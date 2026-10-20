Curs valutar BNR, 20 octombrie 2026. Euro crește din nou. Cât valorează moneda europeană astăzi

Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 20 octombrie 2026, noile cotații valutare. Moneda europeană s-a apreciat în raport cu leul și a ajuns la 5,3285 lei, în timp ce dolarul american a înregistrat o ușoară scădere. Francul elvețian și lira sterlină au crescut, în timp ce gramul de aur s-a ieftinit semnificativ față de ședința precedentă.

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, un euro a fost cotat marți la 5,3285 lei, în creștere cu 0,0013 lei față de ședința precedentă.

Luni, 19 octombrie, moneda europeană fusese evaluată la 5,3272 lei.

Evoluția marchează o ușoară apreciere a euro, după fluctuațiile înregistrate în ultimele ședințe de tranzacționare.

Pentru comparație, vineri, 16 octombrie, cursul euro fusese stabilit la 5,3368 lei, peste nivelul actual.

Datele BNR arată că moneda europeană continuă să se tranzacționeze peste pragul de 5,30 lei, nivel important pentru persoanele care au credite, chirii sau alte obligații financiare exprimate în euro.

Spre deosebire de euro, dolarul american s-a depreciat ușor în raport cu moneda națională.

BNR a stabilit pentru marți un curs de 4,7516 lei pentru un dolar, în scădere cu 0,0004 lei față de valoarea de 4,7520 lei înregistrată luni.

Francul elvețian a crescut la 5,7627 lei, după o apreciere de 0,0036 lei față de ședința precedentă, când era cotat la 5,7591 lei.

Și lira sterlină a înregistrat o creștere. Moneda britanică a fost evaluată la 6,3416 lei, cu 0,0080 lei peste nivelul de luni, de 6,3336 lei.

Astfel, dintre principalele valute analizate, euro, francul elvețian și lira sterlină au înregistrat creșteri, în timp ce dolarul american s-a depreciat ușor.

Gramul de aur a înregistrat marți o scădere importantă, potrivit cotațiilor publicate de BNR.

Prețul unui gram de aur a ajuns la 628,6019 lei, față de 636,9848 lei în ședința precedentă.

Diferența este de 8,3829 lei, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 1,32%.

Scăderea vine după ce, în ședința din 16 octombrie, gramul de aur fusese cotat la 637,7784 lei.

Cotația BNR reprezintă valoarea de referință a aurului și nu trebuie confundată cu prețurile finale practicate de comercianți, care pot include marje și alte costuri.

Pe lângă evoluția cursului valutar, datele publicate pentru 20 octombrie arată și modificări ale indicilor de referință utilizați pentru anumite credite.

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat în calcularea dobânzilor pentru unele credite în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 6,09%, de la 6,08% în ședința precedentă.

ROBOR la șase luni a rămas neschimbat, la 6,14%, iar cel la 12 luni s-a menținut la 6,19%.

În ceea ce privește indicele IRCC, valoarea aferentă trimestrului al doilea din 2026 este de 5,57%.

Acest indicator este utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la numeroase credite acordate consumatorilor.

Modificările ROBOR și IRCC pot influența ratele lunare plătite de persoanele care au contracte de credit cu dobândă variabilă, în funcție de indicele prevăzut în contract și de momentul actualizării acestuia.

Datele privind cursul mediu lunar arată că euro a înregistrat o tendință de apreciere în perioada iulie-septembrie 2026.

În luna iulie, cursul mediu al monedei europene a fost de 5,2378 lei.

În august, media lunară a crescut la 5,2498 lei, iar în septembrie a ajuns la 5,2630 lei.

În cazul dolarului american, evoluția a fost diferită.

Cursul mediu a fost de 4,5859 lei în iulie, 4,5288 lei în august și 4,5724 lei în septembrie.

Comparativ cu aceste valori medii, cursul euro comunicat marți, 20 octombrie, de 5,3285 lei, este mai ridicat decât mediile lunare înregistrate în fiecare dintre cele trei luni analizate.

Potrivit cotațiilor comunicate de Banca Națională a României, principalele valori de referință sunt:

Euro (EUR): 5,3285 lei, în creștere cu 0,0013 lei;

Dolar american (USD): 4,7516 lei, în scădere cu 0,0004 lei;

Franc elvețian (CHF): 5,7627 lei, în creștere cu 0,0036 lei;

Liră sterlină (GBP): 6,3416 lei, în creștere cu 0,0080 lei;

Gram de aur (XAU): 628,6019 lei, în scădere cu 8,3829 lei.

Cotațiile oficiale ale BNR sunt utilizate ca valori de referință pentru numeroase operațiuni financiare și economice.

Cursurile de schimb practicate efectiv de băncile comerciale și casele de schimb valutar pot fi diferite de cele comunicate de banca centrală.