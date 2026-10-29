Ce se întâmplă cu oamenii dacă dispar primăriile din comunele lor. Avertismentul lui Mihai Fifor

Deputatul PSD Mihai Fifor susține că România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială profundă, adaptată schimbărilor demografice, economice și sociale din ultimele decenii. Social-democratul atrage atenția că actuala organizare administrativă datează din 1968 și consideră că modificarea acesteia nu mai poate fi amânată, însă procesul trebuie pregătit cu atenție, pe baza unor criterii obiective și a consultării comunităților.

În opinia parlamentarului, transformările prin care a trecut societatea românească au schimbat semnificativ nevoile localităților și capacitatea acestora de a susține serviciile publice. Unele comunități rurale s-au depopulat, în timp ce orașele s-au extins, iar diferențele dintre resursele și nevoile administrațiilor locale au devenit tot mai evidente.

Mihai Fifor consideră că reforma trebuie să urmărească mai mult decât reducerea numărului de primării. Reorganizarea administrativă ar trebui să contribuie la consolidarea capacității instituțiilor locale, fără să afecteze accesul cetățenilor la servicii publice și fără să ignore particularitățile fiecărei comunități.

„România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială profundă. Nu încape nicio îndoială. La aproape 37 de ani de la Revoluție, continuăm să funcționăm pe o organizare concepută în 1968, pentru o cu totul altă realitate istorică, demografică și economică. Între timp, populația s-a redistribuit, orașele s-au extins, numeroase comunități rurale s-au depopulat, iar societatea s-a transformat profund. Avem localități care abia își pot susține aparatul administrativ și altele care s-au dezvoltat mult dincolo de limitele lor teritoriale. Reforma este mai mult decât necesară și, din păcate, de prea multă vreme amânată. Niciodată nu a fost momentul potrivit, niciodată nu am avut curajul politic de a rezolva această problemă structurală a statului român post-’89” a scris Mihai Fifor pe social media.

Deputatul PSD susține că schimbările trebuie pregătite astfel încât să producă efecte durabile, iar deciziile să fie fundamentate și explicate celor direct afectați. În opinia sa, simpla comasare a mai multor comune nu garantează rezolvarea problemelor administrative și financiare, dacă reorganizarea nu este însoțită de măsuri concrete.

Fifor atrage atenția că administrațiile locale trebuie să dispună de personal specializat și de resurse suficiente pentru a susține investițiile și serviciile de care au nevoie locuitorii. Întreținerea drumurilor, funcționarea școlilor și a dispensarelor rămân responsabilități esențiale, indiferent de forma de organizare aleasă.

„Dar curajul politic nu înseamnă să iei decizii în grabă, ci să construiești schimbări durabile, bine fundamentate și înțelese de cei cărora li se adresează. Reforma administrativ-teritorială nu trebuie confundată cu simpla reducere a numărului de primării. Putem comasa zece comune și să păstrăm aceleași probleme, doar la o scară mai mare. Reorganizarea poate aduce administrații mai puternice, personal specializat și resurse consolidate pentru investiții. Dar drumurile rămân de întreținut, școlile și dispensarele trebuie să funcționeze, iar oamenii au în continuare nevoie de servicii publice accesibile, a punctat Mihai Fifor.

Un alt aspect semnalat de Mihai Fifor vizează efectele administrative pe care reorganizarea le-ar putea avea asupra locuitorilor. Modificarea limitelor teritoriale sau comasarea unor localități poate ridica întrebări legate de documentele personale, actele de proprietate și evidențele fiscale, dar și de distanța pe care oamenii ar trebui să o parcurgă pentru a ajunge la noua primărie.

Social-democratul consideră că statul trebuie să identifice din timp aceste probleme și să stabilească soluții care să evite transferarea responsabilităților administrative asupra cetățenilor. În opinia sa, schimbările instituționale nu trebuie să transforme accesul la serviciile publice într-un proces mai dificil pentru persoanele care locuiesc în comunitățile vizate.

Fifor subliniază că desființarea unei unități administrative nu elimină automat dificultățile cu care se confruntă locuitorii săi. Din acest motiv, reorganizarea trebuie să includă măsuri care să asigure continuitatea serviciilor și să țină cont de relația dintre oameni și localitățile în care trăiesc.

„Mai mult, pentru cetățean, reforma ridică întrebări foarte concrete: ce se întâmplă cu actele, cu documentele de proprietate, cu evidențele fiscale? Unde își va rezolva problemele și cât va avea de mers până la noua primărie? Sunt lucruri pe care statul trebuie să le anticipeze și să le rezolve. Povara administrativă a reformei trebuie suportată de stat, nu transferată oamenilor.

