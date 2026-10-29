10 milioane de colete de Black Friday 2026. Sameday extinde rețeaua easybox și pregătește o funcție mult așteptată de clienți

Sameday estimează livrarea a aproape 10 milioane de colete de Black Friday și de sărbători, mizând pe investiții de 300 de milioane de lei în tehnologie, hub-uri noi și peste 7.000 de easybox-uri. În plină pregătire a fuziunii operaționale cu Cargus, compania lansează funcționalități inovatoare precum Rent-a-Box, alegerea sertarului la locker și optimizează sortarea prin sisteme bazate pe inteligență artificială.

Sameday estimează că va transporta aproape 10 milioane de colete în România în perioada Black Friday și a sărbătorilor de iarnă, cu 16% mai multe decât în intervalul similar din 2025.

Pentru a face față cererii, compania și-a extins capacitatea de sortare, a dezvoltat rețeaua easybox și a investit aproximativ 300 de milioane de lei în infrastructură, automatizare și tehnologie.

În paralel, grupul pregătește extinderea serviciilor internaționale.

În perioada Black Friday, volumele de colete gestionate de Sameday ar urma să fie de peste două ori mai mari decât într-un interval obișnuit de activitate. Compania estimează că va procesa peste 925.000 de colete într-o singură zi în România, iar capacitatea maximă a infrastructurii sale a ajuns la 1,2 milioane de expedieri zilnic.

Pentru a susține creșterea cererii, operatorul și-a majorat cu 20% capacitatea de sortare, prin deschiderea unor hub-uri în Rudeni, Bacău și Sofia, precum și prin extinderea facilităților existente.

Lucian Baltaru, CEO Sameday Group, a subliniat importanța investițiilor în infrastructură și tehnologie pentru îmbunătățirea serviciilor oferite clienților.

„Pentru noi, Black Friday nu este doar despre volume și capacitate operațională, ci despre încrederea pe care milioane de oameni ne-o acordă atunci când aleg Sameday. Ne-am propus să devenim cea mai iubită companie de curierat din România și regiune; știm că această ambiție se construiește în fiecare zi, prin experiența pe care o oferim clienților. De aceea, investim permanent în infrastructură, tehnologie și oameni, pentru a face livrarea mai simplă, mai flexibilă și mai predictibilă. Continuăm să construim, să ascultăm și să devenim mai buni la fiecare pas”, a afirmat Lucian Baltaru, CEO Sameday Group.

Sameday estimează că aproximativ șapte din zece colete vor fi livrate la easybox în acest sezon de vârf. Rețeaua din România numără peste 7.000 de lockere, cu aproximativ 485.000 de compartimente, cu 31% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

La nivel național, există un locker Sameday la aproximativ 3.000 de locuitori, iar 43% din populația României poate ajunge la un easybox în maximum șapte minute de mers pe jos.

În 2026, Sameday Group a investit aproximativ 300 de milioane de lei în infrastructură logistică, automatizare, extinderea rețelei de lockere și tehnologie.

Circa 30% din această sumă a fost alocată tehnologiei, inclusiv aplicației mobile și soluțiilor bazate pe inteligență artificială. Pentru 2027, compania își propune să mențină investițiile la un nivel similar.

