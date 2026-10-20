Ajutor pentru lemne de foc în iarna 2026–2027. Ce venituri trebuie să aibă românii care cer banii

Românii care își încălzesc locuințele cu lemne de foc pot solicita ajutor financiar de la stat pentru sezonul rece 2026–2027, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Sprijinul poate ajunge la 320 de lei pe lună, însă valoarea efectivă este stabilită în funcție de veniturile solicitantului sau ale familiei. Cererile se depun la primăria de domiciliu ori la serviciul local de asistență socială, iar data înregistrării dosarului influențează luna din care se acordă ajutorul.

Familiile și persoanele singure cu venituri reduse pot beneficia de acest sprijin dacă utilizează lemne, peleți sau alți combustibili solizi pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027 și este destinat consumatorilor vulnerabili de energie.

Potrivit Legii nr. 226/2021, valoarea de referință pentru încălzirea cu combustibili solizi este de 320 de lei pe lună. În funcție de veniturile realizate, beneficiarul poate primi între 10% și 100% din această valoare, respectiv între 32 și 320 de lei pentru fiecare lună în care îndeplinește condițiile de eligibilitate.

Pentru acordarea sprijinului, venitul mediu net lunar nu trebuie să depășească 1.386 de lei pentru fiecare membru al familiei. În cazul persoanelor singure, plafonul este de 2.053 de lei net pe lună. Astfel, o familie formată din patru persoane se poate încadra în limita de venit dacă veniturile lunare luate în calcul nu depășesc 5.544 de lei.

Ajutorul poate fi solicitat de pensionari, salariați și alte persoane sau familii cu venituri reduse. Legea nu impune o condiție generală ca solicitantul să fie pensionar sau să nu aibă un loc de muncă. Autoritățile verifică atât veniturile declarate, cât și bunurile deținute de solicitant și de membrii familiei.

Sprijinul se acordă pentru o singură locuință, cea de domiciliu sau de reședință, și pentru un singur sistem principal de încălzire. Îndeplinirea plafonului de venit nu garantează automat acordarea ajutorului, deoarece trebuie respectate și celelalte condiții prevăzute de legislație.

Valoarea ajutorului scade pe măsură ce crește venitul lunar luat în calcul. Persoanele care au venituri nete de cel mult 200 de lei pe lună pot primi sprijinul maxim de 320 de lei, dacă îndeplinesc toate condițiile legale. Sumele acordate pentru încălzirea cu lemne sunt stabilite în funcție de următoarele intervale de venit:

Venituri de până la 200 de lei pe lună, ajutorul este de 320 de lei,

Venituri între 200,01 și 320 de lei, sprijinul este de 288 de lei,

Venituri între 320,01 și 440 de lei, suma este de 256 de lei,

Pentru venituri între 440,01 și 560 de lei, ajutorul ajunge la 224 de lei,

Venituri între 560,01 și 680 de lei, sprijinul este de 192 de lei,

Venituri între 680,01 și 920 de lei, suma acordată este de 160 de lei,

Venituri între 920,01 și 1.040 de lei, ajutorul este de 128 de lei,

Venituri între 1.040,01 și 1.160 de lei, sprijinul este de 96 de lei,

Venituri între 1.160,01 și 1.280 de lei, ajutorul este de 64 de lei.

Pentru veniturile care depășesc 1.280 de lei, dar se încadrează în plafonul legal aplicabil, sprijinul este de 32 de lei pe lună.

În cazul unei persoane singure cu o pensie de 2.000 de lei, venitul se situează sub plafonul de 2.053 de lei. Dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții, ajutorul pentru încălzirea cu lemne poate fi de 32 de lei pe lună, nu de 320 de lei.

Deși ajutorul este calculat lunar, beneficiarii care folosesc combustibili solizi sau petrolieri nu primesc, de regulă, câte o plată separată în fiecare lună. Suma aferentă perioadei pentru care a fost stabilit dreptul se acordă într-o singură tranșă, direct titularului.

Potrivit informațiilor anunțate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj, plata pentru sezonul rece 2026–2027 este prevăzută în luna decembrie. Beneficiarii care se încadrează la valoarea maximă și primesc ajutorul pentru toate cele cinci luni ale sezonului pot încasa în total 1.600 de lei.

Pentru un ajutor lunar de 160 de lei, suma aferentă celor cinci luni este de 800 de lei. În cazul sprijinului minim de 32 de lei pe lună, totalul pentru un sezon complet ajunge la 160 de lei.

Valoarea totală depinde de cuantumul lunar stabilit și de numărul lunilor pentru care solicitantul beneficiază efectiv de ajutor. Dacă dreptul este acordat pentru o perioadă mai scurtă decât întregul sezon rece, suma totală va fi calculată corespunzător.

Persoanele care vor să primească ajutorul începând din noiembrie 2026 trebuie să depună cererea cel târziu la 20 noiembrie, cu respectarea condițiilor legale. Data înregistrării dosarului stabilește luna din care se acordă sprijinul.

Pentru cererile depuse până pe data de 20 a lunii, ajutorul se acordă începând cu luna respectivă. Dacă documentele sunt înregistrate după această dată, sprijinul se stabilește, ca regulă, începând cu luna următoare.

