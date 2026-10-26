Asigurarea locuinței este obligatorie în România. Doar 25% dintre case sunt protejate prin polița PAD. Proprietarii riscă amenzi

Deși majoritatea românilor declară că sunt preocupați de siguranța locuințelor, numai un sfert dintre case sunt protejate printr-o asigurare obligatorie PAD. Potrivit unui studiu realizat de IRES la solicitarea UNSAR, 68% dintre respondenți sunt interesați de protejarea locuinței și a bunurilor personale, însă interesul nu se reflectă în numărul polițelor încheiate. În plus, aproape jumătate dintre români nu cunosc faptul că proprietarii care nu respectă obligația legală de asigurare pot fi amendați.

Datele au fost prezentate luni, 26 octombrie 2026, de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) și evidențiază diferența dintre preocuparea declarată pentru siguranța locuinței și măsurile concrete de protecție financiară adoptate de proprietari.

Conform cercetării realizate de IRES, 68% dintre români se declară interesați sau foarte interesați de protejarea locuinței și a bunurilor din interior.

Interesul este mai ridicat în rândul persoanelor de peste 35 de ani și al celor care locuiesc în mediul rural. La nivel regional, preocuparea pentru siguranța proprietății este mai pronunțată în sudul țării, în București și în Dobrogea.

Cu toate acestea, statisticile privind asigurarea locuințelor arată că interesul declarat nu se transformă întotdeauna în măsuri concrete.

Doar 25% dintre locuințele românilor sunt protejate prin polița obligatorie PAD, iar aproximativ 19% beneficiază de o asigurare facultativă.

Aceste procente sunt înregistrate în condițiile în care numărul polițelor aflate în vigoare a crescut constant în ultima perioadă, potrivit reprezentanților UNSAR.

Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR, consideră că românii trebuie să înțeleagă mai bine rolul protecției financiare în situația producerii unor evenimente neprevăzute.

„Interesul românilor pentru protejarea locuințelor este un semnal important. Cu toate acestea, este esențial ca acesta să se transforme și în acțiuni concrete. Asigurarea locuinței înseamnă, înainte de toate, să conștientizăm că ne putem baza pe un sprijin financiar în situația în care riscurile devin realitate. Informarea corectă este primul pas către o protecție financiară adecvată”, a declarat Alexandru Ciuncan.

Studiul mai arată că majoritatea românilor știu că asigurarea împotriva dezastrelor naturale este obligatorie.

Mai exact, 83% dintre participanții la cercetare cunosc existența obligației legale de a încheia o poliță PAD pentru locuință.

În schimb, doar 55% dintre respondenți știu că proprietarii care nu dețin această asigurare pot fi sancționați cu amendă.

Diferența de 28 de puncte procentuale evidențiază faptul că informațiile despre caracterul obligatoriu al poliței sunt mai cunoscute decât cele referitoare la consecințele nerespectării legislației.

Polița PAD reprezintă asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva anumitor dezastre naturale, iar încheierea acesteia este prevăzută de legislația românească.

Asigurarea PAD oferă protecție financiară pentru trei categorii de riscuri naturale: cutremure, inundații naturale și alunecări de teren.

Despăgubirile sunt acordate în limitele și condițiile stabilite prin lege și prin contractul de asigurare.

Această poliță nu trebuie confundată cu o asigurare facultativă, deoarece cele două produse au roluri diferite.

În timp ce PAD acoperă riscurile naturale prevăzute de legislație, o asigurare facultativă poate extinde protecția locuinței și a bunurilor aflate în interior.

În funcție de condițiile contractuale, aceasta poate include riscuri precum incendiile, exploziile sau furtunile.

Prin urmare, proprietarii trebuie să verifice exact ce riscuri sunt incluse în asigurare, valoarea pentru care este protejată locuința și condițiile în care pot beneficia de despăgubiri.

La fel de importante sunt excluderile contractuale, respectiv situațiile pentru care asigurătorul nu acordă despăgubiri.

Asigurarea facultativă a locuinței. Ce trebuie să verifice proprietarii înainte de semnarea contractului

Potrivit UNSAR, aproximativ 19% dintre locuințele românilor beneficiază de protecția unei asigurări facultative.

Acest tip de poliță poate completa acoperirea oferită de PAD și poate include atât clădirea, cât și bunurile din interior.

Înainte de încheierea contractului, proprietarii trebuie să analizeze riscurile acoperite, sumele asigurate și condițiile de acordare a despăgubirilor.

Un alt element important îl reprezintă situațiile care nu sunt incluse în poliță.

Reprezentanții UNSAR subliniază că informarea corectă poate ajuta proprietarii să aleagă protecția financiară potrivită nevoilor lor.

În acest context, organizația desfășoară în luna octombrie campania „Fii #sigurACASĂ! În fiecare zi”, prin care urmărește creșterea gradului de informare privind riscurile care pot afecta locuințele.

„Prin «Fii #sigurACASĂ! În fiecare zi», pornim de la o preocupare pe care o împărtășesc mulți români: siguranța casei și a bunurilor lor. Aducem mai aproape de proprietari informații și explicații despre asigurările facultative, pentru ca interesul să se transforme în decizii informate și măsuri concrete de protecție”, a precizat Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

De ce este importantă asigurarea locuinței în cazul unor evenimente neprevăzute

Potrivit reprezentanților UNSAR, informarea, prevenția și asigurarea sunt elemente complementare în limitarea consecințelor financiare ale unor evenimente neprevăzute.

Chiar dacă proprietarii iau măsuri pentru întreținerea și protejarea locuințelor, unele riscuri naturale sau accidente nu pot fi eliminate complet.

În asemenea situații, existența unei polițe de asigurare poate permite recuperarea unei părți din pierderile financiare, în limitele acoperirii contractuale.

UNSAR reprezintă 23 de companii de asigurare și reasigurare, care dețin împreună peste 90% din piața locală de profil.

Potrivit organizației, asigurătorii din România plătesc zilnic despăgubiri în valoare de aproximativ 7,5 milioane de euro, pentru diferitele categorii de riscuri acoperite prin polițele încheiate.

Datele studiului IRES evidențiază astfel o diferență importantă între intenția românilor de a-și proteja locuințele și nivelul efectiv de asigurare, în condițiile în care polița PAD este obligatorie prin lege.