„În zona de rețea out-of-home, suntem undeva la peste 9.000 de puncte de de preluare ale a coletelor în România și Bulgaria: 1.200 sunt locații PUDO (Pick Up Drop Off – n.red.) shop-in-shop, iar restul, 7.800 spre 8.000 sunt easybox-uri. În România, avem 7.000 de easybox-uri în momentul de de față, aproape 1 milion de box-uri în piață, deci 1 milion de cutiuțe în cele 7.000 de de easybox-uri și acesta e numărul cu care intrăm în în Black Friday. Ne-am concentrat pe pe zona de rețea de easybox, ne-am concentrat foarte mult în a extinde rețeaua geografic, dar în același timp în a extinde easybox-urile care au cerere foarte mare, deci o să vedeți din ce în ce mai multe easybox-uri cu multe coloane, cu 20, 30 de coloane. Avem easybox-uri care deja au aproape 250 de box-uri într-o singură locație și pare un trend spre care ne îndreptăm să investim din ce în ce mai mult. Pe zona de tehnologie, am pus foarte mult efort anul ăsta, pe lângă a dezvolta aplicații și optimizări și îmbunătățiri în aplicațiile noastre care duc în special în productivități mai bune în zona operațională și de client service, în zona de consumer cu mai multe feature-uri pe care le-am tot lansat și urmează să le lansăm. Dar cea mai mare investiție în ultima perioadă a fost să să ne rescriem arhitectura sistemelor noastre în așa fel încât agenții AI să poată lucra independent pe sistemele noastre. Începem să spargem monolitul, core system-ul nostru, în foarte multe aplicații mici în care agenții să poată lucra independenți și să ne ajute să să rezolvăm automat mult din sarcinile repetitive care au nevoie și de un anumit grad de decizie. Pentru că sarcini repetitive puteam și până acum să le automatizăm cu roboței, dar utilizând agenții AI putem să facem chiar mai mult de atât. În special în zona operațională, în zona de call center, aici am am automatizat destul de mult”, a mai explicat Lucian Baltaru la evenimentul organizat joi, 29 octombrie.

Aproximativ 600.000 de utilizatori au salvat deja un easybox preferat în aplicația Sameday, iar peste 100.000 au optat pentru redirecționarea automată a coletelor către un locker.

Printre funcționalitățile disponibile se numără prelungirea automată a perioadei de păstrare a coletelor, redirecționarea expedierilor încă din momentul emiterii AWB-ului și Easy Access, o soluție care facilitează accesul la compartimentele superioare sau inferioare ale lockerelor.

Compania utilizează și inteligența artificială pentru gestionarea solicitărilor clienților. Chatbot-ul SAMY acoperă peste 95% dintre fluxurile de relații cu clienții și poate fi accesat atât pe website, cât și în aplicația mobilă.

În paralel, segmentul expedierilor între persoane fizice (C2C), continuă să crească. În primele nouă luni din 2026, numărul acestor expedieri a fost cu peste 50% mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent, pe fondul interesului pentru reutilizarea produselor și comerțul între persoane fizice.

Reprezentanții Sameday au mai anunțat ce noi facilități urmează să fie în curând implementate pentru rețeaua de easybox-uri. În primul rând, utilizatorii vor putea alege din aplicația Sameday dacă vor să le fie plasat coletul în partea de jos sau de sus a locker-ului.

„Atunci când coletul e pus în boxul de sus, e foarte greu pentru un anumit segment de consumatori să-și ridice coletul din locker. În circa lună, o lună și ceva, lansăm opțiunea să poți să-ți selectezi în aplicație că mereu dorești să spunem coletele în partea de jos a a locker-ului. Și ne-am dat seama că există și dorința inversă: sunt persoane foarte înalte, care mai au și probleme de spate, și e un chin pentru ei să-și ia coletul din cel mai de jos box. Deci clienții o să poată să-și selecteze ori partea de sus, ori partea de jos a boxului, ori „nu contează”. Deci cumva, încercăm să venim cu tot felul de mici îmbunătățiri care să facă viața mai ușoară consumatorilor”, a transmis Lucian Baltaru.

O altă opțiune care va fi implementată în curând: Rent-a-box. Mai exact, posibilitatea de a închiria un sertar din rețeaua easybox pentru până la 72 de ore.

