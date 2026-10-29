Criză financiară la Volkswagen: pierderi de miliarde și un plan care amenință mii de locuri de muncă

Grupul Volkswagen a raportat o pierdere netă de 5,82 miliarde de euro pentru trimestrul al treilea din 2026, într-o perioadă marcată de dificultăți comerciale și presiuni tot mai mari pe piețele internaționale. Rezultatele financiare sporesc provocările cu care se confruntă producătorul auto german, care continuă să pregătească măsuri ample pentru reducerea cheltuielilor și reorganizarea activităților.

Potrivit publicației germane Bild, compania a anunțat joi, 29 octombrie, rezultatele aferente intervalului iulie-septembrie 2026. Pierderea înregistrată reflectă problemele cu care se confruntă grupul într-un context economic dificil, în care eficiența operațională și controlul costurilor au devenit priorități pentru conducere.

Volkswagen desfășoară deja un proces extins de reorganizare, care vizează atât structura cheltuielilor, cât și capacitățile industriale. Măsurile urmăresc diminuarea costurilor și adaptarea activității la condițiile pieței, însă planurile de restructurare au implicații importante pentru angajați și pentru viitorul mai multor unități de producție din Germania.

Planurile de restructurare ale producătorului auto includ eliminarea unui număr semnificativ de posturi în următorii ani. La sfârșitul anului 2024, conducerea Volkswagen și reprezentanții angajaților au ajuns la un acord privind eliminarea treptată a peste 35.000 de locuri de muncă de la marca principală VW, în Germania, până în 2030.

Potrivit acordului, reducerile urmează să fie realizate prin măsuri considerate acceptabile din punct de vedere social. Planul nu se limitează la personal, ci prevede și diminuarea capacităților de producție ale fabricilor germane, pe fondul eforturilor de adaptare a structurii industriale la cererea de pe piață.

Restructurarea a fost extinsă ulterior la nivelul întregului grup. La începutul lunii septembrie 2026, consiliul de supraveghere a aprobat un plan care prevede eliminarea a aproximativ 50.000 de posturi suplimentare la nivel mondial, inclusiv din structurile de conducere.

Aceste măsuri se adaugă programului de economii prin care Volkswagen urmărește să își reducă semnificativ cheltuielile. Obiectivul stabilit de companie este diminuarea costurilor totale ale grupului cu 20% până la sfârșitul anului 2028, în condițiile în care rezultatele financiare continuă să fie afectate de dificultățile pieței.

Incertitudinile nu se limitează la numărul angajaților, ci vizează și activitatea unor unități importante de producție. Fabricile Volkswagen din Emden, Zwickau și Hanovra, alături de uzina Audi din Neckarsulm, nu au deocamdată perspective clare privind atribuirea unor programe de producție competitive după 2030 sau în anii următori.

Lipsa unor angajamente ferme privind viitoarele programe industriale complică planificarea activității acestor unități. Alocarea producției este importantă pentru menținerea gradului de utilizare a capacităților industriale și pentru stabilirea necesarului de personal pe termen lung.

Conducerea Volkswagen justifică reorganizarea prin existența unor capacități de producție excedentare pe piața europeană. În aceste condiții, grupul urmărește să își adapteze infrastructura industrială la nivelul cererii și să reducă resursele alocate activităților care nu mai corespund obiectivelor sale economice.

Compania afirmă că a obținut deja economii de ordinul zecilor de miliarde de euro. Cu toate acestea, pierderea netă raportată pentru trimestrul al treilea din 2026 arată că presiunile financiare continuă, iar procesul de reorganizare rămâne o componentă importantă a strategiei grupului.

Volkswagen trebuie să gestioneze simultan mai multe provocări pe piețele internaționale. Printre acestea se numără performanțele comerciale slabe din China, efectele politicii tarifare a Statelor Unite și intensificarea concurenței la nivel global.

Piața chineză reprezintă o sursă importantă de dificultăți pentru producătorul german, în timp ce taxele americane complică activitatea comercială și planificarea strategică. În paralel, concurența internațională exercită presiuni asupra poziției grupului pe piețele pe care activează.

Suprapunerea acestor factori îngreunează eforturile de redresare financiară și pune presiune suplimentară asupra directorului general Oliver Blume. Conducerea trebuie să urmărească reducerea cheltuielilor și eficientizarea operațiunilor, în timp ce grupul se confruntă cu schimbări importante ale condițiilor de pe piețele auto.

Rezultatele financiare și măsurile de reorganizare au relevanță și pentru România, având în vedere legăturile industriei auto locale cu marii producători europeni. Aceste relații includ rețele de furnizori de componente care participă la lanțurile de aprovizionare ale constructorilor auto.

Prin amploarea reducerilor de personal, a ajustărilor industriale și a obiectivelor de economisire, planurile Volkswagen reflectă dificultățile economice și comerciale cu care se confruntă producătorul german pe principalele sale piețe.