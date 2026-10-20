Când intră pensiile în noiembrie 2026. Două date importante pentru milioane de pensionari

Pensionarii din România vor primi pensiile aferente lunii noiembrie 2026 după calendarul obișnuit de plată. Pentru cei care încasează banii pe card sau în contul curent, viramentele sunt programate pentru 12 noiembrie, cu posibilitatea ca sumele să ajungă în cont cel târziu pe 13 noiembrie. Pensionarii care primesc drepturile bănești prin Poșta Română vor fi plătiți la domiciliu în intervalul stabilit pentru prima jumătate a lunii.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) utilizează un calendar lunar pentru distribuirea pensiilor, însă data la care banii devin disponibili poate varia în funcție de modalitatea de plată. În plus, luna decembrie aduce noi informații pentru pensionari, atât în privința programului de virare a banilor, cât și a celei de-a doua tranșe a ajutorului destinat persoanelor cu venituri mici.

Potrivit regulilor comunicate de Casa Națională de Pensii Publice, pensiile virate în conturile bancare sunt plătite „începând din data de 12, dar nu mai târziu de data de 13 a lunii”. Pentru noiembrie 2026, data de 12 cade joi, astfel că pensionarii pot primi banii începând de joi, 12 noiembrie, sau cel târziu vineri, 13 noiembrie.

Momentul exact în care suma apare în cont depinde și de banca la care pensionarul are deschis contul. Chiar dacă plata este programată pentru intervalul obișnuit, disponibilitatea efectivă a banilor poate diferi de la o instituție bancară la alta.

Pensionarii care au ales plata prin card nu trebuie să se deplaseze la un ghișeu pentru a încasa drepturile lunare. Aceștia pot verifica disponibilitatea banilor direct în cont, în funcție de procedurile și intervalele de procesare ale băncii.

Pentru persoanele care primesc pensia în numerar, prin intermediul Poștei Române, distribuirea sumelor se face, în mod obișnuit, între zilele de 1 și 15 ale fiecărei luni. În noiembrie 2026, prima și ultima zi a acestui interval sunt duminici, motiv pentru care distribuirea efectivă se desfășoară, în practică, între luni, 2 noiembrie, și sâmbătă, 14 noiembrie, în funcție de programul de lucru și de traseul poștașului din fiecare localitate.

Pensionarii trebuie să țină cont de programul de distribuire din zona în care locuiesc, deoarece ziua în care primesc banii poate varia în funcție de organizarea activității poștale. Intervalul general de plată nu înseamnă că toți beneficiarii vor primi pensia în aceeași zi.

În situația în care poștașul nu găsește beneficiarul la domiciliu, acesta lasă un aviz, iar pensia poate fi ridicată de la oficiul poștal. Pentru luna noiembrie, cele două zile lucrătoare indicate pentru ridicarea sumelor după încheierea perioadei de distribuire sunt luni, 16 noiembrie, și marți, 17 noiembrie.

În ultima lună a anului, calendarul obișnuit al plăților pe card se suprapune cu weekendul. În decembrie 2026, data de 12 cade sâmbătă, iar 13 decembrie este duminică. În situații de acest tip, Casa Națională de Pensii Publice comunică separat data la care sunt efectuate viramentele către beneficiari.

Un precedent recent este cel din septembrie 2026, când zilele de 12 și 13 au căzut tot în weekend. Potrivit informațiilor apărute în presă, pensiile au fost virate atunci vineri, 11 septembrie. Pentru luna decembrie, până la data de 17 octombrie, CNPP nu anunțase încă programul oficial de plată.

Data exactă a viramentelor din decembrie urmează să fie precizată de instituție. Informația va fi actualizată în Calendarul banilor după publicarea anunțului oficial, astfel încât pensionarii să poată verifica programul de plată pentru ultima lună a anului.

Pe lângă pensia lunară, în decembrie 2026 este prevăzută și plata celei de-a doua tranșe a ajutorului destinat pensionarilor cu venituri reduse. Sumele sunt diferențiate în funcție de valoarea veniturilor lunare, astfel încât beneficiarii din categoriile stabilite să primească ajutoare de valoare diferită.

Pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei, ajutorul este de 500 de lei. Persoanele care au venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei urmează să primească 400 de lei, în timp ce pentru veniturile situate între 2.001 și 3.000 de lei este prevăzut un ajutor de 300 de lei.

Plata este prevăzută automat, fără depunerea unei cereri din partea beneficiarilor, după pensia cuvenită pentru luna noiembrie. Detalii suplimentare despre sumele acordate și condițiile de plată sunt disponibile în articolul despre ajutorul pentru pensionari din decembrie 2026.

Datele publicate de Casa Națională de Pensii Publice pentru luna septembrie 2026 arată că sistemul public de pensii avea 4.572.742 de pensionari. Pensia medie la nivelul întregului sistem era de 2.821 de lei, în timp ce pensia medie pentru limită de vârstă ajungea la 3.168 de lei.

Valorile înregistrate sunt apropiate de cele din urmă cu un an, în condițiile în care pensiile nu au fost indexate în 2026. Aceste date oferă o imagine de ansamblu asupra numărului de beneficiari și a nivelului mediu al veniturilor din sistemul public de pensii.

În 2026, pensiile nu au beneficiat de o indexare, iar punctul de referință a rămas la valoarea de 81 de lei pe parcursul anului. Pentru informații despre modificările prevăzute pentru începutul anului următor, pensionarii pot consulta materialul referitor la indexarea pensiilor în 2027.

În ceea ce privește reținerile aplicate pensiilor, veniturile care depășesc pragul de 3.000 de lei sunt supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) și impozitului numai pentru partea care depășește acest nivel, potrivit regulilor fiscale menționate. Pensionarii care vor să afle suma rămasă după aplicarea reținerilor pot utiliza informațiile disponibile în articolul despre calculul pensiei nete, CASS și impozit.

Totodată, sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie includ două zile libere legale consecutive: 30 noiembrie și 1 decembrie. Aceste sărbători pot influența programul unor oficii poștale, care ar putea funcționa după un orar redus. Pensionarii care își primesc banii prin poștă trebuie să țină cont de programul local de distribuire și de eventualele modificări comunicate de oficiul poștal de care aparțin.