„Serviciul Rent-a-Box va permite oricui să închirieze un box, un sertar în rețeaua noastră. Practic, utilizatorul va putea lăsa un colet sau un obiect personal într-un locker și tot el sau altcineva îl va putea prelua. Totul fără curier, fără livrare, fără așteptare. Am identificat două tipuri de utilizări: depozitare pe termen scurt pentru echipamente, pentru bagaje, pentru orice altceva, obiecte personale pe care vrem să le lăsăm în siguranță pentru o zi sau două; iar cea de-a doua modalitate de utilizare este predarea unui obiect către o altă persoană, fără ca cei doi să se întâlnească. Și aici cu toții avem în viețile noastre tot felul de situații: am uitat chei și trebuie să ne întâlnim cu un membru al familiei în aceeași zi, trebuie să predăm un document unui partener, am făcut o vânzare pe o platformă de resell și cumpărătorul vrea produsul în aceeași zi. Va deveni mult mai simplu: unul lasă, celălalt ridică, fără așteptare, fără sincronizare. Practic easybox devine o livrare locală, rapidă, accesibilă, pe o infrastructură foarte aproape de fiecare dintre noi”, Elena Stoica, VP Marketing & Growth.

Reprezentanții Sameday au explicat pentru Capital.ro că utilizatorii nu vor putea depozita în lockere substanțe interzise sau produse periculoase.

„Ne dorim ca toate produsele, serviciile pe care le dezvoltăm să fie cât mai cât mai ușor de utilizat de către cei care aleg să le folosească. Și în prezent noi oferim rețeaua pentru livrări între persoane fizice. Conform reglementărilor la care ne supunem, noi nu știm ce conțin coletele. Iar acest serviciu nou va intra sub incidența acelorași reglementări. Recomandarea noastră este ca substanțe interzise, produse periculoase, inflamabile să nu fie depozitate sau livrate prin intermediul serviciului de curierat, fie că vorbim de livrarea door-to-door sau easybox”, ne-a precizat Elena Stoica.

„Pe lângă că noi colaborăm cu autoritățile când avem suspiciuni, easybox e un mod de preluare-predare al coletelor foarte bine monitorizat. Avem cel puțin 3 camere per locație, care dacă e să le punem în continuare cu modalitățile prin care autoritățile pot track-ui, că poate camerele de la easybox nu pot identifica foarte clar cine a depus acolo, dar prin înlănțuirea și a celorlalte camere disponibile autorităților, se poate depista foarte ușor beneficiarul real al acelor colete. Deci, în principiu, am avut mai multe colaborări cu autoritățile în zona asta atunci când a fost cazul și au fost pozitive rezultatele”, a adăugat și Lucian Baltaru special pentru Capital.ro.

Deși achiziția Cargus a fost finalizată în august 2026, cele două companii funcționează în continuare separat în acest sezon de vârf, cu operațiuni, echipe, servicii și parteneriate proprii.

Fuziunea este estimată să se încheie în prima parte a anului 2027, sub rezerva parcurgerii etapelor legale și a obținerii aprobărilor necesare.

„Pe termen lung, ce ne dorim e în continuare să adoptăm din acest home delivery crescut pe care îl avem prin rețelele reunite (Sameday și Cargus – n.red.) și să ducem în zona de out-of-home. De ce ne concentrăm atât de mult în zona de out-of-home? Am mai povestit, dar serviciul de easybox, în primul rând, are un customer satisfaction foarte bun, consumatorul e în controlul propriului timp. Costurile noastre sunt mai mici, venite din productivitate. Încă un aspect extrem de important e faptul că, pentru că avem o productivitate atât de mare la nivel de curier — deci un curier la easybox livrează 500, 600, 1.000 de colete în pick pe zi, în home delivery 100-120 de colete —, când împarți la 1.000 de colete costul unei mașini, al curierului și al combustibilului, impactul per colet din aceste creșteri este foarte mic, spre deosebire de home delivery. Deci cumva, ești mult, mult mai bine la adăpost față de creșterile de de prețuri cu care ne-am obișnuit deja în ultimii ani”, a precizat CEO-ul Sameday Group.

Dincolo de piața internă, Sameday își dezvoltă activitatea internațională prin Pactic, compania de curierat cross-border din cadrul grupului.

Aceasta integrează un ecosistem de peste 30 de companii internaționale de curierat și deservește direct 11 țări din Europa Centrală și de Est, prin rute zilnice de tranzit.

Grupul intenționează să își extindă portofoliul și cu servicii de fulfilment, utilizând facilitățile logistice din București și Budapesta.

