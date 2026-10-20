Moody’s avertizează asupra riscurilor pentru economia României. Ministerul Finanțelor: Disciplina bugetară nu este o opțiune

Ministerul Finanțelor atrage atenția că România trebuie să continue reducerea deficitului bugetar și să evite noi dezechilibre fiscale, în contextul evaluărilor agenției internaționale de rating Moody’s. Ministrul Alexandru Nazare susține că adoptarea bugetului pentru 2027 va reprezenta un test important pentru credibilitatea economică a țării. Potrivit estimărilor agenției, deficitul bugetar ar urma să scadă la 5,5% din PIB anul viitor, însă cheltuielile cu dobânzile, salariile din sectorul public și apărarea continuă să exercite presiuni asupra finanțelor statului.

Ministerul Finanțelor a transmis marți, 20 octombrie, că analiza publicată de agenția Moody’s trebuie interpretată drept un argument pentru continuarea politicilor de consolidare fiscală și pentru menținerea stabilității bugetare.

Potrivit instituției, România a înregistrat progrese în corectarea dezechilibrelor financiare, însă procesul este departe de a fi încheiat. Autoritățile trebuie să evite măsuri care ar putea anula ajustările realizate până în prezent.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat importanța continuității politicilor economice și a respectării angajamentelor asumate.

„Mesajul Moody’s trebuie citit în primul rând ca un argument pentru responsabilitate și continuitate. România a făcut progrese în corectarea dezechilibrelor bugetare, dar nu suntem la capătul acestui proces și nu ne permitem să pierdem, prin noi derapaje, ceea ce am reușit să corectăm cu atât de mult efort”, a declarat Alexandru Nazare, potrivit comunicatului Ministerului Finanțelor.

Instituția arată că formarea unui nou Guvern și adoptarea la timp a bugetului pentru 2027 ar contribui la menținerea încrederii investitorilor și creditorilor în capacitatea României de a-și gestiona finanțele publice.

Potrivit estimărilor Moody’s, România ar urma să înregistreze o reducere treptată a deficitului bugetar în următorii ani.

Agenția estimează că deficitul va scădea de la 7,9% din produsul intern brut în 2025 la 5,8% în 2026, urmând să ajungă la 5,5% în 2027.

Și deficitul primar, care exclude cheltuielile statului cu dobânzile aferente datoriei publice, ar urma să se reducă.

Pentru anul 2026, Moody’s estimează un deficit primar de 2,7% din PIB, iar pentru 2027 anticipează un nivel de 2,3%.

Aceste evoluții depind însă de menținerea disciplinei fiscale și de aplicarea măsurilor necesare pentru controlul cheltuielilor publice.

Ministerul Finanțelor subliniază că adoptarea bugetului pentru anul viitor până la sfârșitul lui 2026 reprezintă un element important pentru credibilitatea parcursului fiscal.

În opinia agenției Moody’s, stabilitatea politică și existența unui buget realist sunt esențiale pentru ca România să își păstreze accesul la finanțare în condiții sustenabile.

Analiza Moody’s evidențiază mai multe riscuri care ar putea îngreuna procesul de reducere a deficitului bugetar.

Printre principalele provocări se numără creșterea cheltuielilor cu dobânzile aferente datoriei publice, salariile angajaților din sectorul bugetar și majorarea alocărilor pentru apărare.

Aceste obligații financiare limitează spațiul de manevră al autorităților în elaborarea bugetului pentru 2027.

În același timp, România trebuie să continue reformele structurale necesare pentru stabilizarea datoriei publice și îmbunătățirea sustenabilității acesteia.

Ministrul Alexandru Nazare a avertizat că bugetul pentru anul viitor trebuie construit pe estimări realiste ale veniturilor și pe cheltuieli pe care statul le poate susține.

„Bugetul pentru 2027 va fi un test major de credibilitate: trebuie construit pe venituri realiste, priorități clare și cheltuieli pe care statul le poate susține efectiv. În condițiile în care necesarul de finanțare rămâne ridicat, disciplina bugetară nu este o opțiune, ci o condiție pentru protejarea ratingului de țară, păstrarea încrederii creditorilor și menținerea capacității României de a-și finanța dezvoltarea”, a declarat ministrul Finanțelor.

Declarațiile vin în contextul în care România are în continuare un necesar ridicat de finanțare, iar condițiile de pe piețele financiare sunt mai restrictive.

Ministerul Finanțelor anunță că va continua procesul de consolidare fiscal-bugetară, urmărind reducerea treptată a deficitului și menținerea stabilității finanțelor publice.

În elaborarea bugetului pentru 2027, instituția și-a stabilit mai multe direcții prioritare.

Una dintre acestea este controlul cheltuielilor publice, astfel încât obligațiile financiare asumate de stat să poată fi susținute prin veniturile disponibile.

O altă prioritate este îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare, pentru asigurarea resurselor necesare finanțării serviciilor publice și a investițiilor.

Ministerul urmărește, de asemenea, protejarea investițiilor considerate necesare pentru dezvoltarea economiei.

Potrivit instituției, politicile fiscale predictibile și respectarea angajamentelor de consolidare bugetară sunt esențiale pentru menținerea încrederii investitorilor și a agențiilor internaționale de rating.

Ministerul Finanțelor precizează că analiza publicată de Moody’s nu reprezintă o nouă acțiune de rating, ci un comentariu referitor la situația fiscală și politică a României.

În prezent, România beneficiază de ratingul Baa3 din partea agenției Moody’s, cu perspectivă negativă.

Calificativul Baa3 reprezintă ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, cunoscută drept investment grade.

Perspectiva negativă indică existența unor riscuri care ar putea determina agenția să reducă ratingul în viitor, dacă situația fiscală și economică se deteriorează.

O eventuală retrogradare sub categoria investment grade ar putea afecta costurile de împrumut ale statului și accesul la anumite categorii de investitori.

În acest context, Ministerul Finanțelor consideră că respectarea țintelor bugetare și continuarea reformelor sunt necesare pentru protejarea ratingului de țară și menținerea capacității României de a-și finanța cheltuielile și investițiile.