Cum poate fi decontat concediul de odihnă de către angajator și ce condiții trebuie respectate

Angajații pot beneficia de decontarea cheltuielilor pentru serviciile turistice și de odihnă prin intermediul angajatorului, în anumite condiții prevăzute de Codul fiscal. Facilitatea permite acoperirea unor costuri asociate vacanței, fără aplicarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, dacă sunt respectate plafoanele și criteriile legale.

Spre deosebire de un bonus salarial obișnuit, pentru care se aplică taxele aferente veniturilor din salarii, decontarea serviciilor turistice poate reprezenta o alternativă pentru companiile care doresc să ofere beneficii suplimentare angajaților. Sumele aprobate pot fi utilizate pentru achitarea unor servicii de cazare, masă sau a unor pachete turistice eligibile.

Atunci când un angajator acordă un bonus în bani, suma este supusă impozitării și contribuțiilor sociale obligatorii. Prin urmare, pentru ca un salariat să primească o anumită sumă netă, compania trebuie să suporte un cost brut mai mare.

Regimul fiscal aplicabil serviciilor turistice și de odihnă permite însă acordarea acestui beneficiu în condițiile stabilite de lege. Plafonul anual este raportat la valoarea unui salariu mediu brut pe economie, stabilit potrivit prevederilor legale aplicabile.

În limitele și cu respectarea condițiilor fiscale, sumele acordate pentru aceste servicii pot fi exceptate de la impozitul pe venit și de la contribuțiile sociale obligatorii. Astfel, valoarea decontată poate fi folosită integral pentru achitarea cheltuielilor eligibile, fără reținerile aplicabile unui venit salarial obișnuit.

Facilitatea nu presupune acordarea unei sume pe care salariatul să o poată cheltui fără restricții, indiferent de destinație. Cheltuielile trebuie să corespundă serviciilor turistice și de odihnă eligibile, iar acordarea beneficiului trebuie susținută prin documente justificative.

Printre serviciile care pot fi avute în vedere se numără cazarea la hoteluri, pensiuni și alte unități turistice, precum și pachetele care includ masa, inclusiv ofertele de tip all-inclusive.

Pot fi eligibile și anumite cheltuieli de transport, precum biletele de avion sau de autocar, dacă sunt legate de sejur și respectă cerințele aplicabile. De asemenea, pot fi luate în considerare pachetele turistice integrate, serviciile de tratament sau cele de tip spa achiziționate prin intermediul agențiilor de turism.

Beneficiul poate acoperi și servicii turistice destinate membrilor familiei salariatului, precum soțul, soția sau copiii, în condițiile prevăzute de lege. Documentele trebuie să permită identificarea beneficiarului și a serviciilor achiziționate, iar contractarea pachetului turistic trebuie să respecte cerințele aplicabile acestei facilități.

Pentru ca angajatorul să poată justifica acordarea beneficiului din punct de vedere fiscal și contabil, salariatul trebuie să prezinte documentele care dovedesc achiziția și plata serviciilor turistice.

Prima condiție este efectuarea concediului de odihnă. Perioada pentru care sunt solicitate cheltuielile trebuie să fie corelată cu zilele de concediu aprobate de angajator, potrivit regulilor aplicabile.

O altă cerință privește furnizorul serviciilor. Acestea trebuie achiziționate de la operatori care îndeplinesc condițiile legale pentru prestarea serviciilor respective, inclusiv unități de cazare clasificate sau agenții de turism autorizate, după caz.

Documentele justificative au, la rândul lor, un rol important. Factura și dovezile de plată trebuie să permită verificarea cheltuielilor și identificarea persoanei pentru care au fost achiziționate serviciile. Salariatul trebuie să se asigure că documentele sunt întocmite corect și că pot fi prezentate departamentului de resurse umane sau celui de contabilitate.

Pe lângă limita anuală, facilitatea este condiționată de respectarea plafonului lunar global de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Potrivit explicațiilor consultantului fiscal Adrian Bența, serviciile turistice intră în categoria beneficiilor extrasalariale pentru care trebuie verificată această limită cumulată.

Astfel, într-o lună în care angajatorul decontează cheltuielile de vacanță, valoarea totală a beneficiilor relevante pentru plafon nu trebuie să depășească procentul prevăzut de lege din salariul de bază al angajatului.

Calculul nu se limitează la valoarea pachetului turistic, ci trebuie să țină cont și de celelalte beneficii care intră în aceeași categorie fiscală. Din acest motiv, suma care poate fi acordată fără taxe depinde atât de costul vacanței, cât și de valoarea celorlalte beneficii primite în luna respectivă.

Dacă valoarea cheltuielilor depășește plafonul disponibil, angajatorul trebuie să stabilească tratamentul fiscal aplicabil diferenței. În funcție de situație și de regulile interne ale companiei, decontarea poate fi organizată în mai multe etape, dacă acest lucru este permis de lege, sau partea care depășește limita poate fi supusă impozitării și contribuțiilor aferente veniturilor salariale.

Decontarea serviciilor turistice nu reprezintă o obligație generală a angajatorului, ci un beneficiu pe care compania îl poate include în politica sa de remunerare. Acordarea acestuia depinde de decizia angajatorului, de regulile interne și de respectarea condițiilor fiscale.

Salariații pot discuta această posibilitate atunci când negociază pachetul salarial, cu ocazia evaluărilor periodice sau atunci când sunt analizate beneficiile suplimentare oferite de companie. Propunerea poate viza includerea decontării vacanței printre avantajele acordate, în limitele stabilite de legislație.

O astfel de solicitare poate fi formulată prin raportare la diferența dintre un bonus salarial supus taxării și un beneficiu acordat pentru servicii turistice eligibile. Pentru companie, costul și tratamentul fiscal depind de valoarea beneficiului, de plafonul disponibil și de îndeplinirea cerințelor legale.

Înainte de aprobarea decontării, angajatorul trebuie să verifice documentele justificative, condițiile de acordare și încadrarea sumelor în plafoanele aplicabile. Salariatul trebuie, la rândul său, să se informeze asupra procedurii interne și asupra documentelor pe care trebuie să le prezinte pentru ca serviciile turistice să poată fi decontate.