Acestea se adresează comercianților care vor să își crească volumele fără investiții proprii în depozite și infrastructură, dar și companiilor din alte regiuni care urmăresc să intre pe piețele din Europa Centrală și de Est, inclusiv prin intermediul marketplace-urilor.

„Trimiterile asiatice au bariere din ce în ce mai mari să livreze door-to-door direct din China, există un trend destul de mare în a-și face și a-și construi aceste magazine online centre de fulfillment în Europa. Deci din ce în ce mai mult o să apară cerere mare pe zona de fulfillment, motiv pentru care vrem să fim în această piață și se leagă foarte bine cu core business-ul nostru. În următoarea perioadă depozitul Pactic din Budapesta de fulfillment va crește la o capacitate semnificativ mai mare. Vom face și o fuziune între Pactic și QeOPS — QeOPS era zona de fulfillment a lui Cargus —, deci vom uni în Pactic și depozitul de fulfillment al lui QeOPS din București și vom aduce din ce în ce mai mulți selleri internaționali sau chiar și din regiune, români, care nu vor să să-și bată capul cu stocurile, recepția mărfii, pregătirea coletului. Noi ne vom ocupa de de tot lanțul logistic”, a mai spus Lucian Baltaru.

El a mai explicat și ce impact a avut taxa vamală de 3 euro pe coletele din afara Uniunii Europene, introdusă de la 1 iulie, asta după introducerea taxei logistice de 25 de lei/colet, la începutul anului.

„E-commerce-ul, care e foarte legat de consum, a avut o evoluție în continuare în creștere, dar nu în creșterea care ne-a obișnuit în anii anteriori. Noi estimăm piața ianuarie-septembrie la o creștere de 5% în volum de colete. După 1 iulie, când Uniunea Europeană a lăsat să intre în vigoare taxa pentru coletele non-EU, volumele au mai scăzut. Dacă înainte de iulie vedeam un trend de 8-9% creștere year-on-year pe medie, după scăderea din iulie vedem un 5% și credem că cam ăsta va fi ritmul până la finalul anului. Zona de clienți din afara Uniunii Europene a mai scăzut după 1 iulie, în schimb sunt și niște vești bune: magazinele online locale și europene vedem că încep să crească, încep să recupereze. Din punctul nostru de vedere le vedem undeva la 10% creștere year-on-year”, a afirmat Lucian Baltaru.

CEO-ul Sameday a explicat pentru Capital.ro că nu poate exista o statistică foarte clară privind procentul de colete procesate care vin din afara UE.

„E foarte greu să cunoaștem această informație și chiar dacă astăzi o cunoaștem, mâine să poate să fie foarte diferit. De ce? Pentru că acești comercianți au o agilitate foarte mare de a schimba coletele între curieri. Și utilizatorii finali văd asta: azi vine cu un curier, mâine cu alt curier. E foarte greu să ne dăm seama ce ce share din aceste colete gestionăm noi sau să estimăm pentru ceilalți. Fluctuează foarte mult. Cu certitudine putem spune e că în ceea ce ne privește, după 1 iulie am văzut o scădere semnificativă, o înjumătățire a volumelor pe care în medie noi le avem pe aceste colete. Și nu imediat, dar cu o anumită inerție, vedem o creștere din ce în ce mai mare pe magazinele online locale sau europene. Deci cumva o parte din din acest gap este preluat, dar nu în totalitate, pentru că probabil erau acolo produse care nu erau neapărat necesare populației, dar prețurile erau destul de atractive cât să să fie comandate”, a precizat Lucian Baltaru.

Ce se va întâmpla de la 1 noiembrie, când intră în vigoare o nouă taxă impusă de Uniunea Europeană? Reamintim că UE va introduce, peste numai câteva zile, o taxă suplimentară de procesare de 2 euro pentru coletele de valoare mică expediate din afara blocului comunitar, inclusiv pentru comenzile realizate prin platforme precum Temu, AliExpress sau Amazon.