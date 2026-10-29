Nava atacată cu drone în Marea Neagră s-a scufundat. Echipajul a fost evacuat în siguranță

O navă portacontainere grecească s-a scufundat în largul Bulgariei, după ce a fost lovită de trei drone maritime, potrivit informațiilor anunțate de guvernul bulgar. Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de atacuri care au vizat nave în vestul Mării Negre în cursul acestei luni.

Autoritățile nu au stabilit imediat cine se află în spatele atacului. Incidentul a intensificat preocupările legate de efectele războiului declanșat de Rusia în Ucraina asupra transportului maritim comercial din regiune.

Nava CONTSHIP JET, care naviga sub pavilion liberian, transporta 421 de containere în momentul în care a fost lovită. Potrivit informațiilor disponibile, aceasta a suferit avarii grave în timp ce traversa Zona Economică Exclusivă (ZEE) a Bulgariei, fără să se afle în apele teritoriale ale țării.

Vasul se îndrepta spre Constanța, România, când a fost atacat. În urma incidentului, nava s-a scufundat, iar autoritățile bulgare au intervenit pentru gestionarea situației și pentru evaluarea eventualelor consecințe asupra mediului marin, anunță Reuters.

Cei 18 membri ai echipajului, dintre care 14 filipinezi și patru ucraineni, au fost salvați după atac. Potrivit companiei Contships Management, toți au fost transferați în siguranță în portul bulgar Varna.

Salvarea marinarilor a avut loc după ce nava a fost grav avariată de cele trei drone maritime. Informațiile comunicate de companie nu indică existența unor victime în rândul membrilor echipajului navei CONTSHIP JET.

Incidentul s-a produs într-o perioadă în care mai multe nave au fost vizate de atacuri în apropierea coastei bulgare. Potrivit declarațiilor guvernului, cel puțin șase nave au fost atacate de drone în largul Bulgariei în cursul acestei luni.

Autoritățile au semnArticolalat, de asemenea, temeri privind moartea a aproximativ două duzini de marinari, în contextul incidentelor raportate în regiune. Aceste informații reflectă amploarea preocupărilor legate de siguranța navigației comerciale în vestul Mării Negre, pe fondul conflictului din Ucraina.

Bulgaria, stat membru al Uniunii Europene și al NATO, a solicitat asistență pentru consolidarea securității în largul coastei sale la Marea Neagră. Seria atacurilor asupra navelor comerciale a determinat autoritățile să acorde o atenție sporită riscurilor la adresa navigației în zonă.

Comandantul marinei bulgare, Kiril Mihaylov, a declarat la televiziunea națională că autoritățile au fost avertizate cu privire la posibilitatea unui atac cu drone. Alerta ar fi fost transmisă de un avion francez de patrulare, însă forțele bulgare nu au reușit să împiedice producerea incidentului.

Declarația evidențiază dificultățile întâmpinate de autorități în prevenirea unor astfel de atacuri, chiar și atunci când există informații prealabile despre o posibilă amenințare. Nu au fost prezentate informații care să stabilească identitatea celor responsabili pentru lovirea navei CONTSHIP JET.

Pe lângă operațiunile legate de incident, autoritățile bulgare au verificat și eventualele efecte asupra mediului marin, având în vedere natura încărcăturii transportate de navă. Guvernul a anunțat că primele inspecții, efectuate joi, nu au identificat urme vizibile de poluare provenite de la vasul scufundat.

Încărcătura navei CONTSHIP JET includea baterii litiu-ion, lichide, acizi corozivi și componente industriale. Prezența acestor materiale a impus verificări pentru identificarea unor eventuale scurgeri sau a altor semne de contaminare a apei.

Potrivit informațiilor comunicate de guvern, primele controale nu au evidențiat indicii vizibile de poluare. Verificările au avut loc joi, după scufundarea navei în Zona Economică Exclusivă a Bulgariei, în afara apelor teritoriale ale țării.

Nava se afla pe ruta către portul Constanța în momentul atacului, iar cei 18 membri ai echipajului au fost transportați în siguranță la Varna. Incidentul se adaugă celorlalte atacuri raportate în această lună asupra navelor din largul Bulgariei, într-o zonă maritimă afectată de riscurile asociate războiului din Ucraina.