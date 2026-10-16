Modelul francez de proteste a ajuns în Italia. Scumpirile și salariile mici au scos lumea în stradă. Vor să blocheze toată țara

Italia se confruntă cu o intensificare a protestelor sociale, pe fondul creșterii costului vieții, al scumpirii carburanților și chiriilor, dar și al cheltuielilor pentru educație. Studenții, liceenii, profesorii, agricultorii și transportatorii își exprimă nemulțumirile prin manifestații și blocaje rutiere, în timp ce o parte dintre protestatari invocă modelul mobilizărilor din Franța.

Agricultorii și transportatorii au blocat, în această săptămână, mai multe drumuri importante din regiunile Puglia, Calabria și Sicilia, în sudul Italiei. Acțiunile au fost declanșate de majorarea prețurilor carburanților și au încetinit sau împiedicat transportul acestora. Blocajele riscă să afecteze inclusiv producția de paste, din cauza dificultăților de aprovizionare cu grâu.

Sindicatul transportatorilor Conftrasporto amenință cu declanșarea unui „blocaj național”, denunțând „armosfera de tensiune creată de situația de nesuportat legată de explozia prețurilor energiei”. Nemulțumirile din sectorul transporturilor se adaugă astfel protestelor din mediul educațional și presiunilor economice resimțite de populație.

Vineri dimineață, mii de studenți și liceeni au participat la manifestații desfășurate în general pașnic la Roma, Milano, Florența, Bologna și Genova. Protestele au fost organizate la apelul unor colective care susțin pacea și contestă politicile Guvernului condus de Giorgia Meloni, inclusiv intenția de a majora bugetul apărării și decizia de a plafona numărul elevilor străini din fiecare clasă.

La Roma, câteva incidente au avut loc în timpul unui marș la care au participat „câteva mii de studenți”, pe traseul dintre Colosseum și sediul Ministerului Educației, potrivit prefecturii capitalei italiene.

Proteste au avut loc și la Torino, în nordul țării, unde câteva mii de liceeni și studenți s-au alăturat profesorilor pentru a cere majorări salariale și noi angajări. Situația a degenerat după ce unii participanți s-au interpus între tineri și poliție. Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a răspunde aruncărilor cu pietre, a relatat un fotograf AFP prezent la fața locului.

Tensiunile se resimt și în instituțiile de învățământ. Aproximativ zece licee din Torino sunt deja ocupate, iar în presa locală au apărut apeluri pentru ca protestatarii să acționeze „ca în Franța”. La una dintre manifestații, un banner cu mesajul „Le monde est à nous” („Lumea e a noastră”), scris în limba franceză, a ilustrat apropierea simbolică a unei părți dintre participanți de mișcările de contestare din țara vecină.

Nemulțumirile legate de nivelul de trai sunt susținute și de reprezentanții sindicatelor, care atrag atenția asupra dificultăților economice și a problemelor de pe piața muncii.

„Italia se află într-o criză economică şi socială dramatică”, a declarat pentru AFP Christian Ferrari, secretarul general al sindicatului CGIL. Acesta a subliniat că „Costul traiului este de nesusţinut, sistemul nostru de producţie pierde bucăţi în fiecare zi, există o urgenţă climatică”.

Potrivit liderului sindical, obiectivul organizației este ca problemele economice și sociale să ocupe un loc central în dezbaterea politică din perioada următoare. „Obiectivul nostru este să plasăm în centrul campaniei electorale condiţiile materiale ale vieţii şi muncii italienilor”, a precizat Christian Ferrari.

Calendarul protestelor include o nouă manifestație națională, programată la Roma pe 17 octombrie, sub tema costului ridicat al vieții. De asemenea, sindicatul minoritar UBS a lansat un apel la grevă generală pentru data de 30 octombrie.

Presiunile asupra gospodăriilor italiene se înscriu într-un context european marcat de valuri succesive de inflație, mai întâi după pandemia de COVID-19, apoi pe fondul tensiunilor geopolitice. Efectele au fost deosebit de puternice în Italia, unde salariile și productivitatea au stagnat timp de mai multe decenii.

Potrivit Institutului Național Italian de Statistică (ISTAT), inflația a accelerat în septembrie, ajungând la 4,2% într-un an, pe fondul scumpirii carburanților. Evoluția prețurilor amplifică dificultățile cu care se confruntă populația și alimentează nemulțumirile exprimate în stradă.

De la începutul primăverii și al războiului din Iran, în care sunt implicate Statele Unite și Israelul, premierul Giorgia Meloni a încercat să limiteze impactul creșterii prețurilor carburanților asupra consumatorilor. Guvernul a recurs inițial la suspendări de taxe, măsuri costisitoare pentru bugetul public, iar ulterior a urmărit obținerea unui efort din partea distribuitorilor de petrol pentru menținerea prețului benzinei sub pragul de doi euro pe litru.

Cu câteva luni înaintea alegerilor parlamentare prevăzute pentru primăvara anului 2027, problema puterii de cumpărare capătă o importanță tot mai mare în dezbaterea politică. Giorgia Meloni își evidențiază longevitatea la conducerea Guvernului și evoluția conturilor publice, însă economia nu înregistrează o accelerare a creșterii, iar salariile nu consemnează majorări.

Economista Veronica De Romanis, profesoară la Universitatea Luiss din Roma, consideră că mobilizarea unei părți a populației este legată de incertitudinile economice și de temerile privind viitorul.

„un ansamblu de factori legaţi de o frică faţă de viitor, alimentată de situaţia geopolitică şi factori economici” contribuie la decizia unor italieni de a participa la manifestații, a explicat aceasta pentru AFP.

Veronica De Romanis consideră că situația din Italia nu a ajuns încă la nivelul mobilizărilor observate în Franța. Economista explică diferența prin structura socială a societății italiene și prin rolul pe care îl joacă sprijinul familial în protejarea oamenilor împotriva dificultăților economice.

„Nu vedem încă aici ceea ce se întâmplă în Franţa, pentru că Italia este o „Republică a triburilor”, cu protecţii mult mai puternice, legată de tribul tău familial”, a declarat aceasta. Economista a făcut referire și la sprijinul oferit de moșteniri, „care contnuă să joace un rol de amortizori sociali”, deși aceste mecanisme devin tot mai puțin „rezistenţi”.

În paralel cu manifestațiile de stradă, studenții au instalat corturi în centrele orașelor Roma, Milano și Bologna, protestând față de costurile locuirii și ale studiilor. Acțiunile continuă după mai multe luni de mobilizare puternică în sprijinul palestinienilor, însă reprezentanții studenților consideră că este necesară o mișcare mai amplă, orientată către problemele sociale interne.

Riccardo, în vârstă de 22 de ani, membru al sindicatului studențesc UDU, a declarat pentru AFP, în fața cortului său din Milano, că „în Italia lipseşte o nouă mare mişcare de toamnă împotriva vieţii scumpe, în favoarea dreptului la locuinţă, dreptului la studii, împotriva precarizării muncii şi creşterii costului vieţii”.

Studentul a explicat că protestatarii urmăresc să readucă aceste teme în centrul dezbaterii politice, chiar dacă amploarea acțiunilor nu este comparabilă cu cea a manifestațiilor din alte țări europene.