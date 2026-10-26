Curs valutar BNR, 26 octombrie 2026. Euro și dolarul american au scăzut. Cât costă astăzi un gram de aur

Cursul valutar BNR pentru 26 octombrie 2026 aduce scăderi pentru euro, dolarul american, lira sterlină și francul elvețian. Moneda europeană a ajuns la 5,3467 lei, iar dolarul american este cotat la 4,7745 lei. Gramul de aur s-a ieftinit până la 615,8469 lei.

Cursul valutar BNR pentru luni, 26 octombrie 2026, arată scăderi pentru euro, dolarul american, lira sterlină și francul elvețian.

Euro a ajuns la 5,3467 lei, iar dolarul american este cotat la 4,7745 lei. Gramul de aur a coborât la 615,8469 lei, în timp ce IRCC a rămas la 5,57%, iar indicii ROBOR s-au menținut neschimbați.

Banca Națională a României (BNR) a comunicat luni, 26 octombrie 2026, un curs de referință de 5,3467 lei pentru un euro, în scădere cu 0,0028 lei față de ședința precedentă, din 23 octombrie, când moneda europeană era cotată la 5,3495 lei.

Dolarul american a înregistrat, la rândul său, o depreciere. Cursul BNR a ajuns la 4,7745 lei pentru un dolar, cu 0,0025 lei sub nivelul de vineri, 23 octombrie, când moneda americană era cotată la 4,7770 lei.

Lira sterlină a fost cotată la 6,3727 lei, în scădere cu 0,0182 lei față de ședința precedentă. Francul elvețian a ajuns la 5,7808 lei, după o depreciere de 0,0285 lei.

Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2644 lei, în scădere cu 0,0004 lei față de valoarea de vineri, când moneda Republicii Moldova era cotată la 0,2648 lei.

Monedă Curs BNR, 26 octombrie Variație față de 23 octombrie Euro (EUR) 5,3467 lei -0,0028 lei Dolar american (USD) 4,7745 lei -0,0025 lei Liră sterlină (GBP) 6,3727 lei -0,0182 lei Franc elvețian (CHF) 5,7808 lei -0,0285 lei Leu moldovenesc (MDL) 0,2644 lei -0,0004 lei

Prețul gramului de aur a scăzut luni, 26 octombrie 2026, la 615,8469 lei, potrivit cursului comunicat de BNR. Valoarea este cu 1,9538 lei mai mică decât cea din ședința precedentă, când metalul prețios era cotat la 617,8007 lei.

Scăderea vine după deprecierea înregistrată și vineri, 23 octombrie, când gramul de aur pierduse 7,8814 lei față de ședința anterioară. Pe 22 octombrie, aurul era cotat la 625,6821 lei.

Prin urmare, în intervalul 22-26 octombrie, prețul gramului de aur a coborât cu 9,8352 lei.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) trimestrial, aferent trimestrului al doilea din 2026, este de 5,57%.

În ceea ce privește ROBOR, indicii utilizați pentru anumite credite în lei s-au menținut luni la aceleași niveluri ca în ședința precedentă. ROBOR la trei luni este de 6,09%, cel la șase luni se situează la 6,14%, iar indicele la 12 luni este de 6,19%.

Indice Valoare la 26 octombrie 2026 Evoluție IRCC trimestrial (T2 2026) 5,57% Neschimbat față de valoarea afișată ROBOR la 3 luni 6,09% Stabil ROBOR la 6 luni 6,14% Stabil ROBOR la 12 luni 6,19% Stabil

IRCC și ROBOR sunt utilizați pentru calcularea dobânzilor la anumite credite în lei. Indicele aplicabil depinde de tipul creditului și de prevederile contractuale, iar modificările acestora pot influența costul ratelor achitate de debitori.