De exemplu, o persoană care depune dosarul pe 25 noiembrie și îndeplinește condițiile de eligibilitate poate primi ajutorul începând din decembrie, fără a beneficia de sprijin pentru luna noiembrie. Prin urmare, cei care solicită ajutorul pentru toate cele cinci luni ale sezonului rece trebuie să țină cont de termenul de depunere.

Cererile pot fi depuse și ulterior, pe durata sezonului rece, însă dreptul la ajutor se stabilește în funcție de data înregistrării și de regulile legale aplicabile. Solicitanții trebuie să verifice programul și procedura anunțate de primăria de care aparține locuința.

Pentru obținerea ajutorului, solicitantul trebuie să completeze o cerere și o declarație pe propria răspundere. Documentele cuprind informații despre persoanele care locuiesc în gospodărie, veniturile acestora, bunurile deținute și sistemul principal de încălzire utilizat.

Potrivit informațiilor publicate de Primăria Bunești, dosarul poate include copii ale actelor de identitate pentru membrii familiei cu vârsta de peste 14 ani și certificatele de naștere ale copiilor mai mici. În funcție de situația familială, pot fi solicitate și certificatul de căsătorie, documentele de divorț sau alte acte de stare civilă.

Solicitanții trebuie să prezinte și documente care dovedesc veniturile obținute în luna anterioară, precum adeverințe de salariu, cupoane de pensie, acte privind indemnizațiile sau dovezi ale altor venituri. Autoritățile pot solicita informații suplimentare despre bunurile mobile și imobile deținute, precum și date din registrul agricol.

Lista exactă a documentelor poate varia în funcție de situația solicitantului și de procedura administrativă aplicată la nivel local. Din acest motiv, persoanele interesate trebuie să verifice cerințele direct la primăria de domiciliu sau la serviciul de asistență socială competent.

Venitul redus nu este singurul criteriu folosit pentru stabilirea eligibilității. Autoritățile verifică și bunurile aflate în proprietatea sau folosința solicitantului, iar deținerea anumitor imobile, terenuri, vehicule ori depozite bancare poate determina respingerea cererii, în condițiile prevăzute de lege.

La calcularea veniturilor sunt aplicate și excepțiile prevăzute de legislație. Alocația de stat pentru copii și anumite prestații acordate persoanelor cu dizabilități nu sunt incluse în calcul, la fel ca unele burse și forme de sprijin educațional.

Solicitantul trebuie să declare corect componența familiei, veniturile și bunurile deținute. Beneficiarii au, de asemenea, obligația să informeze autoritățile despre modificările privind veniturile sau componența familiei în termen de cinci zile de la producerea acestora.

Pe lângă ajutorul pentru încălzirea locuinței, persoanele care îndeplinesc condițiile legale pot solicita și suplimentul pentru energie. Acesta reprezintă un sprijin distinct, acordat pe tot parcursul anului, nu doar în lunile de iarnă.

Pentru gospodăriile care folosesc combustibili solizi și petrolieri, inclusiv lemne de foc, suplimentul este de 20 de lei pe lună. Dacă beneficiarul își păstrează dreptul pe parcursul celor 12 luni, suma totală ajunge la 240 de lei pe an.

Legislația stabilește valori diferite ale suplimentului, în funcție de sursa de energie utilizată. Pentru energia electrică, suma este de 30 de lei lunar, pentru gaze naturale este de 10 lei, iar pentru energia termică furnizată în sistem centralizat este tot de 10 lei pe lună.

Dacă singura sursă de energie utilizată de gospodărie este energia electrică, suplimentul ajunge la 70 de lei lunar. Sumele se pot cumula în funcție de sursele de energie folosite, în condițiile legii. Pentru combustibilii solizi, suplimentul se plătește direct beneficiarului, în timp ce pentru electricitate și gaze naturale, sprijinul se acordă prin compensarea facturii.

Cererea și documentele justificative se depun la primăria localității în care se află locuința sau la serviciul de asistență socială care gestionează acordarea sprijinului. În București, procedurile sunt organizate la nivelul fiecărui sector, iar modalitățile de depunere pot diferi de la o instituție la alta.

De exemplu, DGASPC Sector 1 primește documentele la sediul din strada Mureș nr. 18–24, de luni până joi, între orele 8.30 și 16.00, iar vineri, între orele 8.30 și 13.30. Instituția permite și transmiterea electronică a documentelor, inclusiv prin platforma ConectX sau la adresele oficiale de e-mail comunicate de autoritate.

În celelalte localități, solicitanții trebuie să verifice la primăria de domiciliu programul de lucru, formularele necesare și posibilitatea transmiterii documentelor online. Persoanele care nu cunosc plafonul de venit aplicabil sau actele pe care trebuie să le prezinte pot cere informații de la serviciul local de asistență socială.

Pe lângă ajutorul acordat potrivit legislației naționale, unele administrații locale pot oferi forme suplimentare de sprijin persoanelor aflate în dificultate. La Galați, de exemplu, autoritățile locale au aprobat distribuirea gratuită a câte 6 metri cubi de lemne de foc pentru aproximativ 252 de familii și persoane singur, relatează Libertatea.