O comună poate dispărea din evidențele administrative printr-o decizie politică. Problemele celor care trăiesc acolo nu dispar însă odată cu ea. Există însă o dimensiune mai profundă, care nu încape în calculele bugetare și în organigramele instituțiilor: sentimentul de apartenență”, a mai subliniat social-democratul.

În argumentația sa, deputatul PSD atrage atenția și asupra legăturii dintre locuitori și comunitățile în care au crescut. Pentru persoanele care trăiesc de generații în aceeași localitate, aceasta nu reprezintă doar o delimitare administrativă, ci și un spațiu asociat familiei, tradițiilor și reperelor sociale.

Potrivit lui Mihai Fifor, dispariția unei primării și transferarea deciziilor către o altă localitate pot alimenta sentimentul că oamenii își pierd reprezentarea și influența asupra hotărârilor care le afectează viața. O astfel de percepție poate accentua neîncrederea în instituțiile statului, mai ales în comunitățile care se confruntă deja cu dificultăți economice sau demografice.

Din acest motiv, parlamentarul consideră că reforma nu trebuie fundamentată exclusiv pe calcule financiare sau pe numărul de locuitori. Evoluția demografică, accesul la servicii, potențialul economic, particularitățile geografice și coeziunea comunitară ar trebui să contribuie la stabilirea criteriilor după care vor fi luate deciziile.

„Pentru omul care trăiește într-o comunitate de generații, localitatea sa nu este o simplă delimitare pe hartă. Este locul în care s-a născut, în care au trăit părinții și bunicii, în care se află biserica, școala, cimitirul și reperele unei vieți. Când îi spui că primăria dispare și că deciziile se vor lua în altă parte, îi poți transmite, chiar fără să vrei, că locul căruia îi aparține contează mai puțin. Că își pierde vocea, reprezentarea, poate chiar o parte din identitate. Iar de aici până la sentimentul de marginalizare și la adâncirea și mai mult a neîncrederii în stat nu mai este decât un pas. Tocmai de aceea, reforma trebuie construită pe criterii obiective: viabilitate financiară, evoluție demografică, acces la servicii, potențial economic, particularități geografice și coeziune comunitară”, explică Fifor.

Deputatul PSD consideră că stabilirea viitorului administrativ al localităților nu poate avea la bază un singur indicator, precum numărul populației. În opinia sa, comunitățile trebuie consultate, iar reorganizarea trebuie să includă garanții privind reprezentarea acestora în procesul decizional.

Fifor pune accent și pe descentralizarea administrativă și financiară, argumentând că redesenarea limitelor teritoriale nu este suficientă dacă deciziile și resursele continuă să fie concentrate la nivel central. În lipsa unei distribuiri reale a responsabilităților și a resurselor, noile structuri administrative ar putea rămâne dependente de autoritățile centrale.

Parlamentarul avertizează că administrațiile mai mari nu devin automat mai eficiente dacă nu beneficiază de autonomie și de instrumentele necesare pentru a răspunde nevoilor locale. Reforma ar trebui să urmărească atât consolidarea instituțiilor, cât și capacitatea acestora de a lua decizii adaptate situației din fiecare comunitate.

„Un lucru e cert: nu putem decide viitorul unei localități exclusiv în funcție de un prag de populație. Avem nevoie de consultarea reală a comunităților, de garanții privind reprezentarea lor și, mai ales, de descentralizare reală.

Nu putem pretinde că modernizăm statul dacă redesenăm limitele administrative, dar păstrăm decizia și resursele financiare concentrate la București. Altfel, riscăm să înlocuim administrații mici și vulnerabile cu administrații mai mari, dar la fel de dependente de centru”, mai scrie deputatul PSD.

În perspectiva lui Mihai Fifor, pregătirea reformei trebuie să pornească de la modul în care vor fi afectate comunitățile după reorganizare. Parlamentarul susține că este necesară evaluarea consecințelor asupra vieții cotidiene, precum și elaborarea unor analize de impact care să permită anticiparea dificultăților și identificarea soluțiilor înainte de adoptarea deciziilor.

Social-democratul consideră că reforma nu trebuie tratată ca o măsură destinată exclusiv rezolvării unor probleme bugetare imediate. Schimbările ar trebui să aibă în vedere nevoile pe termen lung ale administrației publice și ale populației, în condițiile în care România se confruntă cu diviziuni sociale și cu o relație dificilă între cetățeni și factorii de decizie.

În acest context, Mihai Fifor atrage atenția că o reorganizare administrativă insuficient pregătită poate accentua percepția că hotărârile sunt luate fără consultarea celor afectați. El susține că modernizarea statului trebuie să se reflecte în servicii publice mai bune, în comunități capabile să se dezvolte și în consolidarea încrederii cetățenilor în instituții.