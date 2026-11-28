Profesorii ar putea primi dreptul de a verifica ghiozdanele elevilor atunci când există suspiciuni întemeiate că aceștia dețin obiecte periculoase sau substanțe interzise. Ministrul Educației, Sorin Costreie, susține modificarea legislației pentru a permite intervenții mai rapide în situații de risc. Oficialul a anunțat și solicitarea a 1.000 de posturi de paznici pentru unitățile de învățământ din România.

Ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, consideră că legislația ar trebui modificată astfel încât profesorii să poată verifica ghiozdanele elevilor atunci când există suspiciuni clare privind deținerea unor obiecte periculoase sau substanțe interzise.

În prezent, cadrul legislativ nu permite cadrelor didactice să efectueze asemenea controale, iar intervenția autorităților poate necesita timp.

Într-un interviu acordat Observator, ministrul a amintit cazul recent al unui elev care avea asupra sa o țigară electronică la școală. Profesorii au fost nevoiți să aștepte sosirea polițiștilor pentru efectuarea verificărilor.

„S-a întâmplat recent, elevul cu vape la școală. N-au putut să se atingă de el, până n-a venit poliția. Bine, cu acordul elevului și al părinților, dar până se iau toate aceste acorduri, se poate evapora cazul și situația”, a explicat Sorin Costreie.

Ministrul consideră că profesorii ar trebui să poată interveni în anumite condiții, fără să fie necesară parcurgerea unor proceduri care ar putea întârzia verificările.

„Eu cred că ar trebui să le dăm profesorilor, când sunt contexte foarte clare și când există o suspiciune clară, posibilitatea de a verifica. De ce? Pentru că aici nu mai vorbim doar de adicții, care în sine sunt îngrozitoare, ci vorbim de integritatea unor copii sau chiar a profesorilor”, a declarat acesta.

O altă măsură analizată de Ministerul Educației privește suplimentarea personalului de pază din unitățile de învățământ.

Sorin Costreie a anunțat că a solicitat înființarea a 1.000 de posturi de paznici, care ar urma să fie repartizate cu prioritate școlilor în care au fost semnalate probleme de siguranță.

Ministrul a recunoscut însă că numărul este insuficient pentru a acoperi toate unitățile de învățământ, în condițiile în care România are aproximativ 6.000 de școli.

În cazul în care fondurile disponibile nu vor permite angajarea personalului de pază, ministerul ia în calcul colaborarea cu Ministerul Afacerilor Interne și Jandarmeria.

Una dintre soluțiile analizate este implicarea polițiștilor de proximitate, care să cunoască elevii, să participe la activități de prevenție și să intervină atunci când apar situații de risc.

Propunerile ministrului vin în contextul preocupărilor privind siguranța elevilor și a profesorilor.

Potrivit datelor prezentate de Observator, peste 3.000 de infracțiuni sunt înregistrate anual în unitățile de învățământ din România.

În anul școlar trecut, polițiștii au intervenit la peste 1.500 de incidente, cele mai multe fiind semnalate în învățământul gimnazial.

Unul dintre cele mai grave cazuri din această toamnă s-a produs pe 19 octombrie, la Bistrița, unde o profesoară și un elev au fost răniți în urma unei agresiuni.

La momentul respectiv, ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a cerut modificarea legislației pentru consolidarea protecției cadrelor didactice și a elevilor amenințați sau agresați.

Dincolo de măsurile de securitate, Sorin Costreie a atras atenția asupra importanței prevenirii comportamentelor violente.

Potrivit datelor prezentate de Observator, în România există aproximativ un consilier școlar la 750 de elevi, deși legislația prevede un raport de un consilier la 500 de elevi.

Această diferență arată că numărul consilierilor este sub nivelul necesar pentru atingerea raportului stabilit prin lege.

Ministrul a menționat și exemplul Danemarcei, unde este analizată posibilitatea ca profesorii să îndepărteze elevii violenți de la cursuri.