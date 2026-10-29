Ancheta ROBOR. Au început procesele prin care băncile amendate cer suspendarea deciziei Consiliului Concurenței

Cele zece bănci sancționate de Consiliul Concurenței în investigația privind stabilirea indicelui ROBOR au început procesele prin care solicită suspendarea executării amenzilor în valoare totală de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro. Curtea de Apel București urmează să decidă în următoarele săptămâni dacă instituțiile de credit trebuie să achite sancțiunile acum sau dacă plata va fi amânată până la finalizarea proceselor. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, într-un interviu acordat Mediafax.

BRD – Groupe Société Générale a deschis miercuri, 28 octombrie, seria proceselor prin care băncile amendate contestă executarea deciziei Consiliului Concurenței. Joi, 29 octombrie, este programat procesul inițiat de CEC Bank.

Potrivit președintelui autorității de concurență, Bogdan Chirițoiu, fiecare dintre cele zece instituții bancare are un dosar separat, iar instanțele ar urma să pronunțe primele decizii privind suspendarea sancțiunilor în următoarele una-două săptămâni.

„A început seria de procese pentru suspendarea deciziei. Deci, în următoarea săptămână, două săptămâni, Curtea de Apel București va decide dacă băncile trebuie să plătească acum sancțiunea, cum se întâmplă de obicei, sau dacă ea va fi suspendată până la finalizarea procesului de fond, ceea ce va dura destul de mult. Fiecare bancă are un proces separat. Avem zece bănci sancționate, zece procese. Astăzi (miercuri, n.r.) a fost primul proces, cu BRD, iar pronunțarea a fost stabilită pentru săptămâna viitoare. Joi avem al doilea proces, cu CEC. Noi am solicitat să fie publice procesele și s-a admis acest lucru la BRD. Nu văd motivul de secretizare, e normal ca procesele să fie publice. În afară de CEC, toate celelalte bănci au cerut să fie procesele secrete. Dar noi azi am cerut instanței, și a acceptat instanța, ca în cazul BRD-ului să fie procesul public și eu sper că la fel se va decide și în celelalte cazuri. Nu văd niciun motiv de a secretiza lucrurile, n-are nimeni ceva de ascuns, o să vedem”, a spus Chirițoiu.

Președintele Consiliului Concurenței consideră că desfășurarea publică a proceselor este importantă, în condițiile în care sancțiunile vizează modul în care băncile participante la stabilirea ROBOR și-ar fi coordonat comportamentul.

Dincolo de recuperarea amenzilor, autoritatea de concurență urmărește ca practicile sancționate să nu continue în perioada desfășurării proceselor.

Bogdan Chirițoiu a avertizat că eventualele comportamente anticoncurențiale menținute pe durata litigiilor ar putea genera noi prejudicii pentru consumatori și sancțiuni suplimentare pentru instituțiile bancare.

„Pentru că, altfel, dacă acest comportament – pe care noi îl considerăm ilegal – va continua pe durata procesului, asta înseamnă ani de zile în care, posibil, aceste acțiuni ilegale vor continua, vor fi consumatori prejudiciați și băncile vor fi expuse unor sancțiuni suplimentare. Și de asta cred că ar fi important să avem o conformare la decizie și se va judeca după aceea fondul, dar să știm, totuși, că lucrurile rele care s-au întâmplat sunt oprite acum”, a spus Chirițoiu.

Consiliul Concurenței consideră că băncile implicate în procedura de stabilire a ROBOR au încălcat legislația în domeniul concurenței prin coordonarea comportamentului în cadrul mecanismului de fixing.

Instituțiile bancare au respins acuzațiile și au anunțat că vor contesta decizia în justiție. Prin urmare, legalitatea sancțiunilor urmează să fie analizată de instanțe.

Deciziile instanțelor privind suspendarea executării sunt importante pentru stabilirea momentului în care sancțiunile trebuie achitate.

Dacă solicitările băncilor sunt respinse, amenzile rămân executorii, iar instituțiile de credit ar putea fi obligate să vireze sumele până la sfârșitul anului, potrivit explicațiilor oferite de Bogdan Chirițoiu pentru Mediafax.

În schimb, dacă instanțele admit suspendarea, plata sancțiunilor ar putea fi amânată până la soluționarea definitivă a litigiilor privind legalitatea deciziei Consiliului Concurenței.

Președintele autorității a precizat că procesele pe fond, inclusiv eventualele recursuri la Înalta Curte de Casație și Justiție, s-ar putea întinde pe mai mulți ani.

Totodată, fiind vorba despre zece dosare distincte, instanțele pot adopta soluții diferite, chiar dacă toate cererile privesc aceeași decizie de sancționare.

Suspendarea executării nu echivalează cu anularea amenzii. Aceasta privește doar aplicarea temporară a sancțiunii, în timp ce legalitatea deciziei va fi stabilită în procesele pe fond.

Consiliul Concurenței a anunțat pe 7 iunie 2026 sancționarea a zece bănci pentru încălcarea normelor de concurență în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Valoarea totală a sancțiunilor este de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro, reprezentând cea mai mare amendă aplicată până acum de autoritatea de concurență din România.

Potrivit deciziei instituției, sancțiunile au fost stabilite astfel:

Banca Comercială Română (BCR) – 577,36 milioane de lei;

BRD – Groupe Société Générale – 412,47 milioane de lei;

Banca Transilvania – 875,74 milioane de lei;

Banca Transilvania, pentru fapta atribuită fostei OTP Bank România – 85,03 milioane de lei;

ING Bank România – 405,91 milioane de lei;

Raiffeisen Bank România – 442,49 milioane de lei;

Exim Banca Românească – 96,49 milioane de lei;

CEC Bank – 332,98 milioane de lei;

UniCredit Bank – 431,03 milioane de lei;

Intesa Sanpaolo România – 28,1 milioane de lei;

Libra Internet Bank – 45,86 milioane de lei.

Cea mai mare sancțiune individuală a fost aplicată Băncii Transilvania, de 875,74 milioane de lei, la care se adaugă suma de 85,03 milioane de lei aferentă faptei atribuite OTP Bank România.

Decizia motivată a Consiliului Concurenței a fost comunicată băncilor la sfârșitul lunii septembrie, deschizând calea contestării sancțiunilor în instanță.

ROBOR este un indice de referință utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la anumite credite în lei, inclusiv la împrumuturile contractate de populație și companii.

Consiliul Concurenței susține că băncile participante la stabilirea indicelui și-au coordonat comportamentul prin schimburi de informații și comunicări care ar fi afectat mecanismul de formare a cotațiilor.

Potrivit explicațiilor oferite anterior de Bogdan Chirițoiu, comportamentul sancționat ar fi avut efecte asupra creditelor în lei.

Băncile contestă însă concluziile autorității, iar instanțele urmează să stabilească dacă sancțiunile aplicate sunt legale.

Decizia Consiliului Concurenței nu determină automat recalcularea dobânzilor sau restituirea unor sume către debitorii care au credite legate de ROBOR.