ilfov
|31.341
|23.430
|−25,2%
|27.625
|18.744
|−32,1%
|−28,5%
|Alba
|12.560
|9.417
|−25,0%
|10.819
|7.383
|−31,8%
|−28,1%
|Covasna
|8.942
|6.845
|−23,5%
|7.518
|5.258
|−30,1%
|−26,5%
|Giurgiu
|10.203
|7.923
|−22,3%
|9.100
|6.288
|−30,9%
|−26,4%
|Sibiu
|18.076
|14.352
|−20,6%
|15.755
|10.916
|−30,7%
|−25,3%
|Brașov
|26.722
|21.287
|−20,3%
|22.601
|16.035
|−29,1%
|−24,3%
|Mureș
|23.216
|18.419
|−20,7%
|19.580
|14.072
|−28,1%
|−24,1%
|Timiș
|30.065
|23.749
|−21,0%
|25.204
|18.273
|−27,5%
|−24,0%
|Suceava
|34.011
|27.535
|−19,0%
|28.856
|20.541
|−28,8%
|−23,5%
|Harghita
|13.107
|10.429
|−20,4%
|10.874
|8.008
|−26,4%
|−23,1%
|Bistrița-Năsăud
|13.728
|11.198
|−18,4%
|11.981
|8.651
|−27,8%
|−22,8%
|Bihor
|25.294
|20.404
|−19,3%
|20.737
|15.665
|−24,5%
|−21,6%
|Cluj
|30.147
|24.996
|−17,1%
|25.237
|19.374
|−23,2%
|−19,9%
|Sălaj
|9.572
|8.142
|−14,9%
|7.987
|6.200
|−22,4%
|−18,3%
Reducerea numărului de elevi ar putea duce la comasarea claselor și reorganizarea școlilor
Scăderea populației școlare vine într-o perioadă în care regulile privind formarea claselor au fost modificate.
Legea 141/2025 a majorat efectivele medii la 17 copii pentru învățământul preșcolar, 18 elevi pentru cel primar și 20 pentru gimnaziu.
Totodată, pragul general pentru dobândirea personalității juridice a crescut de la 300 la 500 de elevi, iar pentru grădinițe de la 140 la 250 de copii.
Un proiect de metodologie pentru anul școlar 2027-2028 prevedea condiții suplimentare privind numărul minim de elevi din clasele nou-formate.
Potrivit sindicatelor FSLI și Federația „Spiru Haret”, Ministerul Educației a transmis pe 26 noiembrie o variantă revizuită a documentului, din care aceste prevederi au fost eliminate.
Totuși, regulile stabilite prin Legea 141/2025 rămân aplicabile. Sindicatele solicită modificarea legii și revenirea la efectivele prevăzute anterior de Legea 198/2023.
O estimare realizată de Edupedu arată că reducerea cu 434.000 a numărului de elevi de 6-14 ani între 2030 și 2040 ar putea echivala cu aproximativ 23.000 de clase, dacă efectivele sunt raportate la mediile legale actuale.
Calculul este orientativ. Impactul real va depinde de distribuția elevilor, iar în localitățile mici diminuarea populației școlare poate determina comasări și reorganizări administrative.
Proiecția INS depinde de creșterea natalității și de evoluția migrației
Estimările INS au fost realizate pe baza unui scenariu demografic mediu, care presupune creșterea treptată a fertilității de la 1,3 la 1,5 copii la o femeie până în 2060.
Scenariul mai include un sold migratoriu pozitiv de peste 71.000 de persoane anual, începând cu 2035.
Pe termen lung, aceste ipoteze influențează semnificativ rezultatele.
Potrivit analizei datelor prezentate de Edupedu, aplicarea scenariului demografic pesimist al INS ar putea duce la o reducere de aproximativ 50% a populației școlare până în 2080, comparativ cu 43% în scenariul central.
Proiecțiile privind participarea la educație pornesc de la nivelurile înregistrate în 2025 sau de la media perioadei 2023-2025. Acestea nu includ separat efectele posibile ale extinderii obligativității învățământului preșcolar, prevăzută de Legea 198/2023, care ar putea reduce amploarea scăderii estimate în grădinițe.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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