Europa, în pragul unei ierni dificile. Prețurile gazelor au ajuns la nivelurile din criza energetică din 2022

Prețul de referință al gazelor naturale în Europa a depășit pragul de 100 de euro pe megawatt-oră, pentru prima dată din decembrie 2022. Creșterea vine într-un moment în care Uniunea Europeană se confruntă cu dificultăți de aprovizionare, iar depozitele de gaze sunt umplute sub nivelurile obișnuite pentru această perioadă. Comisia Europeană avertizează că iarna 2026-2027 va fi dificilă pentru populație și economie, relatează Euronews.

Piața europeană a gazelor naturale a înregistrat miercuri, 28 octombrie 2026, o nouă creștere a prețurilor. Contractul olandez TTF cu livrare în luna următoare, considerat principalul indicator de referință pentru piața europeană, a ajuns la 100,37 euro pe megawatt-oră, la ora 16:00 CET.

Valoarea reprezintă o creștere de peste 4% într-o singură zi și marchează depășirea pragului de 100 de euro pentru prima dată din decembrie 2022, când Europa traversa criza energetică provocată de invazia Rusiei în Ucraina.

Înainte de izbucnirea războiului din Iran, la sfârșitul lunii februarie 2026, gazele naturale se tranzacționau la aproximativ 32 de euro pe megawatt-oră. Cu toate acestea, nivelul actual rămâne sub recordul de aproximativ 340 de euro pe megawatt-oră, atins în august 2022.

Creșterea prețurilor vine pe fondul perturbărilor din aprovizionarea internațională cu gaze naturale lichefiate și al competiției dintre Europa și Asia pentru cantitățile disponibile.

Comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, a avertizat că situația actuală de pe piețele energetice reprezintă o nouă provocare majoră pentru statele membre.

Declarațiile au fost făcute miercuri dimineață, la Bruxelles, după o întâlnire cu reprezentanții industriei europene de rafinare.

„Încă o dată, din cauza turbulențelor geopolitice, Europa se confruntă cu o altă criză energetică”, a declarat oficialul european.

Dan Jørgensen a atras atenția că efectele acestei situații vor fi resimțite de populație și de companii pe parcursul sezonului rece.

„Știm că această iarnă va fi dificilă pentru cetățenii europeni și pentru economia noastră în general”, a spus acesta, adăugând că facturile la combustibil în Uniunea Europeană „cresc vertiginos”.

Comisia Europeană estimează, de asemenea, că piața internațională a motorinei va rămâne tensionată și în 2027, ceea ce ar putea menține presiunea asupra prețurilor energiei.

Una dintre principalele probleme cu care se confruntă Europa înainte de venirea iernii este nivelul redus al rezervelor de gaze naturale.

Potrivit Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), depozitele de gaze ale blocului comunitar erau umplute în proporție de 75% la data de 21 octombrie 2026.

Nivelul se situează sub ținta obișnuită de 90% stabilită pentru începutul lunii noiembrie, chiar dacă statele membre au primit posibilitatea de a aplica mai flexibil această cerință.

Situația este influențată și de rezervele reduse rămase după sezonul rece precedent. La sfârșitul iernii 2025-2026, depozitele europene erau umplute în proporție de numai 28%, comparativ cu media de aproximativ 40% înregistrată în ultimii nouă ani.

Refacerea stocurilor a fost lentă și costisitoare, pe fondul scumpirii gazelor și al dificultăților de aprovizionare.

Conform estimărilor ACER, conflictul din Orientul Mijlociu a majorat cheltuielile Europei pentru importurile de gaze naturale cu sume cuprinse între 18 și 33 de miliarde de euro.

Războiul din Iran a afectat transporturile internaționale de gaze naturale lichefiate, în special livrările provenite din Qatar.

Potrivit ACER, în timpul verii anului 2026, în Uniunea Europeană nu au ajuns volume semnificative de GNL din Qatar, ceea ce a accentuat dependența blocului comunitar de alți furnizori.

Statele Unite asigură în prezent aproximativ 30% din aprovizionarea totală cu gaze a Uniunii Europene.

O altă problemă o reprezintă concurența cu statele asiatice pentru transporturile disponibile de GNL. În timpul iernii, această competiție ar putea provoca noi fluctuații de preț.

Există însă și un factor care poate contribui la reducerea presiunii asupra pieței. Consumul de gaze naturale din Uniunea Europeană este cu aproximativ 20% mai mic decât înaintea crizei energetice din 2022, ceea ce permite utilizarea rezervelor existente pentru o perioadă mai îndelungată.

În încercarea de a diminua riscurile privind aprovizionarea cu gaze, Uniunea Europeană analizează posibilitatea încheierii unui acord pe termen lung cu Canada pentru livrări de gaze naturale lichefiate.

Potrivit unui proiect de declarație consultat de Euronews, subiectul urmează să fie discutat în cadrul summitului UE-Canada organizat la Montreal, joi și vineri, 29-30 octombrie.

În același timp, miniștrii energiei din Uniunea Europeană au programată o reuniune joi, 29 octombrie, în contextul presiunilor tot mai mari asupra piețelor energetice.

Evoluția prețurilor în lunile următoare va depinde inclusiv de temperaturile din timpul iernii, de cererea de gaze și de capacitatea Europei de a atrage noi livrări de GNL.