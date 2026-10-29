Noutate pentru proprietarii de locuințe. Allianz-Țiriac și Patria Bank lansează o nouă opțiune de asigurare

Clienții Patria Bank au acces la o nouă opțiune de asigurare facultativă a locuinței, în urma extinderii parteneriatului dintre bancă și Allianz-Țiriac Asigurări. Produsul My Home este destinat protejării locuințelor și bunurilor din interiorul acestora împotriva unor riscuri care pot genera cheltuieli neprevăzute. Polițele pot fi încheiate în sucursalele băncii, potrivit unui comunicat transmis de cele două companii.

Allianz-Țiriac Asigurări și Patria Bank au anunțat extinderea colaborării prin includerea asigurării facultative My Home în oferta disponibilă clienților băncii.

Noul produs poate fi accesat în sucursalele Patria Bank și oferă posibilitatea asigurării atât a locuinței, cât și a bunurilor aflate în interiorul acesteia.

Potrivit comunicatului, polița este concepută pentru a limita consecințele financiare ale unor evenimente neprevăzute care pot afecta proprietățile și bunurile personale.

În funcție de riscurile acoperite și de condițiile contractuale, asigurarea poate contribui la acoperirea cheltuielilor necesare pentru repararea sau refacerea locuinței, precum și pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.

Clienții interesați pot solicita informații și pot încheia polițe My Home în orice sucursală Patria Bank, prin intermediul angajaților certificați pentru distribuția produselor de asigurare.

Reprezentanții Allianz-Țiriac explică faptul că extinderea distribuției produsului My Home urmărește facilitarea accesului clienților la soluții de protecție financiară pentru proprietățile imobiliare.

Codruța Furtună, director adjunct cu responsabilități în aria de vânzări și distribuție în cadrul Allianz-Țiriac Asigurări, a subliniat importanța unei asigurări adaptate riscurilor la care poate fi expusă o locuință.

„Locuința este una dintre cele mai importante investiții pe care le facem de-a lungul vieții. De aceea, este important ca protecția oferită să fie adaptată realităților de zi cu zi și diverselor riscuri care pot apărea. Prin disponibilitatea asigurării My Home în rețeaua Patria Bank, clienții beneficiază de acces simplu la o soluție care îi ajută să gestioneze mai ușor consecințele financiare ale unor evenimente neprevăzute și care le oferă sprijin atunci când au nevoie să își refacă locuința sau să înlocuiască bunurile afectate.”

Asigurarea facultativă completează opțiunile disponibile pentru proprietarii care doresc o protecție suplimentară a locuinței și a bunurilor personale.

Parteneriatul dintre cele două companii a început în anul 2017 și a vizat dezvoltarea unor servicii financiare și de asigurare destinate clienților băncii.

Includerea produsului My Home reprezintă o nouă etapă a acestei colaborări, prin extinderea gamei de asigurări care pot fi accesate direct în unitățile bancare.

Cristian Nae, director general adjunct – Aria Comercială în cadrul Patria Bank, a explicat că noul produs completează serviciile disponibile prin rețeaua instituției.

„Extinderea colaborării cu Allianz-Țiriac reflectă preocuparea noastră de a completa permanent oferta Patria Bank cu soluții relevante pentru nevoile clienților. Prin My Home, facilităm accesul la o soluție de protecție pentru locuință și bunurile personale, într-un mod simplu și accesibil, prin intermediul rețelei noastre. Continuăm astfel un parteneriat început în 2017, construit în jurul unui obiectiv comun: să oferim clienților soluții care contribuie la o mai bună protecție financiară.”

Asigurarea My Home este un produs facultativ, destinat protejării locuinței și a bunurilor aflate în aceasta. Spre deosebire de asigurarea obligatorie PAD, o poliță facultativă poate include riscuri și categorii de bunuri suplimentare, în limitele și condițiile stabilite prin contract.

Comunicatul transmis de Allianz-Țiriac și Patria Bank nu precizează valoarea primelor de asigurare, sumele maxime despăgubite, lista completă a riscurilor acoperite sau eventualele excluderi.

Prin urmare, înainte de încheierea unei polițe, clienții trebuie să consulte documentele contractuale pentru a verifica exact situațiile în care pot primi despăgubiri, limitele de acoperire și obligațiile care le revin.

Pentru detalii privind condițiile produsului, persoanele interesate se pot adresa sucursalelor Patria Bank, unde asigurarea este disponibilă prin intermediul angajaților autorizați să distribuie produse de asigurare.